¿Hasta dónde puede llegar la supervivencia humana frente a temperaturas de frío extremo?

Recientemente, Popular Science publicó un podcast en donde abordó las temperaturas extremas y cómo la supervivencia humana sobrepasa los límites. A través de historias basadas en casos reales, el medio relata cómo estas experiencias han impulsado nuevas estrategias en la medicina de emergencias y han desafiado lo que se creía posible para el cuerpo humano.

En pricipio, la hipotermia se produce cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo, provocando que la temperatura central descienda por debajo de los 35 ℃ (95 °F). Los seres humanos, como organismos homeotermos, mantienen la temperatura interna en torno a los 37 ℃ (98,6 °F), pero incluso un descenso leve puede tener efectos graves: aparecen confusión, torpeza y una necesidad imperiosa de consumir energía, ya que el cuerpo acelera su metabolismo para intentar conservar el calor.

El avance del frío hace que los procesos vitales se ralenticen. Sarah Durn, editora de Popular Science, detalla que a medida que la temperatura baja, la frecuencia cardíaca y la respiración disminuyen.

Cuando el cuerpo cae por debajo de los 28 ℃ (82 °F), algunos sistemas dejan de funcionar para priorizar órganos vitales. La mayoría de las personas no logra sobrevivir si la temperatura interna cae por debajo de los 32 ℃ (90 °F).

Aun así, como destaca el equipo de Popular Science, existen casos excepcionales que han reconfigurado la comprensión médica de la hipotermia.

En Polonia, en 2014, un niño de apenas dos años salió de su casa durante la noche, vestido únicamente con una camiseta y calcetines. El termómetro marcaba cerca de -7 ℃ (19 °F) y el menor pasó varias horas perdido antes de ser encontrado por los servicios de emergencia, con una temperatura corporal apenas superior a los 11,6 ℃ (53 °F).

La rigidez de su cuerpo dificultó el proceso de intubación por parte del personal médico. Al igual que en otros casos excepcionales, el niño fue conectado a un sistema de soporte vital y sometido a un recalentamiento gradual.

Luego de dos meses en el hospital, el pequeño sobrevivió sin secuelas físicas ni cognitivas. Este episodio ilustra un extremo de la capacidad de adaptación del cuerpo humano frente al frío y resalta el papel fundamental de la intervención médica oportuna.

Por su parte, el 20 de mayo de 1999, Anna Bågenholm, médica noruega, esquiaba cerca de Narvik cuando perdió el control y cayó a través de una fina capa de hielo sobre un arroyo. Quedó atrapada boca abajo en agua casi helada durante unos 80 minutos, con acceso apenas a una pequeña bolsa de aire.

Cuando el equipo de rescate finalmente la liberó, Anna no presentaba signos vitales: sin pulso ni respiración. Su temperatura corporal era de tan solo 13,3 ℃ (56 °F), la más baja registrada en un adulto fuera de un entorno hospitalario.

En lugar de provocar la muerte inmediata, el frío extremo redujo de forma drástica la necesidad de oxígeno de su cerebro y órganos. Los médicos recurrieron a una máquina corazón-pulmón e iniciaron un recalentamiento controlado, extendido durante varias horas.

Contra toda probabilidad, Anna sobrevivió sin daños neurológicos graves. Su caso se convirtió en referencia en la literatura médica y permitió entender cómo el enfriamiento profundo, bajo ciertas condiciones, puede proteger órganos vitales.

Historias como la de Anna han impulsado una transformación en los protocolos de urgencias. El frío, antes considerado un enemigo mortal, ahora se emplea como recurso terapéutico. Actualmente, la hipotermia inducida se utiliza tras paros cardíacos o lesiones cerebrales severas.

Al enfriar el cuerpo de manera controlada, se ralentizan los procesos metabólicos, incluyendo los daños celulares e inflamatorios, lo que contribuye a limitar el daño cerebral y aumenta las probabilidades de recuperación.

Sarah Durn destaca que hospitales en todo el mundo han adoptado la hipotermia inducida como parte de los protocolos avanzados de reanimación. El procedimiento requiere un monitoreo meticuloso: el cuerpo se enfría gradualmente hasta alcanzar una temperatura específica y luego se recalienta de forma progresiva para evitar complicaciones.

A pesar de los avances, la hipotermia, sea natural o inducida, implica riesgos importantes. El organismo humano no está preparado para tolerar descensos tan drásticos de temperatura. Entre las complicaciones figuran arritmias cardíacas, alteraciones en la coagulación sanguínea y daños irreversibles en los órganos si el enfriamiento o recalentamiento no se controlan de manera estricta.

No obstante, la supervivencia del niño polaco y de Anna Bågenholm abre nuevas perspectivas para la medicina de emergencia. El conocimiento detallado de la fisiología del frío permite a los médicos desafiar fronteras consideradas inamovibles y salvar vidas en situaciones antes impensables.