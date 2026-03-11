Ciencia

Por qué puede ser difícil contener la risa en momentos inapropiados, según la ciencia

El análisis de especialistas revela cómo la presión social, la inhibición emocional y la biología cerebral se combinan para hacer que este comportamiento aparezca incluso en ambientes solemnes

Guardar
La risa involuntaria en situaciones
La risa involuntaria en situaciones serias surge como respuesta biológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para contener la risa en situaciones que exigen seriedad revela una dinámica compleja entre la presión social y los mecanismos automáticos del cerebro. El reto se intensifica en ambientes donde la inhibición emocional es prolongada, como ceremonias religiosas, tribunales o funerales.

En estos contextos, el cuerpo reacciona como si la risa fuera la única salida posible para liberar la tensión acumulada, según un análisis de Michelle Spear, profesora de anatomía en la Universidad de Bristol publicado en The Conversation. Los entornos formales son escenarios donde el cerebro activa procesos de inhibición muy específicos.

La corteza prefrontal, en particular sus áreas medial y lateral, regula el juicio social, restringe el comportamiento y controla las emociones. Esta región no bloquea la aparición de emociones, sino que suprime su manifestación externa. Cuando el entorno exige seriedad y silencio, este mecanismo opera con máxima exigencia.

La risa, sin embargo, no tiene un único origen cerebral. Su impulso inicial proviene de regiones externas del encéfalo, pero la verdadera fuerza emocional parte de estructuras profundas del sistema límbico, responsable de procesar emociones. Entre estas estructuras destaca la amígdala, encargada de asignar valor emocional a los estímulos, y el hipotálamo, que regula funciones automáticas como la respiración y el ritmo cardíaco.

En ambientes restrictivos, donde el habla, el movimiento y la expresión están limitados, el sistema nervioso dispone de pocas vías de escape emocional. La imposibilidad de moverse, hablar o expresar incomodidad incrementa el ritmo cardíaco y la tensión muscular, lo que reduce aún más el umbral para liberar emociones. La profesora explica que, en estas condiciones, el cuerpo se prepara para liberar la tensión acumulada.

La corteza prefrontal del cerebro
La corteza prefrontal del cerebro regula el juicio social y suprime la manifestación externa de las emociones, pero no logra bloquearlas por completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez desencadenada, la risa se convierte en un acto automático. Los circuitos del tronco encefálico coordinan los movimientos faciales y la vocalización. “El sistema se apodera de ti y quedas indefenso”. Por eso, los esfuerzos conscientes por frenar la risa suelen ser infructuosos cuando el control prefrontal se debilita, ya sea por el contagio social o por una mayor excitación emocional.

Intentar reprimir la risa no elimina el estímulo, sino que lo vuelve más persistente. El acto de no pensar en aquello que provoca la risa activa el recuerdo una y otra vez, dificultando aún más el autocontrol. Este ciclo se mantiene mientras dure la presión social y hasta que la energía nerviosa contenida en la tensión interna se libere por completo.

Compartir la risa fortalece aún más esta pérdida de control, advierte la experta. La sensibilidad humana a señales sociales sutiles, desde un gesto facial hasta una sonrisa contenida, se explica por la intervención de áreas como el surco temporal superior y la acción de las neuronas espejo. Estas células permiten procesar y replicar las emociones ajenas casi instantáneamente.

El fenómeno del contagio se vuelve palpable cuando otra persona detecta el mismo estímulo gracioso. En ese momento, la sensación de transgresión deja de ser individual y se convierte en una alianza tácita. “Reír juntos representa una alineación emocional compartida”, afirma Spear. El control prefrontal pierde fuerza y la risa se propaga de manera automática. Ya no importa el hecho original; lo dominante es la complicidad de quienes intentan mantener la compostura y fracasan en el intento.

El fenómeno del contagio social
El fenómeno del contagio social amplifica la risa, ya que las neuronas espejo facilitan procesar y replicar emociones entre individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desencadenantes visuales suelen ser especialmente poderosos en ambientes silenciosos, ya que no pueden ser ignorados, mientras que los verbales tienden a difundirse rápidamente. La risa considerada inapropiada, lejos de ser una falta de educación, es una respuesta biológica ante la imposibilidad del cerebro humano de sostener una inhibición prolongada sin liberar la tensión.

Cuando la presión es intensa y la compañía refuerza el estímulo, la risa surge como un reflejo ineludible. Como afirma Michelle Spear: “Por eso parece imposible detenerse”.

