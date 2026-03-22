Ciencia

La razón inesperada por la que una pausa al aire libre puede revolucionar el ambiente laboral

Un estudio reciente revela que solo cinco minutos de contacto con la naturaleza generan beneficios inmediatos en la salud mental y la productividad, impactando a empleados de todos los sectores

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El 76% de los adultos
El 76% de los adultos experimenta estrés laboral, según un estudio de la Universidad de Cornell publicado en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés laboral ya no es una excepción, sino una constante que atraviesa la vida cotidiana: alcanza al 76% de los adultos y condiciona desde la concentración hasta el rendimiento diario. Frente a este escenario, un estudio reciente de la Universidad de Cornell pone el foco en una solución tan simple como inesperada: detenerse unos minutos y conectar con entornos naturales durante la jornada.

Lejos de requerir grandes cambios o inversiones, estas pausas breves tienen un impacto inmediato. Mejoran la concentración, reducen la tensión casi al instante y abren una puerta accesible para recuperar el equilibrio en medio de la rutina. Un gesto mínimo que, según la evidencia, puede marcar una diferencia real en el bienestar y la productividad.

El estudio de la Universidad de Cornell señala que el cambio visual más efectivo consiste en fomentar pausas cortas al aire libre, incluso de solo cinco minutos, en zonas verdes o áreas exteriores habilitadas en el ambiente laboral.

Pausas cortas al aire libre
Pausas cortas al aire libre en zonas verdes reducen el cortisol y mejoran la concentración del personal en la oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica contribuye a reducir el cortisol, agudizar la atención y proporcionar beneficios inmediatos para la salud mental, independientemente del tamaño o sector de la empresa. Los expertos enfatizan que facilitar el contacto con la naturaleza puede transformar la experiencia cotidiana de los trabajadores.

La Universidad de Cornell sustenta que las políticas empresariales favorables a la naturaleza representan una alternativa para las organizaciones. El equipo multidisciplinario del estudio indica que el clima laboral derivado de trabajos repetitivos, jornadas extensas y normas inflexibles dificulta recuperar la salud emocional en las grandes compañías.

Durante la pandemia, muchos empleados aprovecharon los espacios al aire libre al trabajar desde casa, lo que ayudó a reducir el estrés laboral. Al retornar a la presencialidad, la mayor parte de los trabajadores perdió este beneficio debido a limitaciones estructurales que restringen las pausas alejadas del escritorio.

Obstáculos y resistencias para hacer pausas en la naturaleza

Las políticas empresariales favorables a
Las políticas empresariales favorables a la naturaleza representan una estrategia accesible para transformar la cultura organizacional y reducir la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identifica diversas barreras que afectan el acceso a los beneficios del contacto con la naturaleza en el trabajo. La falta de tiempo libre durante la jornada, la percepción de que la cultura organizacional desaprueba las ausencias del escritorio y los horarios rígidos figuran entre los principales impedimentos.

Estas limitaciones dependen del puesto, tipo de contrato u origen étnico, lo que visibiliza desigualdades en el acceso a los beneficios del bienestar. Además, la resistencia a ajustar las rutinas y los horarios dificulta sumar pausas de este tipo durante la jornada laboral.

De acuerdo con la Universidad de Cornell, el estrés laboral representa un coste de hasta USD 187.000 millones anuales para los empleadores estadounidenses debido a la pérdida de productividad y los mayores gastos sanitarios.

Cómo transformar la cultura laboral con un cambio visual sencillo

La falta de tiempo libre,
La falta de tiempo libre, la percepción cultural y los horarios rígidos dificultan el acceso a los beneficios del contacto con la naturaleza en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Cornell recomienda que las empresas faciliten y legitimen las pausas breves al aire libre para reducir el estrés y optimizar el bienestar del personal. Esto puede lograrse a través de la implementación de instalaciones básicas como bancos, terrazas o zonas verdes, diseñadas para reuniones o descansos cortos.

Gen Meredith, profesora asociada del Departamento de Salud Pública y Ecosistemas de la Universidad de Cornell y considerada experta en bienestar laboral, destaca la eficacia de esta política: “Las políticas organizacionales que fomentan el tiempo en contacto con la naturaleza pueden convertirse en una estrategia de bienestar accesible y escalable para las empresas”. Según la especialista, conceder únicamente cinco minutos fuera del espacio cerrado puede renovar la atención y disminuir la ansiedad.

El grupo de expertos insiste en que respaldar esta práctica implica más una inversión en salud y resiliencia organizacional que un gasto elevado. Recomiendan que los líderes adopten estrategias que favorezcan el ánimo y la eficiencia del equipo.

Las empresas que evalúan y
Las empresas que evalúan y mejoran el impacto de las pausas en la salud mental promueven la resiliencia organizacional y el rendimiento del equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad de Cornell concluye que, con la evaluación constante del impacto en la salud mental y la productividad, las empresas podrán justificar y perfeccionar la implementación de estas pausas en entornos naturales.

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