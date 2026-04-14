El cerebro anticipa qué va a pasar: cómo un nuevo modelo del MIT podría cambiar lo conocido en neurociencia

El nuevo modelo del MIT sugiere que el cerebro anticipa la realidad con base en experiencias previas y no solo reacciona a estímulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la idea dominante fue que el cerebro primero recibe información del entorno y luego la interpreta. Sin embargo, una nueva revisión científica plantea lo contrario: la mente no espera a percibir para actuar, sino que predice lo que va a suceder y, en función de eso, interpreta la realidad.

El trabajo, desarrollado por investigadores del Massachusetts Institute of Technology y la Northeastern University, se basa en el análisis de evidencia proveniente de distintas áreas —como la neuroanatomía, la electrofisiología, las imágenes cerebrales y la ciencia cognitiva— y propone un cambio profundo en la forma de entender cómo funciona el cerebro.

Según sus autores, la categorización —es decir, la capacidad de agrupar y dar sentido a lo que percibimos— no es un proceso pasivo, sino una herramienta activa que permite anticiparse al entorno.

De la percepción pasiva a la predicción activa

Durante décadas, la neurociencia explicó la percepción como una secuencia lineal: primero llegan los estímulos sensoriales, luego el cerebro los analiza y, finalmente, toma una decisión. Este esquema, conocido como “estímulo–cognición–respuesta”, parecía intuitivo.

Sin embargo, la revisión publicada en Nature Reviews Neuroscience cuestiona esa idea. La neurocientífica Lisa Feldman Barrett sostiene que ese modelo no logra explicar la rapidez con la que actuamos en la vida cotidiana.

Investigadores de MIT y Northeastern University proponen un cambio de paradigma en neurociencia al destacar el rol activo de la percepción cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su planteo, el cerebro primero prepara una respuesta y luego interpreta lo que percibe. Es decir, la percepción está guiada por expectativas previas. En lugar de reaccionar, el sistema nervioso se adelanta.

Cómo el cerebro predice lo que va a ocurrir

Cada vez que una persona observa algo —por ejemplo, un perro en la calle o un ruido inesperado— el cerebro no parte desde cero. Utiliza experiencias previas y objetivos actuales para generar una predicción sobre lo que está por suceder.

Ese proceso permite clasificar rápidamente la situación y decidir cómo actuar. En este sentido, “categorizar” no significa solo poner etiquetas, sino organizar la realidad en función de lo que resulta relevante en ese momento.

La categorización cerebral permite anticipar situaciones rápidas, facilitando la supervivencia en entornos cambiantes, según los expertos en neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el neurocientífico Earl K. Miller explica que esta capacidad es clave para la supervivencia. Procesar todos los detalles del entorno lleva tiempo, y el mundo no se detiene mientras eso ocurre. Por eso, necesita adelantarse y construir una interpretación antes de contar con toda la información.

La arquitectura del cerebro favorece la anticipación

La evidencia que respalda este modelo no es solo teórica. Estudios anatómicos y fisiológicos muestran que el cerebro está organizado para enviar información desde áreas relacionadas con la memoria y la planificación hacia las regiones sensoriales.

Esto significa que lo que recordamos y lo que esperamos influye directamente en lo que vemos, escuchamos o sentimos.

Por ejemplo, a medida que la información viaja desde la retina hacia la corteza visual y luego hacia regiones más complejas, el procesamiento se vuelve más selectivo. Es como un embudo: muchos detalles iniciales se transforman en interpretaciones más generales y útiles para la acción.

Hasta el 90% de las conexiones neuronales en la corteza visual transmiten información desde la memoria y la planificación hacia las áreas sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato llamativo refuerza esta idea: hasta el 90% de las conexiones neuronales en la corteza visual no llevan información desde los sentidos hacia el cerebro, sino al revés. Son señales de “retroalimentación” que provienen de la memoria y de los planes de acción.

En otras palabras, gran parte de lo que percibimos está influido por lo que el cerebro ya espera encontrar.

Ondas cerebrales que organizan la información

A nivel más específico, los investigadores identificaron distintos tipos de actividad eléctrica que cumplen funciones complementarias.

Las llamadas ondas beta transportan información relacionada con objetivos y estrategias. Funcionan como una guía que indica qué es importante en cada contexto. En cambio, las ondas gamma están más vinculadas a los detalles sensoriales.

Las ondas cerebrales beta y gamma cumplen funciones distintas: las primeras orientan las metas, mientras que las segundas procesan detalles sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando predomina la señal de retroalimentación —es decir, la que viene desde las expectativas—, el cerebro filtra la información sensorial para que encaje dentro de un plan anticipado. Si lo que ocurre no coincide con esa predicción, la diferencia se incorpora como aprendizaje.

Este mecanismo permite ajustar constantemente las interpretaciones y mejorar las predicciones futuras.

Implicancias para la salud mental

Este enfoque también ofrece nuevas claves para entender ciertos trastornos. Según los autores, algunas condiciones pueden estar relacionadas con fallas en la forma en que el cerebro categoriza y predice.

En la depresión, por ejemplo, la mente tendería a aplicar categorías demasiado generales y negativas, como interpretar situaciones neutras como amenazas o críticas.

El nuevo enfoque sobre las predicciones cerebrales aporta explicaciones para trastornos como depresión y autismo desde la categorización y la percepción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del Trastorno del espectro autista (TEA), el desafío podría estar en la dificultad para integrar la información sensorial y formar categorías flexibles, lo que afecta la adaptación a contextos cambiantes.

Comprender estos procesos abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas, enfocadas no solo en los síntomas, sino en la forma en que el cerebro construye la realidad.

Un nuevo marco para entender la mente

El trabajo de los investigadores del MIT y Northeastern propone revisar los fundamentos de la ciencia cognitiva. Lejos de ser un sistema que reacciona al mundo, el cerebro aparece como un órgano que lo anticipa.

Esta capacidad de predecir, ajustar y aprender de los errores permite adaptarse a entornos complejos y cambiantes. En ese proceso, la percepción deja de ser una simple recepción de estímulos para convertirse en una construcción activa.

Entender cómo se forman y se modifican estas predicciones no solo mejora el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral, sino que también ofrece herramientas para potenciar el aprendizaje y abordar problemas de salud mental desde una perspectiva más integrada.