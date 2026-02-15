Ciencia

Los hongos comestibles ganan protagonismo por sus beneficios nutricionales y de salud

Incluye componentes poco frecuentes en otras fuentes vegetales y potencia el equilibrio intestinal sin necesidad de buscar variedades exóticas

Los hongos contribuyen a la salud metabólica e inmunológica por su composición nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hongos comestibles han ganado espacio en la alimentación cotidiana por su composición nutricional única y sus múltiples beneficios para la salud, de acuerdo con un análisis de The New York Times que recoge la opinión de especialistas internacionales.

Estos organismos del reino Fungi no solo aportan fibras exclusivas, sino que también contienen antioxidantes potentes y vitaminas esenciales. Estudios recientes sugieren que su consumo puede favorecer el equilibrio metabólico, inmunológico y cardiovascular.

Según The New York Times, uno de los componentes más relevantes en los hongos es el betaglucano, una fibra presente también en cereales como la avena, que ha sido asociada con la reducción del colesterol y el control de la glucosa en sangre.

Arrigo Cicero, director de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad de Bolonia, explicó al medio estadounidense que el betaglucano presente en los hongos tiene la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico.

Este tipo de fibra resulta poco común en otros alimentos habituales, lo que convierte a los hongos en una opción valiosa para diversificar el aporte de nutrientes.

Saltear o cocinar ligeramente los hongos ayuda a conservar sus nutrientes y realzar el sabor umami (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro componente distintivo de los hongos es la quitina, una fibra que también se encuentra en crustáceos e insectos. La misma llega intacta al colon y puede favorecer la diversidad del microbioma intestinal, una característica que los distingue de otros vegetales.

The New York Times indica que la inclusión de estos compuestos en la dieta contribuye a la salud digestiva y puede ayudar a compensar la frecuente deficiencia de fibra en la alimentación moderna.

Meghan Laszlo, dietista oncológica del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, señaló al medio que una taza de hongos shiitake crudos puede aportar hasta cuatro gramos de fibra.

Las recomendaciones diarias de fibra oscilan entre 21 y 38 gramos, dependiendo de la edad y el sexo, cifras que suelen no alcanzarse en la mayoría de los regímenes alimentarios habituales.

Por este motivo, los hongos ofrecen una alternativa práctica para incrementar la ingesta de fibra sin recurrir exclusivamente a cereales o legumbres.

En el terreno de los antioxidantes, los hongos sobresalen por su aporte de ergotioneína y glutatión, compuestos que apoyan las defensas celulares y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Robert Beelman, director del Centro de Alimentos Vegetales y Hongos para la Salud de Penn State, explicó que la ergotioneína solo se puede obtener a través de la dieta. Hongos como el enoki y la seta de cardo contienen los niveles más altos de este antioxidante.

Hongos frescos expuestos al sol pueden aumentar su contenido de vitamina D (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones citadas por el medio revelan que concentraciones elevadas de ergotioneína en sangre se asocian con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo.

No obstante, los expertos advierten que no puede atribuirse un efecto causal directo a un solo compuesto. Los hongos también destacan por su aporte de vitaminas del grupo B, fundamentales para los procesos metabólicos y el sistema nervioso.

Además, poseen la capacidad de generar vitamina D cuando se exponen a la luz solar. Según Tim Spector, epidemiólogo del King’s College de Londres, cortar los hongos en láminas y exponerlos al sol antes de cocinarlos puede incrementar su contenido de calciferol.

The New York Times precisa que la mayoría de los hongos comercializados contienen niveles bajos de esta vitamina porque suelen cultivarse en ambientes oscuros.

Incorporar hongos de procedencia segura es clave para aprovechar sus propiedades sin riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, una exposición adecuada a la luz solar puede permitir que una sola ración cubra la cantidad diaria recomendada.

Para aprovechar al máximo las propiedades de los hongos, los especialistas recomiendan incorporarlos de forma frecuente y variada en la dieta, sin limitarse a variedades exóticas o costosas.

The New York Times subraya que pueden emplearse hongos frescos, secos o en polvo. Meghan Laszlo sugiere preferir las versiones liofilizadas sobre las secadas al calor, ya que ayudan a conservar mejor los antioxidantes.

Entre los métodos de preparación más recomendados, saltear, asar a la parrilla o cocinar ligeramente permite realzar el sabor umami de los hongos sin pérdida significativa de nutrientes.

Según Tim Spector, es mejor evitar cocciones prolongadas y altas temperaturas porque algunos componentes sensibles pueden degradarse.

La identificación correcta de las especies resulta fundamental, ya que ciertas variedades silvestres pueden ser tóxicas.

En ese sentido, los expertos consultados por The New York Times insisten en la importancia de optar siempre por productos seguros y de procedencia conocida.

“La clave está en integrar hongos asequibles y accesibles en la dieta regular para aprovechar plenamente sus beneficios”, afirmó Tim Spector en diálogo con el medio estadounidense.

La inclusión recurrente de estos organismos en la alimentación cotidiana puede favorecer el metabolismo, fortalecer el sistema inmunológico y contribuir a la salud general, según recopila The New York Times de distintos especialistas.

