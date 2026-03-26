El ruido constante del tráfico aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, según un estudio

Un estudio vincula el entorno sonoro de las ciudades con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir expuesto al sonido constante del tráfico puede tener consecuencias que van más allá de la incomodidad cotidiana. Un estudio presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología encontró que quienes habitan en entornos con alta exposición sonora —proveniente de autos, trenes o aviones— tienen mayor probabilidad de sufrir eventos cardíacos graves.

La investigación, liderada por el Houston Methodist Hospital, analizó datos de más de 1,2 millones de adultos. Los resultados muestran que este factor ambiental, muchas veces ignorado, se asocia con un incremento relevante en el riesgo cardiovascular.

Un estímulo invisible que activa el estrés

El impacto no se limita al oído. El organismo interpreta estos estímulos como señales de alerta, aun cuando la persona no los perciba de forma consciente. Esta respuesta sostenida puede alterar el descanso nocturno, elevar la presión arterial y aumentar la liberación de hormonas vinculadas al estrés, como el cortisol y la adrenalina. Con el tiempo, estos cambios favorecen el desgaste del sistema cardiovascular.

Es un efecto similar al de vivir en un estado de alerta constante: el cuerpo no logra desconectarse por completo, incluso durante el sueño, lo que dificulta una recuperación adecuada.

La investigación del Houston Methodist Hospital revela que vivir expuesto a ruidos de tráfico, trenes o aviones incrementa la probabilidad de sufrir eventos cardíacos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis identificó un punto a partir del cual las consecuencias sobre la salud se vuelven más marcadas. Quienes viven en zonas con niveles superiores a 55 decibelios —equivalentes a una conversación habitual— presentan un 17% más de probabilidades de sufrir complicaciones cardíacas o morir por cualquier causa, en comparación con quienes residen en áreas más silenciosas.

Este dato resulta relevante porque esos niveles son frecuentes en muchas ciudades, incluso sin que se perciban como problemáticos.

Diferencias según la fuente del sonido

No todas las fuentes generan el mismo efecto. El tránsito vehicular mostró la relación más consistente con problemas cardíacos. Sin embargo, el paso de trenes, aunque menos frecuente, puede tener un impacto más intenso debido a su carácter intermitente.

“Esos eventos repentinos, sobre todo durante la noche, pueden ser perjudiciales para el organismo aunque las personas se acostumbren a ellos”, explicó Jad Ardakani, autor principal del estudio.

Los investigadores también señalan que las vibraciones asociadas al transporte ferroviario podrían influir en el cuerpo de una manera distinta, aunque este aspecto aún requiere mayor evidencia.

Cómo se evaluó la exposición

Las personas que residen en áreas con más de 55 decibelios presentan un 17% más de posibilidades de complicaciones cardíacas o mortalidad general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estimar el nivel de exposición, el equipo utilizó el Mapa Nacional de Ruido del Transporte de Estados Unidos, que permite clasificar las zonas según intensidad sonora.

Los datos clínicos corresponden a una población diversa analizada entre 2016 y 2023. Se trata de un estudio observacional, lo que permite identificar asociaciones, aunque no establecer una relación causal directa.

Además, el análisis consideró variables como condiciones socioeconómicas, acceso al sistema de salud y contaminación del aire, con el objetivo de aislar el efecto específico del entorno acústico. Este enfoque refuerza la relación observada entre el entorno urbano y la salud cardiovascular.

A pesar de la solidez de los resultados, existen aspectos que deben interpretarse con cautela. La estimación se basó en la ubicación del domicilio, lo que no refleja completamente la experiencia individual. Elementos como el aislamiento de la vivienda, el uso de aire acondicionado o los hábitos cotidianos pueden modificar la exposición real.

Sin embargo, el tamaño de la muestra y el ajuste por múltiples variables aportan consistencia a las conclusiones.

Qué se puede hacer para reducir la exposición

El Mapa Nacional de Ruido del Transporte de Estados Unidos fue clave para calcular la exposición sonora de más de 1,2 millones de adultos entre 2016 y 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros factores de riesgo, este elemento ambiental puede modificarse, lo que abre la puerta a estrategias de prevención.

Entre las medidas posibles se incluyen mejorar el aislamiento acústico en viviendas, incorporar barreras naturales como árboles y considerar el impacto sonoro en la planificación urbana. A nivel individual, los especialistas recomiendan prestar atención al descanso nocturno y evaluar si el entorno interfiere con el sueño, ya que este es uno de los principales mecanismos de daño.

En la evaluación de la salud cardiovascular, factores como la alimentación o el tabaquismo suelen ocupar el centro de la escena. Sin embargo, el entorno también juega un papel relevante.

Los investigadores destacan la necesidad de ampliar el enfoque e incluir este tipo de exposiciones dentro de las estrategias de prevención. Además, proponen avanzar en el estudio de otros elementos ambientales, como la luz artificial nocturna o las condiciones climáticas, que podrían influir en el organismo de manera similar.

En ese contexto, el entorno urbano deja de ser un factor secundario y pasa a formar parte del riesgo cardiovascular. Vivir en una zona con altos niveles de ruido no solo afecta el bienestar diario: también puede incidir, de forma sostenida, en la salud del corazón.