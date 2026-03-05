Ciencia

¿Por qué queremos comer snacks pese a estar llenos? La ciencia tiene la respuesta

Un estudio británico analizó cómo los mecanismos automáticos que impulsan la búsqueda de productos azucarados persisten tras la saciedad y dificultan el autocontrol alimentario

Guardar
Un estudio de la University
Un estudio de la University of East Anglia revela que el cerebro responde a dulces y snacks incluso sin hambre real, dificultando la moderación alimentaria tras una comida completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el estómago esté lleno, el cerebro mantiene la respuesta de recompensa ante alimentos tentadores, dificultando el control de la ingesta aunque no exista hambre real.

Así lo confirma una investigación reciente de la University of East Anglia, que detalla que este fenómeno responde a mecanismos neuronales automáticos y no a una falta de fuerza de voluntad. El estudio fue publicado en la revista Appetite.

Recompensa cerebral y automatismos alimentarios

Las personas suelen consumir snacks o dulces después de una comida abundante porque el cerebro sigue reaccionando con intensidad a la presencia de estos alimentos, incluso cuando se cree haber perdido interés o sentirse saciado.

Según el estudio, la dificultad no depende de la autodisciplina individual, sino de reacciones cerebrales automáticas activadas tras años de aprendizaje y exposición a estímulos alimentarios

La investigación muestra que el
La investigación muestra que el deseo de alimentos tentadores persiste por mecanismos neuronales automáticos y no por falta de fuerza de voluntad o autodisciplina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo dirigido por el Dr. Thomas Sambrook realizó el estudio en colaboración con la University of Plymouth, reclutando a 76 adultos voluntarios. Los participantes fueron evaluados mediante electroencefalograma (EEG) durante un experimento de aprendizaje basado en recompensas, donde interactuaron con alimentos como dulces, chocolate, papas fritas y palomitas.

Cada voluntario podía consumir uno de los productos hasta sentirse plenamente saciado. Luego, los investigadores analizaron cómo respondía su actividad cerebral al mostrarles imágenes del mismo alimento previamente ingerido.

Aunque los participantes aseguraban estar llenos y no desear seguir comiendo, el electroencefalograma mostró espuestas cerebrales fuertes frente a esos estímulos visuales.

El cerebro y las señales de recompensa tras comer

“El alimento provocaba una reacción automática en las regiones cerebrales encargadas de la recompensa, al margen de la sensación de saciedad”, expuso el Dr. Sambrook.

El experimento utilizó electroencefalograma para
El experimento utilizó electroencefalograma para comprobar que la actividad cerebral frente a dulces y snacks se mantiene aunque los participantes estén llenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situaciones cotidianas ilustran este mecanismo, como buscar chocolate tras cenar o abrir una bolsa de papas fritas sin hambre. La desconexión entre el autocontrol racional y la respuesta automática explica por qué muchas personas consumen de más pese a tener la intención de moderarse.

El estudio verificó que, incluso en participantes con alto autocontrol, el deseo cerebral por el alimento no disminuía ante señales visuales.

El Dr. Sambrook aclaró: “El problema no es un fallo de disciplina; el sistema neuronal está preparado para responder ante alimentos energéticos”. Según el especialista, el cerebro sigue patrones automáticos desarrollados a lo largo del tiempo por la asociación de ciertos productos con sensaciones de recompensa, recordando a otros hábitos que operan fuera de la voluntad consciente.

La University of East Anglia resalta que estos automatismos minan la capacidad de autocontrol y explican que personas motivadas terminen consumiendo snacks repetidas veces. “Estas respuestas cerebrales pueden funcionar por completo fuera de nuestras decisiones racionales”, detalló Sambrook.

