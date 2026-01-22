Ciencia

Curiosidad o estrés: cómo la motivación cambia la forma en que el cerebro aprende y recuerda

Científicos describieron un modelo que explica por qué no todos los aprendizajes dejan las mismas huellas en el sistema nervioso. El hallazgo proyecta aplicaciones en educación personalizada, prevención de deterioro cognitivo y diseño de nuevas terapias

Guardar
Un estudio revela que la
Un estudio revela que la motivación influye en cómo el cerebro aprende y recuerda información, según científicos de la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Duke (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que una persona aprende y recuerda no depende solo del tiempo que dedica a estudiar o de su capacidad intelectual. También influye —y mucho— la razón por la que aprende. Un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Duke muestra que el cerebro funciona de manera diferente cuando una persona estudia por curiosidad que cuando lo hace por obligación, estrés o presión.

El trabajo, liderado por Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock, y publicado en la revista Annual Review of Psychology, propone que cada tipo de motivación activa circuitos cerebrales distintos, lo que influye directamente en la calidad de los recuerdos que se forman. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para mejorar los métodos educativos y el abordaje de problemas vinculados con la memoria y la motivación.

Dos maneras de aprender

Según los investigadores, existen dos grandes estados motivacionales que organizan el funcionamiento cerebral durante el aprendizaje: el estado interrogativo y el estado imperativo.

El estado interrogativo aparece cuando una persona se mueve por curiosidad, interés o deseo de comprender algo nuevo. Es el tipo de motivación que surge al explorar un tema por iniciativa propia, hacer preguntas, conectar ideas o profundizar un conocimiento sin una presión inmediata. En este modo, el cerebro privilegia la exploración y la construcción de relaciones entre conceptos.

La dopamina y la noradrenalina,
La dopamina y la noradrenalina, neurotransmisores clave, participan en los diferentes estados motivacionales que afectan la calidad del aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel biológico, este estado está asociado principalmente a la dopamina, un neurotransmisor vinculado con la motivación, el placer y la expectativa de recompensa. Favorece la actividad de regiones como el hipocampo —clave para consolidar recuerdos— y la corteza prefrontal, involucrada en la planificación, la reflexión y el pensamiento flexible. Como resultado, los recuerdos formados bajo este estado tienden a ser más duraderos, más integrados y más fáciles de aplicar en situaciones nuevas.

Esto aparece, por ejemplo, cuando una persona que aprende sobre astronomía porque le fascina el tema suele recordar los conceptos durante mucho tiempo y puede relacionarlos con otras áreas del conocimiento. El aprendizaje no se limita a memorizar datos, sino que construye una red de significados.

El segundo modo es el estado imperativo, que aparece cuando existe urgencia, presión o un objetivo inmediato, como estudiar para un examen próximo, cumplir una fecha límite laboral o resolver una situación bajo estrés. En este contexto, el cerebro prioriza la rapidez y la focalización en los detalles necesarios para actuar.

El estado interrogativo, impulsado por
El estado interrogativo, impulsado por curiosidad, activa regiones cerebrales como el hipocampo y la corteza prefrontal e integra mejor los conocimientos adquiridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí predomina la noradrenalina, una sustancia asociada a la alerta, la atención y la respuesta frente al peligro o la exigencia. Se activan áreas vinculadas a las emociones y la percepción, como la amígdala y regiones sensoriales. Este modo permite reaccionar con eficacia y tomar decisiones rápidas, pero suele generar recuerdos más fragmentados y menos conectados entre sí.

En términos prácticos, una persona que memoriza información de manera apurada puede rendir bien en el corto plazo, pero olvidar gran parte del contenido poco tiempo después o tener dificultades para aplicar ese conocimiento en otro contexto.

La motivación no solo impulsa: moldea el recuerdo

Para Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock, la motivación no es simplemente un “acelerador” del aprendizaje, sino un factor que define qué tipo de memoria se construye. Cada estado motivacional crea lo que los investigadores llaman un “contexto neural”, es decir, una configuración específica del cerebro que condiciona la forma en que la información se codifica y se almacena.

Esto ayuda a explicar por qué dos personas pueden aprender el mismo contenido y recordarlo de maneras muy diferentes, dependiendo de cómo se sintieron al momento de estudiarlo. La curiosidad favorece la comprensión profunda; la presión, la respuesta rápida y puntual.

El aprendizaje bajo presión o
El aprendizaje bajo presión o urgencia estimula la amígdala y áreas sensoriales, facilitando respuestas rápidas pero recuerdos más fragmentados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque tiene aplicaciones potenciales en múltiples áreas. En educación, sugiere que estimular la curiosidad, el interés personal y la exploración activa podría mejorar la calidad del aprendizaje a largo plazo, más allá de la simple repetición o la presión por el rendimiento inmediato.

