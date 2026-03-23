Dos sesiones cortas y cinco máquinas: la fórmula científica para entrenar sin perder tiempo

La ciencia demuestra que 15 minutos diarios de entrenamiento de fuerza permiten mejoras físicas apreciables en personas con poco tiempo disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de que la falta de tiempo es un obstáculo para hacer ejercicio fue refutado por pruebas científicas recientes. De acuerdo con el científico deportivo Stephan Geisler, de la Universidad IST de Düsseldorf, y la revista alemana Der Spiegel, es posible lograr mejoras físicas notables a través de entrenamientos de fuerza breves —de entre 15 y 30 minutos— empleando solo cinco o seis máquinas.

Este enfoque minimalista, respaldado por investigaciones actuales, resulta especialmente eficaz para quienes poseen agendas compactas.

Incluso cuando se dispone de apenas 15 minutos al día, las pruebas científicas muestran que un programa reducido centrado en cinco ejercicios en máquinas permite fortalecer los principales grupos musculares y desarrollar la fuerza general.

Estudios respaldan que rutinas con cinco ejercicios en máquinas pueden fortalecer todos los grupos musculares principales en sesiones cortas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bastan dos sesiones semanales, con dos series por ejercicio y cargas de peso moderadas a altas. Según expertos mencionados por Der Spiegel, la constancia y el control del número total de series semanales tienen mayor impacto que la frecuencia de las visitas al gimnasio.

El argumento de la falta de tiempo es la excusa más común para no practicar deporte. Der Spiegel expone que este razonamiento predomina en encuestas como una causa principal del sedentarismo; no obstante, las pruebas reunidas señalan lo contrario: muchas personas tienden a sobrevalorar el esfuerzo necesario para un entrenamiento eficaz, y pueden conseguir resultados medibles sin invertir grandes bloques de tiempo, siempre que la rutina esté correctamente diseñada.

Mínimo de entrenamiento necesario para ponerse en forma

Diversos estudios, incluidas investigaciones desarrolladas por científicos deportivos de Noruega, demuestran que no es imprescindible entrenar numerosos días a la semana para mejorar la fuerza muscular. Los estudios referenciados por Der Spiegel establecen que solo cuatro series semanales por cada grupo muscular bastan para obtener adaptaciones identificables, especialmente en quienes inician el entrenamiento de fuerza.

Expertos subrayan que el número total de series semanales es más relevante que la frecuencia de visitas al gimnasio para el progreso muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elemento clave es el número total de series semanales, más allá del número de jornadas dedicadas al gimnasio. Geisler y los investigadores citados por Der Spiegel coinciden en que una persona puede elegir entre una sola sesión extensa o varias breves, siempre que alcance el volumen recomendado.

Un metaanálisis publicado en diciembre de 2025 en la revista Sports Medicine respalda que los beneficios crecen al aumentar de cinco a diez series semanales por grupo muscular, mientras que incrementos por encima de ese rango ofrecen ganancias cada vez menores.

Ejercicios recomendados y cómo realizarlos correctamente

El esquema propuesto comprende cinco ejercicios principales en máquinas: prensa de piernas, press de hombros, tirón dorsal (polea alta), remo en polea y press de pecho. Para un entrenamiento aún más completo, puede incluirse la rotación de torso en polea, que activa abdomen y zona lumbar.

Cuatro series semanales por grupo muscular, según investigaciones citadas por Der Spiegel, bastan para mejoras de fuerza notables en principiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada ejercicio exige atención técnica: en la prensa de piernas, hay que evitar el bloqueo de rodillas y mantener la espalda apoyada; el press de hombros requiere postura recta y movimiento controlado; en el tirón dorsal se debe mantener la tensión del torso.

Durante el remo en polea, es imprescindible conservar la espalda recta. En el press de pecho, no extender completamente los brazos ayuda a proteger las articulaciones. Realizar la rotación de torso suavemente, limitando el movimiento al tronco y sin forzar los brazos, previene lesiones.

Según pruebas citadas por Der Spiegel, se recomienda realizar entre seis y quince repeticiones por ejercicio, con cargas que resulten adecuadas y seguras para la condición de quien entrena. Para logros notorios en el menor tiempo, la pauta óptima es cumplir dos sesiones semanales incluyendo todos los ejercicios mencionados.

Trucos para optimizar el tiempo y evitar errores comunes

Realizar dos sesiones semanales de fuerza con dos series por ejercicio y cargas adecuadas optimiza los resultados del entrenamiento breve (Freepik)

Para aprovechar aún más el tiempo, Geisler propone el uso de superseries: alternar dos ejercicios que trabajen grupos musculares distintos sin descanso. Der Spiegel explica que esta técnica aumenta la intensidad de la rutina y reduce la duración global de la sesión, aunque puede exceder la capacidad de quienes están iniciando.

El método minimalista aporta ventajas adicionales: no exige un calentamiento prolongado; solo unas repeticiones ligeras antes de la primera serie principal bastan. Además, los estiramientos no son necesarios tras rutinas breves, según estudios de científicos deportivos de Noruega citados por el medio alemán.

Geisler indica que, a pesar de la variedad de máquinas presentes en los gimnasios, solo una minoría de ellas es verdaderamente esencial para el progreso muscular. Esto proporciona a principiantes y personas con experiencia la oportunidad de crear rutinas sencillas y eficaces, concentrándose en lo fundamental.

La correcta ejecución técnica de los ejercicios y la regularidad en el entrenamiento marcan la diferencia para lograr avances con rutinas mínimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un esquema basado en ejercicios seleccionados y correctamente ejecutados permite avanzar en menos tiempo del que comúnmente se estima. Der Spiegel destaca que la regularidad y el énfasis en la calidad del entrenamiento, más que la duración, son determinantes para obtener los mejores rendimientos.