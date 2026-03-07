Un estudio reveló que los recuerdos olvidados pueden reactivarse en el cerebro sin necesidad de conciencia

Un estudio de la Universidad de Nottingham revela que los recuerdos latentes pueden reactivarse en el cerebro sin necesidad de conciencia plena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recuerdos no siempre desaparecen cuando creemos haberlos olvidado. Un estudio reciente mostró que ciertas experiencias pueden reactivarse en la actividad cerebral sin llegar necesariamente a la conciencia.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Nottingham y publicada en The Journal of Neuroscience, demuestra que la información almacenada puede permanecer activa en el cerebro incluso cuando una persona afirma no poder recordarla.

Este hallazgo aporta una nueva perspectiva sobre cómo funciona la memoria y podría tener implicaciones importantes para comprender trastornos neurológicos o desarrollar futuras terapias para problemas cognitivos.

Investigadores identifican señales cerebrales específicas que anticipan la recuperación de información no recordada conscientemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo científico utilizó técnicas avanzadas de neuroimagen y herramientas de aprendizaje automático para analizar la actividad cerebral de 31 adultos mientras intentaban recordar asociaciones entre palabras y vídeos. Los resultados revelaron que, incluso cuando los participantes aseguraban no recordar la información, el cerebro mostraba señales claras de que esa experiencia seguía almacenada.

Cómo se identifican rastros invisibles de memoria

El experimento fue dirigido por el Dr. Benjamin Griffiths. Durante la primera fase, los voluntarios memorizaron asociaciones entre palabras y pequeños vídeos. Más tarde, se les mostraban las palabras y se les pedía recuperar mentalmente el vídeo correspondiente.

Para observar lo que ocurría durante este proceso, los investigadores utilizaron magnetoencefalografía, una técnica que registra la actividad neuronal con gran precisión temporal.

El experimento demostró que el cerebro mantiene experiencias almacenadas, aunque los participantes declaren haberlas olvidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante algoritmos de aprendizaje automático, el equipo logró identificar patrones de actividad específicos asociados a cada vídeo. Esto permitió detectar el momento exacto en que el sistema nervioso reactivaba una representación visual, incluso cuando el participante no lograba recordarla conscientemente.

En otras palabras, el cerebro podía “encender” la memoria sin que esa experiencia llegara a la mente consciente.

La importancia de la sincronización neuronal

El análisis reveló que la diferencia entre recordar algo y no poder traerlo a la mente no depende únicamente de si el recuerdo se reactiva, sino de cómo se sincroniza esa reactivación con ciertos ritmos neuronales.

Los investigadores observaron que la recuperación consciente ocurre con mayor probabilidad cuando la actividad cerebral se alinea con oscilaciones en la banda alfa, un ritmo asociado con la atención y el procesamiento de información.

Griffiths explicó que este ritmo funciona como una especie de mecanismo de amplificación: “Aunque el cerebro reactive el recuerdo correcto, eso no garantiza que nos hagamos conscientes de él. La clave es que esa señal se sincronice de forma rítmica para distinguirse del resto de la actividad neuronal”.

La sincronización neuronal en la banda alfa aumenta las probabilidades de acceso consciente a los recuerdos almacenados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entenderlo mejor, se puede comparar el proceso con sintonizar una radio. Muchos recuerdos pueden estar presentes como señales débiles en el fondo, pero solo cuando la frecuencia se ajusta correctamente la señal se vuelve clara y audible.

El estudio también mostró que, cuando los recuerdos logran emerger con más facilidad, se produce una reducción general en la potencia de las ondas alfa en la corteza sensorial. Esto disminuye el “ruido” de fondo de la actividad neuronal.

Griffiths ilustró este fenómeno con una analogía sencilla:“Es como lo que ocurre en un estadio lleno. Cuando el ruido baja, incluso un cántico pequeño puede escucharse con claridad”.

En el contexto del cerebro, esa reducción del ruido permite que la señal del recuerdo se destaque y llegue a la conciencia.

Aplicaciones clínicas y futuro de la terapia de la memoria

Estos resultados podrían tener implicaciones importantes para la medicina. Muchos tratamientos para trastornos de memoria —como los asociados a demencia o lesiones neurológicas— parten de la idea de que ciertos recuerdos se han perdido por completo.

Sin embargo, este estudio sugiere que en algunos casos las memorias podrían seguir presentes, aunque no sean accesibles conscientemente.

El hallazgo abre nuevas posibilidades terapéuticas para tratar trastornos de memoria como demencia o lesiones neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Griffiths señaló que este hallazgo abre una posibilidad terapéutica diferente: “Quizá no necesitemos reconstruir recuerdos perdidos, sino ayudar a que los que aún existen puedan emerger a la conciencia”.

En el futuro, estrategias basadas en la estimulación de determinadas frecuencias cerebrales o en la modulación de ritmos neuronales podrían facilitar la recuperación de recuerdos aparentemente olvidados.

Un nuevo enfoque sobre lo que significa olvidar

El trabajo aporta nuevas pistas para uno de los debates centrales de la neurociencia: la relación entre memoria y conciencia.

Durante mucho tiempo se pensó que recordar un evento dependía únicamente de si el recuerdo estaba almacenado o no. Sin embargo, los resultados muestran que una experiencia puede seguir presente en la actividad neuronal sin llegar necesariamente a la conciencia.

Esto sugiere que el olvido no siempre implica la desaparición de la memoria, sino que muchas veces puede tratarse simplemente de un problema de acceso.

Comprender cómo los ritmos neuronales permiten que ciertos recuerdos emerjan mientras otros permanecen latentes podría transformar la forma en que la ciencia entiende la memoria humana y abrir nuevas vías para abordar los trastornos cognitivos.