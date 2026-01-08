Cuál es la clase de ARN poco conocida que sorprende a la ciencia y revela misterios ocultos del microbioma humano

El equipo de Andrew Fire identifica obeliscos como una nueva clase de ARN en el microbioma humano tras analizar más de cinco millones de muestras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos, encabezado por Andrew Fire, profesor en la Universidad de Stanford y galardonado con el Premio Nobel, ha descubierto una nueva clase de ácido ribonucleico (ARN) en el microbioma humano.

El hallazgo se basa en el análisis de más de cinco millones de muestras procedentes de la boca y el intestino de personas de diferentes regiones del mundo, y plantea nuevas preguntas sobre la diversidad genética interna del ser humano.

Una clase inédita de ARN en el microbioma

El estudio permitió identificar más de 30.000 secuencias de ARN completamente nuevas, denominadas obeliscos. Estas estructuras circulares no se asemejan a virus, bacterias ni fragmentos de ADN humano, y su singularidad radica en que carecen de envoltura viral y no codifican proteínas. Hasta el momento, tampoco se han identificado funciones celulares asociadas a estos elementos genéticos.

El hallazgo de más de 30.000 secuencias inéditas de ARN plantea nuevas preguntas sobre la diversidad genética y su papel en los ecosistemas humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los obeliscos desafían las categorías tradicionales de la microbiología. El equipo investigador los describe como entidades genéticas replicativas que no encajan en ninguna clasificación existente. “Las entidades que hemos identificado como obeliscos constituyen una clase distinta de elementos genéticos replicativos basados en ARN”, afirmaron los autores del estudio, según Muy Interesante.

Presencia común y distribución variada

Para detectar estos ARN circulares, los científicos emplearon algoritmos especializados capaces de rastrear grandes bases de datos genómicos.

El descubrimiento de obeliscos en microbiomas humanos de diversas regiones evidencia que su presencia es habitual y no obedece a contaminaciones puntuales o anomalías locales.

Los obeliscos destacan como elementos genéticos circulares que no corresponden a virus, bacterias ni a fragmentos de ADN humano conocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de los obeliscos varía según el entorno microbiano. Son especialmente frecuentes en la boca y el intestino, lo que sugiere que han desarrollado adaptaciones específicas a los diferentes nichos del microbioma. Además, estos elementos permanecen al margen de las formas convencionales de material genético, sin integrarse en estructuras típicas de infección ni en el genoma humano.

Impacto potencial en la salud y la biología

Hasta la fecha, se desconoce si los obeliscos tienen algún efecto concreto sobre la salud humana. El artículo de Muy Interesante aclara que no existen pruebas de que resulten dañinos o beneficiosos.

Sin embargo, su presencia en bacterias esenciales para la digestión y la inmunidad abre nuevas líneas de investigación acerca de sus posibles funciones biológicas.

El hallazgo de más de 30.000 secuencias inéditas de ARN plantea nuevas preguntas sobre la diversidad genética y su papel en los ecosistemas humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuencias de obeliscos mantienen una asociación estable con especies bacterianas específicas y presentan extremos altamente conservados.

Esta característica sugiere una lógica replicativa independiente. Los investigadores consideran que no son simples accidentes genéticos, sino elementos capaces de replicarse de forma autónoma y que han evolucionado en paralelo con sus hospedadores.

Herramientas tecnológicas y nuevos paradigmas

El avance fue posible gracias a la secuenciación metagenómica, una técnica que permite analizar millones de fragmentos genéticos directamente a partir de muestras biológicas. Esta herramienta posibilitó no solo la identificación de los obeliscos, sino también la detección de variantes específicas adaptadas a distintos ambientes del microbioma.

La secuenciación metagenómica facilitó la detección de obeliscos y variantes adaptadas a ambientes diversos, avanzando el estudio del material genético humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más intrigantes es la posibilidad de que los obeliscos representen una “forma mínima de vida”. Estos elementos logran replicarse sin requerir proteínas, células ni ADN, situándose en un territorio limítrofe entre lo inerte y lo vivo.

El artículo de Muy Interesante compara los obeliscos con viroides que afectan a plantas, pero destaca su contexto bacteriano en el ser humano: “Estos elementos recuerdan a viroides, pero en el contexto bacteriano humano”, explica la publicación.

Enigmas y desafíos para la ciencia moderna

La función y el impacto potencial de los obeliscos en el organismo todavía no se han esclarecido. Persisten interrogantes sobre su modo de transmisión, su influencia sobre el cuerpo humano y su origen evolutivo. Estos puntos constituyen el núcleo de futuras investigaciones genéticas.

El estudio no halla pruebas de que los obeliscos sean perjudiciales ni beneficiosos para la salud, pero abre nuevas líneas de investigación sobre sus funciones biológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores confían en que el análisis de nuevos microbiomas, tanto humanos como ambientales, permitirá descubrir más variantes y aclarar el papel de estos elementos en la regulación genética.

Por ahora, el descubrimiento de los obeliscos resalta la complejidad y riqueza del cuerpo humano y pone en evidencia los límites actuales del conocimiento científico.

La aparición de los obeliscos plantea la dificultad de trazar fronteras entre lo vivo y lo “no vivo”, y confirma que el interior del ser humano aún oculta misterios biológicos de naturaleza desconocida para la ciencia contemporánea.