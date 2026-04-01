¿Las cintas de colores sirven para tratar el dolor muscular?: qué revela la evidencia científica reciente

Un análisis de más de 3.000 ensayos clínicos cuestiona la eficacia sostenida del vendaje kinesiológico en lesiones musculoesqueléticas (Freepik)

Las cintas kinesiológicas, ampliamente utilizadas por deportistas de alto rendimiento y pacientes con problemas musculoesqueléticos, no ofrecen los beneficios prolongados que muchos atribuían a su uso.

Un análisis exhaustivo de un equipo de investigadores de la Universidad Médica del Sur, en Guangzhou (China), publicado en BMJ Evidence Based Medicine, concluye que la eficacia de estos adhesivos se limita a un alivio breve del dolor, mientras que su empleo frecuente genera un número significativo de casos de irritación cutánea.

El impacto real sobre la movilidad y la calidad de vida de quienes las utilizan sigue siendo cuestionable por la falta de pruebas científicas sólidas que avalen su efectividad a mediano o largo plazo.

Qué reveló el análisis de más de 3.000 ensayos

El uso de cintas kinesiológicas ofrece solo un alivio breve del dolor, según un estudio publicado en BMJ Evidence Based Medicine (Crédito: Freepik)

La magnitud del estudio liderado por Xiao-Yin Zheng y su equipo cubre un espectro inédito: tras revisar 128 revisiones sistemáticas que engloban 3.120 ensayos clínicos y cerca de 16.000 personas con 29 condiciones musculoesqueléticas distintas, los autores detectaron que aunque la aplicación de las cintas puede ofrecer una reducción del dolor a corto plazo, su efectividad se diluye rápidamente en el tiempo.

Además, 19 estudios identificaron efectos secundarios concretos: la irritación cutánea aparece en el 40 % de los casos y el picor en el 30 % de los usuarios. En conjunto, los resultados cuestionan la práctica extendida del vendaje kinesiológico como recurso terapéutico sostenido.

El vendaje kinesiológico nació en los años setenta en Japón como respuesta para aliviar molestias relacionadas con trastornos musculoesqueléticos. También conocida como cinta KT, cinta kinesiológica, fue creada por el doctor Kenzo Kase. Desde entonces, se popularizó entre fisioterapeutas, profesionales médicos y atletas, quienes la emplean para tratamiento de lesiones musculares y articulares.

El 40% de los usuarios de cintas kinesiológicas desarrolla irritación cutánea y el 30% experimenta picor como efecto secundario (Crédito: Freepik)

Entonces, la hipótesis de los fisioterapeutas planteaba que levantar la piel y estimular los receptores sensoriales podía mejorar la circulación local y, en consecuencia, aliviar el dolor y optimizar la función muscular.

La investigación actual desmonta gran parte de esos supuestos. De acuerdo al estudio, la mayoría de revisiones analizadas se concentraron en lesiones de piernas y pies—en especial cirugía de rodilla, dolor crónico de rodilla o espalda, osteoartritis de rodilla, codo de tenista y fascitis plantar—sin lograr demostrar una diferencia relevante respecto a otros tipos de vendajes.

Los autores del estudio advierten también sobre la calidad metodológica irregular de la literatura existente en el ámbito. Subrayan que la mayoría de las revisiones presentan defectos en su construcción y resultados poco relevantes para la práctica clínica cotidiana. De hecho, la considerable heterogeneidad de las investigaciones, la ambigüedad sobre la relevancia clínica de los resultados y los posibles efectos secundarios son factores que limitan aún más la recomendación de las cintas kinesiológicas.

Según los expertos, la recuperación de lesiones deportivas graves requiere fisioterapia (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde el ámbito académico, Alberto Melián, vicedecano del grado de Fisioterapia en la Universidad Pontificia de Salamanca, indicó al SMC España, según citó Agencia Sinc, que esta revisión “encaja con la literatura previa sobre el kinesiotaping”, y confirma que “los beneficios, cuando existen, son muy reducidos”. Melián recomienda a los profesionales que sean prudentes durante la práctica clínica, sugiriendo que “las cintas podrían considerarse un complemento beneficioso para algunos pacientes, pero no como tratamiento principal ni como una intervención respaldada por evidencia científica de calidad”.

El doctor Dominic King, especialista en medicina deportiva, señaló a Cleveland Clinic: “Siempre que tenga dolor muscular, ya sea durante la actividad o persistente después de ella, es importante consultar con un profesional de la salud para comprender el problema subyacente que causa ese síntoma”.

La recuperación de lesiones deportivas graves requiere fisioterapia impartida por un profesional especializado en terapia deportiva. “Realmente no hay sustituto para la reeducación neuromuscular que se logra con la fisioterapia”, afirmó el experto.