Más allá de la transgresión social, instituciones de salud como la Clínica Mayo señalan que la risa actúa como un potente regulador del sistema nervioso ante el estrés agudo. En situaciones de alta solemnidad o tensión, el cuerpo experimenta una respuesta de “lucha o huida”; la risa interviene entonces para estimular la circulación, facilitar la relajación muscular y activar la liberación de endorfinas. Lejos de ser un acto de irreverencia, esta reacción es la vía que utiliza el organismo para disipar la carga física acumulada cuando el entorno nos obliga a una inmovilidad emocional insostenible.

Este fenómeno de rebote, donde el esfuerzo por el autocontrol termina saboteando la conducta, ha sido estudiado por la American Psychological Association (APA) bajo la denominada “Teoría de los Procesos Irónicos”.

El psicólogo Daniel Wegner demostró que, mientras una parte de la mente intenta suprimir la risa, otra capacidad de monitoreo subconsciente busca constantemente el estímulo prohibido para verificar que “no estamos pensando en él”. Esta vigilancia interna mantiene el foco de atención en lo gracioso, incrementando la carga cognitiva hasta que el control cede, provocando que la risa estalle con una intensidad incluso mayor a la original.

Temas Relacionados

Contener RisaSituaciones SeriasInhibición EmocionalRespuesta BiológicaMichelle SpearUniversidad de BristolNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es la habituación, el filtro cerebral que regula la atención y protege la mente

Este proceso hace que el cerebro ignore estímulos repetidos, evita la sobrecarga sensorial y facilita la adaptación. Por qué un exceso puede generar insensibilidad ante situaciones dañinas o conductas negativas

Qué es la habituación, el

Liliana Ponti: “La vida saludable empieza mucho antes de la jubilación”

La directora de la carrera de Enfermería de la UAI Rosario destaca el avance de la profesión hacia una mayor autonomía. Este cambio resulta clave ante el envejecimiento de la población y la necesidad de brindar una atención integral a los adultos mayores

Liliana Ponti: “La vida saludable

Describen el sorprendente mecanismo detrás de la formación de 170 mil millones de células en el cerebro

Investigadores de los Estados Unidos y Suiza analizaron tejidos de ratones y pez cebra. Por qué postularon que un modelo de linaje podría explicar mecanismos clave en la evolución cerebral

Describen el sorprendente mecanismo detrás

Qué es la colectina 11, la proteína que conecta el sistema inmune con la reparación de los huesos

Investigadores del Reino Unido descubrieron que resulta clave para que la masa ósea se renueven y mantenga su fortaleza. Por qué el hallazgo abre posibilidades para tratar enfermedades desde la inmunología

Qué es la colectina 11,

Qué estudios cardíacos se recomiendan a partir de los 60 para detectar riesgo de infarto

Un informe de The Telegraph analiza los controles indicados en la sexta década de vida, desde análisis de sangre y monitoreo domiciliario hasta imágenes capaces de revelar calcio y mostrar el estado de las arterias coronarias.

Qué estudios cardíacos se recomiendan
DEPORTES
El día que Ronaldinho “engañó”

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Proteínas, entrenamiento de fuerza y mejora progresiva: los secretos de la mujer que batió el récord mundial del Ironman

Pasó de la D a Primera, jugó en San Lorenzo y en España, lo dirigió Ruggeri y se retiró a los 45 años: “Fue como si me apagaran la luz”

La computadora de Messi, a un paso de los 900 goles en su carrera: sus gritos año a año

Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

TELESHOW
Zaira Nara en el epicentro

Zaira Nara en el epicentro parisino: looks audaces, rincones icónicos y el arte de mezclar tendencias en la Semana de la Moda

Quiénes fueron las 6 participantes que salieron de placa en Gran Hermano: “Todas mujeres”

Viggo Mortensen recordó su infancia en Argentina y contó por qué su familia se instaló en el país: “Yo era un bebé”

Quién es el famoso actor internacional que se unirá a Ca7riel & Paco Amoroso en su nueva canción

La respuesta de Wanda Nara tras ser acusada de fingir su encuentro con el exDT de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El día que Ronaldinho “engañó”

El día que Ronaldinho “engañó” a una futura promesa brasileña y terminó fichando por el Manchester United: “Me debe una”

Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles y almacenes de armas del grupo terrorista Hezbollah en Beirut

El régimen de Corea del Norte se sumó a Rusia y respaldó la elección del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei

El jefe de la policía de Irán amenazó a los manifestantes que confronten al régimen: “Les haremos lo mismo que a un enemigo”

Ucrania bombardeó una fábrica rusa de misiles en Bryansk y presiona al Kremlin en camino a nuevas negociaciones