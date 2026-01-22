Curiosidad o estrés: cómo la motivación cambia la forma en que el cerebro aprende y recuerda

Un estudio revela que la motivación influye en cómo el cerebro aprende y recuerda información, según científicos de la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Duke (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que una persona aprende y recuerda no depende solo del tiempo que dedica a estudiar o de su capacidad intelectual. También influye —y mucho— la razón por la que aprende. Un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Duke muestra que el cerebro funciona de manera diferente cuando una persona estudia por curiosidad que cuando lo hace por obligación, estrés o presión.

El trabajo, liderado por Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock, y publicado en la revista Annual Review of Psychology, propone que cada tipo de motivación activa circuitos cerebrales distintos, lo que influye directamente en la calidad de los recuerdos que se forman. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para mejorar los métodos educativos y el abordaje de problemas vinculados con la memoria y la motivación.

Dos maneras de aprender

Según los investigadores, existen dos grandes estados motivacionales que organizan el funcionamiento cerebral durante el aprendizaje: el estado interrogativo y el estado imperativo.

El estado interrogativo aparece cuando una persona se mueve por curiosidad, interés o deseo de comprender algo nuevo. Es el tipo de motivación que surge al explorar un tema por iniciativa propia, hacer preguntas, conectar ideas o profundizar un conocimiento sin una presión inmediata. En este modo, el cerebro privilegia la exploración y la construcción de relaciones entre conceptos.

La dopamina y la noradrenalina, neurotransmisores clave, participan en los diferentes estados motivacionales que afectan la calidad del aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel biológico, este estado está asociado principalmente a la dopamina, un neurotransmisor vinculado con la motivación, el placer y la expectativa de recompensa. Favorece la actividad de regiones como el hipocampo —clave para consolidar recuerdos— y la corteza prefrontal, involucrada en la planificación, la reflexión y el pensamiento flexible. Como resultado, los recuerdos formados bajo este estado tienden a ser más duraderos, más integrados y más fáciles de aplicar en situaciones nuevas.

Esto aparece, por ejemplo, cuando una persona que aprende sobre astronomía porque le fascina el tema suele recordar los conceptos durante mucho tiempo y puede relacionarlos con otras áreas del conocimiento. El aprendizaje no se limita a memorizar datos, sino que construye una red de significados.

El segundo modo es el estado imperativo, que aparece cuando existe urgencia, presión o un objetivo inmediato, como estudiar para un examen próximo, cumplir una fecha límite laboral o resolver una situación bajo estrés. En este contexto, el cerebro prioriza la rapidez y la focalización en los detalles necesarios para actuar.

El estado interrogativo, impulsado por curiosidad, activa regiones cerebrales como el hipocampo y la corteza prefrontal e integra mejor los conocimientos adquiridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí predomina la noradrenalina, una sustancia asociada a la alerta, la atención y la respuesta frente al peligro o la exigencia. Se activan áreas vinculadas a las emociones y la percepción, como la amígdala y regiones sensoriales. Este modo permite reaccionar con eficacia y tomar decisiones rápidas, pero suele generar recuerdos más fragmentados y menos conectados entre sí.

En términos prácticos, una persona que memoriza información de manera apurada puede rendir bien en el corto plazo, pero olvidar gran parte del contenido poco tiempo después o tener dificultades para aplicar ese conocimiento en otro contexto.

La motivación no solo impulsa: moldea el recuerdo

Para Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock, la motivación no es simplemente un “acelerador” del aprendizaje, sino un factor que define qué tipo de memoria se construye. Cada estado motivacional crea lo que los investigadores llaman un “contexto neural”, es decir, una configuración específica del cerebro que condiciona la forma en que la información se codifica y se almacena.

Esto ayuda a explicar por qué dos personas pueden aprender el mismo contenido y recordarlo de maneras muy diferentes, dependiendo de cómo se sintieron al momento de estudiarlo. La curiosidad favorece la comprensión profunda; la presión, la respuesta rápida y puntual.

El aprendizaje bajo presión o urgencia estimula la amígdala y áreas sensoriales, facilitando respuestas rápidas pero recuerdos más fragmentados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque tiene aplicaciones potenciales en múltiples áreas. En educación, sugiere que estimular la curiosidad, el interés personal y la exploración activa podría mejorar la calidad del aprendizaje a largo plazo, más allá de la simple repetición o la presión por el rendimiento inmediato.

En el campo de la salud mental, comprender cómo funcionan estos estados podría ayudar a diseñar intervenciones más ajustadas para personas con dificultades de motivación, trastornos de atención, depresión o deterioro cognitivo. La manera en que una persona se vincula emocionalmente con una tarea puede influir tanto como el contenido que aprende.

Los investigadores también analizan cómo el envejecimiento modifica estos circuitos y exploran el uso de tecnologías, como la inteligencia artificial y el neurofeedback, para adaptar experiencias de aprendizaje al estado motivacional de cada individuo.

Según Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock, entender cómo la motivación moldea la memoria podría revolucionar los métodos de enseñanza y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos sistemas funcionan como interruptores que preparan al cerebro para distintos tipos de aprendizaje”, explicó Adcock. Comprender cómo se activan y se regulan podría permitir mejorar la toma de decisiones, promover hábitos más saludables y diseñar entornos educativos más eficaces.

Un nuevo modo de pensar el aprendizaje

Más allá del laboratorio, el trabajo invita a repensar prácticas cotidianas. No todo aprendizaje requiere urgencia ni presión constante. Crear espacios para la curiosidad, el juego intelectual y la exploración puede fortalecer la memoria y la creatividad. Al mismo tiempo, entender que el estrés activa otro tipo de funcionamiento cerebral permite usarlo de manera estratégica cuando la situación lo exige, sin convertirlo en una norma permanente.

El estudio de Poh Jia-Hou y R. Alison Adcock aporta una mirada integradora sobre cómo la motivación moldea el cerebro y la memoria. Aprender no es solo acumular información: es una experiencia biológica y emocional que deja huellas distintas según el modo en que nos acercamos al conocimiento.