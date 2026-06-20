5 beneficios comprobados del magnesio para la salud, según la ciencia

Metaanálisis y revisiones citadas por la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud vinculan este mineral con una menor presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un mineral esencial para el funcionamiento del organismo y la ciencia lo reconoce como un nutriente clave en numerosos procesos vitales. Según el NIH Office of Dietary Supplements, existen cinco beneficios comprobados del magnesio para la salud.

Este mineral participa en la regulación de la función muscular y nerviosa, el control de los niveles de glucosa y la formación de los huesos, además de ayudar a prevenir enfermedades crónicas y trastornos frecuentes.

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Reportes del NIH y revisiones clínicas recientes señalan que una ingesta adecuada de magnesio se relaciona con una mejor salud cardiovascular, menor riesgo de diabetes tipo 2, huesos más fuertes, menos episodios de migraña y una mejor calidad del sueño.

Los 5 beneficios del magnesio, según la ciencia

Estudios observacionales citados por los Institutos Nacionales de Salud relacionan la ingesta dietaria de este mineral con menor probabilidad de desarrollar la enfermedad (Imagen ilustrativa Infobae)

Regulación de la presión arterial y protección cardiovascular: el magnesio actúa como cofactor en más de 300 sistemas enzimáticos que regulan procesos bioquímicos esenciales, entre ellos el control de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Varios metaanálisis demostraron que un mayor consumo de este mineral reduce el riesgo de hipertensión y de eventos como infarto y accidente cerebrovascular. Una dieta rica en magnesio puede disminuir la presión arterial sistólica y diastólica en personas con y sin hipertensión, aunque los efectos directos de la suplementación son leves. Disminución del riesgo de diabetes tipo 2: diversos estudios indican que un mayor consumo de magnesio se asocia con una reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Este mineral desempeña una función clave en el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Investigaciones recientes muestran que un aumento de 100 mg diarios de magnesio disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en un 15%. El NIH aclara que, aunque la evidencia de los beneficios de la suplementación en personas con diabetes es limitada y contradictoria, las dietas con niveles adecuados de magnesio favorecen la prevención de la enfermedad. Mejora de la salud ósea y prevención de osteoporosis: el magnesio contribuye a la formación y mantenimiento de huesos fuertes. Una ingesta adecuada se asocia con mayor densidad mineral ósea y menor riesgo de fracturas, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Estudios recientes sugieren que el magnesio potencia el efecto del calcio y la vitamina D en la mineralización ósea. “La densidad ósea aumenta de forma proporcional al consumo de magnesio, lo que puede reducir la incidencia de osteoporosis a largo plazo,” detalla la agencia estadounidense. Reducción de la frecuencia e intensidad de migraña: la relación entre magnesio y migrañas fue objeto de investigación en los últimos años. NIH y la American Academy of Neurology subrayan que la suplementación puede disminuir la frecuencia y severidad de las migrañas en ciertos pacientes. Hasta tres de cada cuatro ensayos clínicos revisados hallaron beneficios modestos con dosis de hasta 600 mg diarios. Las guías clínicas consideran que el magnesio es “probablemente eficaz” para la prevención de migrañas, aunque recomiendan su uso bajo supervisión médica y advierten sobre posibles efectos secundarios a altas dosis. Apoyo al sueño y al bienestar psicológico: el magnesio tiene un papel relevante en la regulación del sueño y el estado de ánimo. El mineral contribuye a la calidad del sueño al regular neurotransmisores y hormonas asociadas con el descanso, y ayuda a reducir síntomas de ansiedad y estrés. Un reporte clínico citado por NIH indica que “el 77% de los usuarios de suplementos de magnesio reportaron mejoras en la profundidad y continuidad del sueño, y el 69% experimentaron menor ansiedad tras cuatro semanas de uso”.

Alimentos que contienen magnesio

Revisiones clínicas citadas por los Institutos Nacionales de Salud asocian una ingesta suficiente con mejor mineralización ósea y menos fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estudios, el mineral se encuentra en una variedad de alimentos de origen vegetal y animal. Los principales aportes provienen de verduras de hoja verde como la espinaca, semillas de calabaza y chía, almendras, anacardos, maní y legumbres como los frijoles negros. Los cereales integrales, el arroz integral, el pan de trigo integral y la avena también son fuentes notables.

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Entre los productos de origen animal, el salmón, el halibut, el yogur natural y la leche aportan cantidades moderadas. Además, algunos cereales para desayuno y bebidas vegetales están fortificados con magnesio.

El agua mineral y de grifo puede sumar cantidades variables del mineral, dependiendo de su origen. Una porción de semillas de calabaza tostadas puede aportar hasta 156 mg por cada 28 gramos, mientras que una taza de espinaca cocida proporciona cerca de 78 mg.

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Cómo identificar la deficiencia de magnesio

Estudios señalan que en hasta tres de cada cuatro ensayos clínicos revisados la suplementación, con dosis de hasta 600 miligramos diarios, redujo frecuencia y severidad en ciertos pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de magnesio puede pasar inadvertida en etapas iniciales. De acuerdo con NIH, los primeros signos incluyen pérdida de apetito, náuseas, fatiga y debilidad muscular. Si la deficiencia avanza, pueden aparecer síntomas como entumecimiento, calambres, espasmos musculares, convulsiones, arritmias cardíacas y cambios de personalidad.

Otros factores frecuentes son los trastornos del sueño, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad y la tendencia a la ansiedad. Las personas con deficiencia grave pueden desarrollar alteraciones del metabolismo del calcio y del potasio, lo que incrementa el riesgo de complicaciones cardíacas.

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El diagnóstico de deficiencia de magnesio requiere evaluación médica y análisis de laboratorio, ya que los síntomas pueden confundirse con otras condiciones. Expertos recomiendan priorizar la obtención del mineral a través de la dieta y recurrir a suplementación únicamente bajo indicación profesional.