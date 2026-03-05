¿Por qué queremos comer snacks pese a estar llenos? La ciencia tiene la respuesta

Un estudio de la University of East Anglia revela que el cerebro responde a dulces y snacks incluso sin hambre real, dificultando la moderación alimentaria tras una comida completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el estómago esté lleno, el cerebro mantiene la respuesta de recompensa ante alimentos tentadores, dificultando el control de la ingesta aunque no exista hambre real.

Así lo confirma una investigación reciente de la University of East Anglia, que detalla que este fenómeno responde a mecanismos neuronales automáticos y no a una falta de fuerza de voluntad. El estudio fue publicado en la revista Appetite.

Recompensa cerebral y automatismos alimentarios

Las personas suelen consumir snacks o dulces después de una comida abundante porque el cerebro sigue reaccionando con intensidad a la presencia de estos alimentos, incluso cuando se cree haber perdido interés o sentirse saciado.

Según el estudio, la dificultad no depende de la autodisciplina individual, sino de reacciones cerebrales automáticas activadas tras años de aprendizaje y exposición a estímulos alimentarios

El equipo dirigido por el Dr. Thomas Sambrook realizó el estudio en colaboración con la University of Plymouth, reclutando a 76 adultos voluntarios. Los participantes fueron evaluados mediante electroencefalograma (EEG) durante un experimento de aprendizaje basado en recompensas, donde interactuaron con alimentos como dulces, chocolate, papas fritas y palomitas.

Cada voluntario podía consumir uno de los productos hasta sentirse plenamente saciado. Luego, los investigadores analizaron cómo respondía su actividad cerebral al mostrarles imágenes del mismo alimento previamente ingerido.

Aunque los participantes aseguraban estar llenos y no desear seguir comiendo, el electroencefalograma mostró espuestas cerebrales fuertes frente a esos estímulos visuales.

El cerebro y las señales de recompensa tras comer

“El alimento provocaba una reacción automática en las regiones cerebrales encargadas de la recompensa, al margen de la sensación de saciedad”, expuso el Dr. Sambrook.

Situaciones cotidianas ilustran este mecanismo, como buscar chocolate tras cenar o abrir una bolsa de papas fritas sin hambre. La desconexión entre el autocontrol racional y la respuesta automática explica por qué muchas personas consumen de más pese a tener la intención de moderarse.

El estudio verificó que, incluso en participantes con alto autocontrol, el deseo cerebral por el alimento no disminuía ante señales visuales.

El Dr. Sambrook aclaró: “El problema no es un fallo de disciplina; el sistema neuronal está preparado para responder ante alimentos energéticos”. Según el especialista, el cerebro sigue patrones automáticos desarrollados a lo largo del tiempo por la asociación de ciertos productos con sensaciones de recompensa, recordando a otros hábitos que operan fuera de la voluntad consciente.

La University of East Anglia resalta que estos automatismos minan la capacidad de autocontrol y explican que personas motivadas terminen consumiendo snacks repetidas veces. “Estas respuestas cerebrales pueden funcionar por completo fuera de nuestras decisiones racionales”, detalló Sambrook.

Origen evolutivo y desafíos modernos

El equipo investigador aporta una perspectiva evolutiva para explicar el origen de este mecanismo. A lo largo de la historia humana, los alimentos calóricos eran escasos, por lo que priorizarlos aseguraba la supervivencia. Un cerebro que nunca “desactiva” la recompensa ante alimentos energéticos permitía a los antepasados almacenar energía cuando era posible.

Sin embargo, este mismo sistema supone un reto en una época donde snacks y productos llamativos están disponibles todo el tiempo. Esta descompensación entre la biología heredada y las condiciones actuales contribuye al aumento de la obesidad y complica la modificación de los patrones de ingesta en sociedades industrializadas.

“El sistema neuronal sigue programado para buscar alimentos con alto contenido calórico porque así permitía sobrevivir, no para resistir las tentaciones”, enfatizó Sambrook.

Claves prácticas y el control del entorno

Los autores subrayan que la respuesta cerebral automática no puede alterarse solo con fuerza de voluntad. Por eso, proponen implementar cambios en el entorno como herramienta para mejorar el control sobre la alimentación.

Una medida concreta consiste en retirar snacks y dulces del área visible en el hogar o el trabajo, dificultando el acceso a estos productos. Para el equipo dirigido por Sambrook, depender solo del autocontrol es insuficiente ante la constante presencia de estímulos alimentarios diarios.

La University of East Anglia sostiene que estos resultados orientan las estrategias de salud pública, especialmente en sociedades donde predominan los productos ultraprocesados. Modificar el entorno puede ser tan relevante como cualquier dieta individual en el combate contra la obesidad.

El trabajo concluye que el verdadero desafío es adaptar la biología humana, diseñada para la escasez, a una realidad de abundancia constante, donde la tentación alimentaria forma parte de la vida cotidiana. Por ello, el deseo de probar un dulce tras una comida abundante refleja hasta qué punto nuestra respuesta cerebral puede superar nuestra mejor intención de autocontrol.