Origen evolutivo y desafíos modernos

El Dr. Thomas Sambrook destaca
El Dr. Thomas Sambrook destaca que el sistema neuronal asocia alimentos calóricos a sensaciones de recompensa, operando fuera del control racional consciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo investigador aporta una perspectiva evolutiva para explicar el origen de este mecanismo. A lo largo de la historia humana, los alimentos calóricos eran escasos, por lo que priorizarlos aseguraba la supervivencia. Un cerebro que nunca “desactiva” la recompensa ante alimentos energéticos permitía a los antepasados almacenar energía cuando era posible.

Sin embargo, este mismo sistema supone un reto en una época donde snacks y productos llamativos están disponibles todo el tiempo. Esta descompensación entre la biología heredada y las condiciones actuales contribuye al aumento de la obesidad y complica la modificación de los patrones de ingesta en sociedades industrializadas.

“El sistema neuronal sigue programado para buscar alimentos con alto contenido calórico porque así permitía sobrevivir, no para resistir las tentaciones”, enfatizó Sambrook.

Claves prácticas y el control del entorno

El estudio argumenta que la
El estudio argumenta que la evolución preparó al cerebro para priorizar alimentos energéticos por la antigua escasez, dificultando la adaptación a la actual abundancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayan que la respuesta cerebral automática no puede alterarse solo con fuerza de voluntad. Por eso, proponen implementar cambios en el entorno como herramienta para mejorar el control sobre la alimentación.

Una medida concreta consiste en retirar snacks y dulces del área visible en el hogar o el trabajo, dificultando el acceso a estos productos. Para el equipo dirigido por Sambrook, depender solo del autocontrol es insuficiente ante la constante presencia de estímulos alimentarios diarios.

La University of East Anglia sostiene que estos resultados orientan las estrategias de salud pública, especialmente en sociedades donde predominan los productos ultraprocesados. Modificar el entorno puede ser tan relevante como cualquier dieta individual en el combate contra la obesidad.

El trabajo concluye que el verdadero desafío es adaptar la biología humana, diseñada para la escasez, a una realidad de abundancia constante, donde la tentación alimentaria forma parte de la vida cotidiana. Por ello, el deseo de probar un dulce tras una comida abundante refleja hasta qué punto nuestra respuesta cerebral puede superar nuestra mejor intención de autocontrol.

Temas Relacionados

University Of East AngliaReino UnidoDr Thomas SambrookObesidadResistencia Cerebral A La SaciedadSalud PúblicaNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Por qué ajustar el consumo de sal puede mejorar el metabolismo y reducir antojos

Expertos en salud cardiovascular indagan cómo controlar los niveles de sodio influye en el rendimiento físico y la disminución de los productos ultraprocesados

Por qué ajustar el consumo

Tanycitos y proteína tau: descubren un mecanismo celular que podría ayudar a retrasar el avance del Alzheimer

Experimentos en modelos animales y el análisis de tejido humano revelaron que el correcto funcionamiento de estas células ayuda a mantener el cerebro libre de agregados dañinos. Cómo este hallazgo podría brindar estrategias más efectiva ante la patología

Tanycitos y proteína tau: descubren

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo de todos los primates

Científicos de los Estados Unidos con voluntarios encontraron los restos fósiles. Por qué el hallazgo aporta indicios clave sobre la evolución de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo

Revelaron los mecanismos del estrés que favorecen el avance del cáncer de páncreas

Los expertos identificaron que ciertas conexiones nerviosas, vinculadas a respuestas de alerta, influyen directamente en la progresión tumoral. Los detalles publicados en la revista JCI Insight

Revelaron los mecanismos del estrés

Disminuir la brecha entre edad biológica y real podría reducir más de un 40% el riesgo de ACV, afirma un estudio

La investigación, basada en el seguimiento de más de 250.000 personas, mostró que quienes disminuyeron esta diferencia presentaron menor daño cerebral y mejores resultados en exámenes de memoria y fluidez mental. Los detalles

Disminuir la brecha entre edad
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

Azerbaiyán acusó a Irán del

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto

Donald Trump dijo que Zelensky debería “llegar a un acuerdo” con Rusia para finalizar la guerra en Ucrania