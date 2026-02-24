Ciencia

Crean cartílago humano a partir de vegetales: cómo funciona la técnica que promete transformar la medicina regenerativa

El avance científico inédito logró producir piezas biocompatibles en laboratorio mediante recursos naturales. Los detalles de un avance que podría convertirse en una solución ante la escasez de donantes y el alto costo de las terapias convencionales

El equipo francés utiliza soportes
El equipo francés utiliza soportes vegetales para crear cartílago humano funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos de la Universidad de Caen Normandie de Francia dieron un paso inédito en la medicina regenerativa al fabricar cartílago humano empleando materiales vegetales. El equipo logró reconstruir tejido cartilaginoso usando manzanas como soporte estructural, en un avance que podría revolucionar el tratamiento de la artrosis, la artritis y las lesiones articulares.

La combinación de células madre humanas y matrices vegetales promete soluciones más accesibles y personalizables para quienes requieren trasplantes o reconstrucciones. La revista Journal of Biological Engineering publicó que el laboratorio Bioconnect desarrolló tejido cartilaginoso cultivando células humanas sobre andamios derivados de manzanas descelularizadas.

Este método, conocido como ingeniería tisular, consiste en colocar células del paciente sobre un soporte biocompatible y cultivarlas en condiciones controladas, permitiendo la formación de tejidos funcionales. Los materiales de origen vegetal, como las manzanas, resultan baratos, abundantes y fáciles de moldear, lo que facilita su adaptación a la forma exacta del tejido dañado.

De la escasez de donantes a la biotecnología vegetal

La ingeniería de tejidos con
La ingeniería de tejidos con matrices vegetales abre nuevas posibilidades para la regeneración de cartílago humano y el tratamiento de enfermedades articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para obtener cartílago humano sano limita las opciones de trasplante en pacientes con lesiones o enfermedades. La ingeniería de tejidos surge como una alternativa prometedora, capaz de suplir la escasez de donantes y minimizar problemas de compatibilidad inmunológica.

Los investigadores franceses utilizaron manzanas esterilizadas y descelularizadas como matriz tridimensional, inspirados en trabajos previos realizados en Canadá sobre la compatibilidad de materiales vegetales con células de mamíferos.

El material vegetal actúa como estructura que guía el crecimiento de las células humanas, permitiendo la organización y formación de tejido cartilaginoso real. Esta innovación posibilita la creación de implantes personalizados y expande las oportunidades para reparar articulaciones, reconstruir cartílagos nasales o auriculares, y mejorar la calidad de vida de miles de pacientes.

Ventajas y aplicaciones de los materiales vegetales

La biotecnología vegetal se perfila
La biotecnología vegetal se perfila como alternativa frente a la escasez de donantes y los altos costos de trasplantes tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales de origen vegetal presentan ventajas únicas: disponibilidad global, bajo costo, biocompatibilidad y facilidad de manipulación. El proceso de descelularización elimina cualquier componente vegetal potencialmente dañino, dejando una base neutra y adaptable. Las células madre humanas, al adherirse y multiplicarse sobre la matriz vegetal, logran crear un tejido funcional en el laboratorio en tan solo unas semanas.

El laboratorio Bioconnect explora actualmente el uso de otras plantas, como el apio, para determinar cuáles resultan más adecuadas para diferentes tipos de tejido humano. El objetivo es identificar combinaciones óptimas según la rigidez, elasticidad y estructura de cada planta, ampliando así el catálogo de soluciones personalizadas para la medicina reconstructiva.

Futuro de la ingeniería tisular y retos pendientes

El avance logrado con manzanas representa un hito en la ingeniería tisular, pero aún existen desafíos para la implementación clínica generalizada. Los científicos deben demostrar que los implantes derivados de plantas mantienen su funcionalidad y seguridad a largo plazo en el organismo humano.

Innovaciones en el cultivo de
Innovaciones en el cultivo de tejidos con matrices vegetales posicionan a la medicina regenerativa como un campo en rápida transformación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito inicial abre la puerta a ensayos clínicos y a una nueva generación de tratamientos menos invasivos, sostenibles y accesibles para pacientes de todo el mundo.

La ingeniería de tejidos con soportes vegetales simboliza la convergencia entre biotecnología, agricultura y medicina, ofreciendo alternativas a la escasez de donantes y los altos costos de los trasplantes tradicionales. El futuro apunta hacia materiales personalizados y soluciones regenerativas basadas en recursos naturales, transformando la atención médica y la calidad de vida en el siglo XXI.

Con este proceso, la Universidad de Caen Normandie se consolida como un referente en investigación biomédica y biotecnológica a nivel europeo. En los últimos años, su equipo desarrollaron técnicas innovadoras para la regeneración ósea utilizando hidroxiapatita natural, así como métodos avanzados de impresión 3D para la creación de prótesis personalizadas.

Los laboratorios de la institución participaron en proyectos internacionales sobre terapias celulares y medicina regenerativa, obteniendo reconocimientos por sus aportes en el uso de materiales alternativos y biocompatibles. Estos logros posicionan a la universidad como un polo de innovación en el desarrollo de soluciones médicas sostenibles y accesibles.