En el campo de la salud mental, comprender cómo funcionan estos estados podría ayudar a diseñar intervenciones más ajustadas para personas con dificultades de motivación, trastornos de atención, depresión o deterioro cognitivo. La manera en que una persona se vincula emocionalmente con una tarea puede influir tanto como el contenido que aprende.

Los investigadores también analizan cómo el envejecimiento modifica estos circuitos y exploran el uso de tecnologías, como la inteligencia artificial y el neurofeedback, para adaptar experiencias de aprendizaje al estado motivacional de cada individuo.

Según Poh Jia-Hou y R.
Según Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock, entender cómo la motivación moldea la memoria podría revolucionar los métodos de enseñanza y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos sistemas funcionan como interruptores que preparan al cerebro para distintos tipos de aprendizaje”, explicó Adcock. Comprender cómo se activan y se regulan podría permitir mejorar la toma de decisiones, promover hábitos más saludables y diseñar entornos educativos más eficaces.

Un nuevo modo de pensar el aprendizaje

Más allá del laboratorio, el trabajo invita a repensar prácticas cotidianas. No todo aprendizaje requiere urgencia ni presión constante. Crear espacios para la curiosidad, el juego intelectual y la exploración puede fortalecer la memoria y la creatividad. Al mismo tiempo, entender que el estrés activa otro tipo de funcionamiento cerebral permite usarlo de manera estratégica cuando la situación lo exige, sin convertirlo en una norma permanente.

El estudio de Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock aporta una mirada integradora sobre cómo la motivación moldea el cerebro y la memoria. Aprender no es solo acumular información: es una experiencia biológica y emocional que deja huellas distintas según el modo en que nos acercamos al conocimiento.

Temas Relacionados

Motivación y memoriaUniversidad Nacional de SingapurR. Alison AdcockEstados motivacionalesNeurociencia cognitivaDopamina y noradrenalinaTrastornos de la memoriaNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

La investigación sobre individuos inmunes a todos los virus impulsa el desarrollo de fármacos universales

El hallazgo de una mutación genética, que confiere resistencia vírica a ciertas personas, orientó el desarrollo de medicamentos experimentales capaces de combatir diversas familias de agentes, según Science Focus

La investigación sobre individuos inmunes

Bruxismo: por qué una de cada cuatro personas aprieta o rechina los dientes y cómo detenerlo

Especialistas citados por The Independent y The Convesation detallaron las señales más comunes, los factores físicos y emocionales asociados a este trastorno involuntario y las alternativas de abordaje clínico que permiten reducir el dolor

Bruxismo: por qué una de

Cómo cambia el comportamiento de perros y gatos en verano: las señales que pueden despertar el alerta

Más allá del golpe de calor, el descanso, apetito y disposición al juego de los animales de compañía pueden verse alterados en días de altas temperaturas. Cuándo preocuparse

Cómo cambia el comportamiento de

Los niveles bajos de vitamina D se vinculan con más hospitalizaciones por gripe o neumonía

Un estudio británico detectó que las personas con deficiencia grave de este micronutriente tienen mayor riesgo frente a cuadros infecciosos

Los niveles bajos de vitamina

El papel del nitrógeno en la recuperación acelerada de los bosques tropicales intriga a la ciencia

El mayor estudio experimental en Centroamérica reveló cómo la gestión de nutrientes transforma la restauración ecológica y potencia estrategias de mitigación climática

El papel del nitrógeno en
DEPORTES
El ranking de los clubes

El ranking de los clubes más poderosos: Real Madrid líder, dominio de la Premier League y un único club sudamericano en el Top 30

El ataque de ira de Jorge Sampaoli por un gesto del entrenador rival y la advertencia de Felipe Melo: “Dejá de pelear un poco”

Los 20 refuerzos más importantes del mercado de pases para el Torneo Apertura

Internas, guerras abiertas y otras en tensa paz: el panorama de las barras en el arranque de la nueva temporada del fútbol argentino

En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

TELESHOW
Pablo Alarcón y Claribel Medina

Pablo Alarcón y Claribel Medina celebran en Carlos Paz un regreso compartido: “El escenario es sanador”

De los escenarios a la playa, el día de relax de La Konga en Pinamar: “Tener el mar cerca cambia la energía”

Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

INFOBAE AMÉRICA

Los deslizamientos de tierra dejan

Los deslizamientos de tierra dejan dos muertos y varios desaparecidos en Nueva Zelanda

En las cenizas de Lirquén: cómo un pequeño pueblo se recupera de los devastadores incendios forestales de Chile

Los organizadores de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong se declaran inocentes ante el tribunal chino que los acusa de subversión

El gobierno australiano recordó con un jornada nacional de luto a las víctimas de tiroteo antisemita en Bondi Beach

Otro tiroteo en Australia: hay tres muertos, un herido grave y el atacante está prófugo