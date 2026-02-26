Lizy Tagliani llevó a su hijo a vacunar y dejó un contundente mensaje: “Es una responsabilidad”

La conductora aprovechó el momento para recordar la importancia de la vacunación infantil

La conductora y humorista Lizy Tagliani compartió el video de la vacunación de su hijo, Tati, y utilizó la experiencia para destacar la importancia de la inmunización infantil.

Tagliani hizo pública la aplicación de dosis correspondientes según el calendario nacional para su hijo de cinco años y, junto a la doctora Laura García Alonso, advirtió que la baja cobertura vacunal en la infancia expone a la población al resurgimiento de enfermedades prevenibles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que cada año la vacunación infantil salva la vida de cuatro millones de niños en todo el mundo.

“Tiene que ver con una responsabilidad nuestra. Hay que creer y confiar, porque llegamos hasta donde llegamos, porque alguien investigó y porque alguien vacunó”, dijo Tagliani.

Lizy Tagliani resalta la importancia de la vacunación infantil

La preocupación por el descenso en la tasa de inmunización quedó expuesta durante la consulta registrada por Lizy Tagliani, quien dialogó con la pediatra Laura García Alonso, médica de Helios Salud. En el video difundido, García Alonso señaló: “Nos preocupa muchísimo como pediatras y en el ámbito de vacunas, porque los nenes no se están vacunando. Esto se vio reflejado en el calendario”.

De este modo, García Alonso indicó que la prioridad es “asegurarse de que tengan dosis y estén protegidos” antes del ingreso escolar, un momento clave para revisar los carnets de vacunación, ya que es cuando los niños entran a la escuela.

El video de Tagliani y las declaraciones de la especialista remiten a un fenómeno documentado por autoridades sanitarias nacionales, que han advertido sobre la reaparición del sarampión y otras enfermedades previamente controladas.

El calendario de vacunación

Ante el inminente inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Salud de la Nación subrayó la necesidad urgente de completar los esquemas de vacunación obligatoria en niños y adolescentes. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alertó sobre un descenso sostenido en la aplicación de dosis fundamentales, lo que ha generado un escenario de vulnerabilidad colectiva frente a enfermedades prevenibles.

El calendario nacional de vacunación establece dosis gratuitas y obligatorias para cada etapa de la vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

Según datos de la SAP, la cobertura de vacunas esenciales como la triple viral y el refuerzo de poliomielitis en niños de cinco años cayó por debajo del 50% durante 2024. “Las coberturas inferiores al 70% dejaron de ser una excepción y se volvieron habituales en numerosas vacunas del calendario”, explicó la médica infectóloga de la SAP Elizabeth Bogdanowicz en diálogo con Infobae.

En este contexto, tanto la SAP como el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de que niñas, niños, adolescentes y embarazadas tengan sus esquemas actualizados antes del regreso a las aulas. El calendario nacional de vacunación establece dosis específicas y obligatorias según la edad, todas disponibles en forma gratuita y accesibles en los centros de salud públicos.

El calendario nacional prevé un plan de inmunización para cada etapa de la vida, con el objetivo de proteger a la población desde el nacimiento y a lo largo de todas las edades.

En los recién nacidos, se administran la vacuna contra la hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas de vida) y la BCG (antes del alta de la maternidad). Durante el primer año, se aplican inmunizaciones contra el rotavirus (a los 2 y 4 meses), la quíntuple (difteria, tétanos, tos convulsa, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis), la IPV (antipoliomielítica inactivada), el neumococo conjugada y el meningococo.

La OMS recalca que las vacunas son una medida segura, eficaz y sencilla para prevenir enfermedades graves y proteger a comunidades enteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 12 meses, corresponde la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y la hepatitis A. En el mes 15, se administran el refuerzo contra el meningococo y la vacuna contra la varicela. Entre los 15 y 18 meses, se completan los refuerzos de triple viral, quíntuple y antigripal, y, en zonas de riesgo, se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla.

Hasta los 2 años, se debe asegurar la finalización de todas las dosis previamente indicadas. Al ingresar a la escuela (5 años), se aplican las segundas dosis de la triple bacteriana celular, la triple viral, el refuerzo contra la varicela y el refuerzo de la antipoliomielítica inactivada.

Durante la adolescencia, a los 11 años, se administran la triple bacteriana acelular, la antimeningocócica (dosis única), la vacuna contra el VPH y, en zonas endémicas, la de fiebre amarilla. En el embarazo, se recomienda la vacuna antigripal en cualquier trimestre, la triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 y la inmunización contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36,6.

Para adultos y mayores de 65 años, el calendario incluye el refuerzo de la doble bacteriana cada 10 años, la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina (a partir de los 15 años en zonas de riesgo), la antigripal anual para personas de riesgo y mayores de 65, y la neumococo conjugada. Los residentes en regiones con circulación viral específica deben completar la inmunización contra la fiebre amarilla según corresponda.

De acuerdo con la OMS, la vacunación es una acción sencilla, inocua y eficaz que protege a las personas antes de que entren en contacto con enfermedades potencialmente graves. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró que “las vacunas salvan vidas y permiten prosperar a las personas, las familias, las comunidades, las economías y los países”.