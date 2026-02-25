Qué es la neurogénesis y por qué sería el secreto de los súper agers para evitar el deterioro cognitivo

La neurogénesis puede contribuir a la resistencia frente al deterioro cognitivo asociado a la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los súper agers son personas mayores de 80 años que mantienen una memoria tan buena como la de alguien mucho más joven. Un estudio reciente publicado en la revista Nature, realizado por científicos de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC) y la Universidad Northwestern, encontró que estos adultos presentan una formación de nuevas neuronas en el hipocampo —una zona clave del cerebro para la memoria— mucho más activa que en el resto de los adultos mayores. Esta capacidad de seguir generando neuronas podría ser la clave detrás de su memoria excepcional.

El trabajo revela que la persistente generación de neuronas en el hipocampo distingue a este grupo selecto de octogenarios respecto al promedio.

De acuerdo con la investigación, que fue resaltada en su cuenta de X por el fundador de Scripps Research Translational Institute y una de las voces más influyentes en la medicina contemporánea Eric Topol, estos súper ancianos presentan aproximadamente el doble de neuronas nuevas en el hipocampo que otros adultos mayores y 2,5 veces más que quienes padecen Alzheimer. Los investigadores también detallaron que, incluso frente a adultos jóvenes, la neurogénesis era mayor en los súper agers.

Qué es la neurogénesis y cuáles son sus marcadores

La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas en el cerebro a lo largo de la vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurogénesis implica la formación de nuevas neuronas, especialmente relevante en el hipocampo, región cerebral asociada a la memoria y el aprendizaje. El estudio identificó tres tipos celulares esenciales: células madre neuronales, neuroblastos y neuronas inmaduras. El nivel de neurogénesis en cada caso dependía de la presencia y maduración de estos tipos celulares.

La evidencia muestra que la neurogénesis persiste en cerebros envejecidos, contradiciendo la antigua idea de que el hipocampo detiene su desarrollo tras la infancia. Tamar Gefen, profesora asociada de psiquiatría en la Universidad Northwestern, explicó en The New York Times que este hallazgo “es una prueba biológica de que sus cerebros son más plásticos y un verdadero descubrimiento”. Según Gefen y el equipo de la UIC, además de encontrar una mayor cantidad de neuronas jóvenes, identificaron una “firma de resiliencia” ligada a este patrón neurogénico.

Rasgos biológicos y genéticos de la memoria excepcional

El hipocampo es la región cerebral vinculada a la memoria y el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la cantidad de neuronas, la investigación describe particularidades genéticas y epigenéticas en los cerebros de los súper ancianos. Las neuronas inmaduras de este grupo presentaban perfiles moleculares únicos. Gefen señaló que “el superenvejecimiento ocurre no solo porque hay más de estas células jóvenes, sino porque existe un tipo de programación genética que permite su preservación”, aludiendo a la capacidad de mantener activa la neurogénesis en la vejez.

Según las conclusiones del trabajo publicado en Nature, esta singularidad abarca también adaptaciones en astrocitos y neuronas del hipocampo, reforzando la plasticidad cerebral en los súper ancianos. La investigación de la Universidad Northwestern, tras más de 25 años de seguimiento, demostró que estos individuos suelen mostrar un adelgazamiento cortical más lento y factores conductuales como mayor interacción social, pero ahora se han identificado diferencias biológicas y genéticas claras.

El doctor Bryan Strange, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien estudia a otro grupo de súper ancianos, declaró al mismo medio estadounidense que la elevada neurogénesis podría explicar el mayor volumen hipocampal observado en estos casos. Sin embargo, Strange subrayó que existen diferencias adicionales, como la mayor conectividad cerebral entre regiones, que no se explican únicamente por este hallazgo.

Cómo se estudió la neurogénesis en la vejez

El hipocampo de los súper agers muestra perfiles genéticos y epigenéticos únicos (Freepik)

Para alcanzar estas conclusiones, los científicos analizaron cerebros post mortem de cuatro grupos: súper agers, adultos mayores sin deterioro cognitivo, pacientes con deterioro cognitivo leve y personas con Alzheimer. Se emplearon herramientas genéticas avanzadas, como la secuenciación unicelular multiómica —ARN y cromatina accesible—, para identificar y cuantificar células madre, neuroblastos y neuronas inmaduras en el hipocampo.

El estudio contempló el análisis de 355.997 núcleos celulares, lo que permitió comparar los perfiles entre grupos. Así, los investigadores hallaron que los cerebros de personas con Alzheimer contenían un mayor número de células madre neuronales, pero significativamente menos neuroblastos y neuronas inmaduras que otros adultos mayores. Hongjun Song, profesor de la Universidad de Pensilvania, quien no participó en la investigación, interpretó que “en el Alzheimer, la neurogénesis se interrumpe y las células madre se desactivan y no pueden avanzar a la siguiente etapa de desarrollo, por lo que el conjunto de células madre se preserva”.

Implicaciones para el Alzheimer y el envejecimiento

El hallazgo abre nuevas posibilidades para desarrollar terapias contra el Alzheimer (Freepik)

El hallazgo de una neurogénesis elevada y persistente plantea interrogantes sobre la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo. Para Orly Lazarov, líder del equipo de la UIC, activar la producción y maduración de nuevas neuronas podría ser clave para conservar la memoria en la vejez. Esta perspectiva alimenta la posibilidad de desarrollar terapias dirigidas a ralentizar el avance del Alzheimer y otras afecciones neurodegenerativas.

La cautela sigue presente en la comunidad científica. Shawn Sorrells, profesor en la Universidad de Pittsburgh, manifestó a The New York Times su interés en validar estos hallazgos con otros métodos, señalando que investigaciones previas han enfrentado desafíos metodológicos y resultados variables según las técnicas empleadas. “La meta de mapear cómo cambia el hipocampo con el envejecimiento y cómo cambia de manera distinta en personas que envejecen de manera diferente es sumamente interesante e importante”, sostuvo Sorrells.

El propio equipo investigador admite que la evidencia molecular y celular presentada describe una “firma molecular multiómica del hipocampo” asociada con la resiliencia cognitiva en la vejez, pero recomienda cautela hasta contar con más validaciones científicas.

Un debate abierto en la neurociencia

El envejecimiento saludable del cerebro puede estar ligado a la capacidad de seguir produciendo neuronas (Reuters)

La existencia de neurogénesis en adultos humanos fue motivo de debate durante décadas. Aunque existe consenso en que bebés, niños pequeños y animales adultos generan nuevas neuronas, en adultos humanos los estudios han ofrecido resultados contradictorios y dependientes de la metodología. Según los expertos, este nuevo trabajo presenta pruebas moleculares relevantes, aunque la cuestión sigue abierta.

Investigaciones previas de la Universidad Northwestern ya habían demostrado que los súper agers combinan factores biológicos, conductuales y sociales únicos; ahora, la dimensión genética y molecular de la neurogénesis redefine las metas de futuros estudios y potenciales intervenciones clínicas.

La investigadora Orly Lazarov, citada por The New York Times, busca determinar si parte de la actividad neurogénica en los súper ancianos podría aprovecharse en medicamentos que ayuden a preservar la agudeza mental en la vejez.

El descubrimiento de que la reactivación de células madre neuronales podría influir en enfermedades como el Alzheimer abre nuevas vías para la neurociencia y la medicina del envejecimiento.