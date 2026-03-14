Por qué guardar el último bocado puede cambiar tu recuerdo de una comida, según la ciencia

La regla del pico-final de Daniel Kahneman explica que el último bocado tiene un peso decisivo en el recuerdo global de la comida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar el mejor bocado para el final es un hábito frecuente que, aunque parece instintivo, responde a principios psicológicos bien documentados. Este comportamiento revela cómo el cerebro humano procesa el placer, la anticipación y la memoria durante la experiencia de comer.

Diversos estudios señalan que la tendencia a reservar el mejor bocado se fundamenta en la manera en que las personas estructuran el recuerdo de una comida. Según la “regla del pico-final”, propuesta por el psicólogo Daniel Kahneman, los individuos evalúan las experiencias principalmente por dos momentos: el más intenso y el final.

Así, el último bocado puede tener un peso desproporcionado en la memoria general de la comida, haciendo que el recuerdo global sea más positivo si termina con un elemento placentero. Esta lógica se observa también en otros ámbitos, como en viajes o procedimientos médicos, donde el desenlace impacta más que el promedio del evento.

La anticipación del placer es otro factor determinante. Investigaciones en neurociencia revelan que el sistema dopaminérgico del cerebro se activa de manera significativa durante la espera de una recompensa, incluso más que al recibirla. Reservar el mejor bocado estimula la expectativa constante de placer, prolongando y amplificando la satisfacción general al comer.

Este patrón se vincula con la capacidad de autocontrol y gratificación diferida. Estudios dirigidos por Corinna Loeckenhoff, profesora en la institución académica Weill Cornell College, muestran que quienes postergan el placer suelen manifestar mayor madurez emocional y disciplina. Dejar el mejor bocado para el final implica un acto, consciente o inconsciente, de control personal y planificación a largo plazo, rasgos que pueden trasladarse a otras áreas de la vida.

Influencia cultural, tradición y relato personal en la forma de disfrutar la comida

El acto de guardar el mejor bocado para el final también posee un componente cultural y narrativo que trasciende el simple hábito individual. Diversas tradiciones gastronómicas, tanto en Oriente como en Occidente, reservan los elementos más dulces o especiales para el cierre de la comida, como sucede con los postres en la cocina francesa o las frutas en celebraciones asiáticas.

Este patrón refuerza la costumbre de terminar con un sabor memorable, consolidando la preferencia por cerrar la comida con una experiencia positiva. Además, la secuencia de los alimentos contribuye a construir relatos personales sobre la experiencia culinaria, ya que cada comida se convierte en una serie de momentos que influyen en la memoria y satisfacción posterior. Elegir el orden de los bocados permite a cada persona diseñar su propio relato, dotando de significado a la experiencia, más allá de la mera nutrición.

Cómo el último bocado condiciona la repetición, el recuerdo y la motivación

Diferentes tradiciones gastronómicas, tanto orientales como occidentales, refuerzan la costumbre cultural de cerrar la comida con un sabor especial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios publicados en la revista científica Psychological Science sugieren que el disfrute del último bocado influye en la rapidez con la que se desea repetir ese alimento. Si el final resulta especialmente grato, la memoria tiende a fomentar un deseo más pronto de volver a consumirlo, favoreciendo la reincidencia en ese plato. Por el contrario, porciones de más de 10 bocados pueden disminuir el placer final, retrasando el interés por repetir la experiencia. Este efecto subraya la importancia de la secuencia y la cantidad en el diseño de menús y porciones, tanto en el ámbito doméstico como en la gastronomía profesional.

Diferencias individuales, etapas de desarrollo y factores que explican la excepción al hábito de guardar el mejor bocado

No todas las personas siguen esta preferencia, y existen diferencias notables según la edad, la personalidad y el contexto cultural. Investigaciones en población infantil, incluidas aquellas con selectividad alimentaria, muestran una variabilidad significativa: algunos niños prefieren comenzar por su alimento favorito, mientras otros optan por dejarlo para el final.

Estas diferencias reflejan que la preferencia por la secuencia de los bocados depende tanto de factores individuales —como la impulsividad, el autocontrol y la educación alimentaria— como de la etapa de desarrollo y el contexto cultural. Por lo tanto, el hábito de guardar el mejor bocado para el final no es universal ni estático, sino que se encuentra en permanente negociación entre el entorno, las costumbres y las características personales.