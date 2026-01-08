Ciencia

Cuál es la clase de ARN poco conocida que sorprende a la ciencia y revela misterios ocultos del microbioma humano

Investigadores hallan estructuras genéticas insospechadas en distintos ambientes del cuerpo humano, lo que impulsa nuevas preguntas sobre su rol biológico, su modo de transmisión y el impacto potencial en la salud y la diversidad interna

Guardar
El equipo de Andrew Fire
El equipo de Andrew Fire identifica obeliscos como una nueva clase de ARN en el microbioma humano tras analizar más de cinco millones de muestras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de científicos, encabezado por Andrew Fire, profesor en la Universidad de Stanford y galardonado con el Premio Nobel, ha descubierto una nueva clase de ácido ribonucleico (ARN) en el microbioma humano.

El hallazgo se basa en el análisis de más de cinco millones de muestras procedentes de la boca y el intestino de personas de diferentes regiones del mundo, y plantea nuevas preguntas sobre la diversidad genética interna del ser humano.

Una clase inédita de ARN en el microbioma

El estudio permitió identificar más de 30.000 secuencias de ARN completamente nuevas, denominadas obeliscos. Estas estructuras circulares no se asemejan a virus, bacterias ni fragmentos de ADN humano, y su singularidad radica en que carecen de envoltura viral y no codifican proteínas. Hasta el momento, tampoco se han identificado funciones celulares asociadas a estos elementos genéticos.

El hallazgo de más de
El hallazgo de más de 30.000 secuencias inéditas de ARN plantea nuevas preguntas sobre la diversidad genética y su papel en los ecosistemas humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los obeliscos desafían las categorías tradicionales de la microbiología. El equipo investigador los describe como entidades genéticas replicativas que no encajan en ninguna clasificación existente. “Las entidades que hemos identificado como obeliscos constituyen una clase distinta de elementos genéticos replicativos basados en ARN”, afirmaron los autores del estudio, según Muy Interesante.

Presencia común y distribución variada

Para detectar estos ARN circulares, los científicos emplearon algoritmos especializados capaces de rastrear grandes bases de datos genómicos.

El descubrimiento de obeliscos en microbiomas humanos de diversas regiones evidencia que su presencia es habitual y no obedece a contaminaciones puntuales o anomalías locales.

Los obeliscos destacan como elementos
Los obeliscos destacan como elementos genéticos circulares que no corresponden a virus, bacterias ni a fragmentos de ADN humano conocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de los obeliscos varía según el entorno microbiano. Son especialmente frecuentes en la boca y el intestino, lo que sugiere que han desarrollado adaptaciones específicas a los diferentes nichos del microbioma. Además, estos elementos permanecen al margen de las formas convencionales de material genético, sin integrarse en estructuras típicas de infección ni en el genoma humano.

Impacto potencial en la salud y la biología

Hasta la fecha, se desconoce si los obeliscos tienen algún efecto concreto sobre la salud humana. El artículo de Muy Interesante aclara que no existen pruebas de que resulten dañinos o beneficiosos.

Sin embargo, su presencia en bacterias esenciales para la digestión y la inmunidad abre nuevas líneas de investigación acerca de sus posibles funciones biológicas.

El hallazgo de más de
El hallazgo de más de 30.000 secuencias inéditas de ARN plantea nuevas preguntas sobre la diversidad genética y su papel en los ecosistemas humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las secuencias de obeliscos mantienen una asociación estable con especies bacterianas específicas y presentan extremos altamente conservados.

Esta característica sugiere una lógica replicativa independiente. Los investigadores consideran que no son simples accidentes genéticos, sino elementos capaces de replicarse de forma autónoma y que han evolucionado en paralelo con sus hospedadores.

Herramientas tecnológicas y nuevos paradigmas

El avance fue posible gracias a la secuenciación metagenómica, una técnica que permite analizar millones de fragmentos genéticos directamente a partir de muestras biológicas. Esta herramienta posibilitó no solo la identificación de los obeliscos, sino también la detección de variantes específicas adaptadas a distintos ambientes del microbioma.

La secuenciación metagenómica facilitó la
La secuenciación metagenómica facilitó la detección de obeliscos y variantes adaptadas a ambientes diversos, avanzando el estudio del material genético humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más intrigantes es la posibilidad de que los obeliscos representen una “forma mínima de vida”. Estos elementos logran replicarse sin requerir proteínas, células ni ADN, situándose en un territorio limítrofe entre lo inerte y lo vivo.

El artículo de Muy Interesante compara los obeliscos con viroides que afectan a plantas, pero destaca su contexto bacteriano en el ser humano: “Estos elementos recuerdan a viroides, pero en el contexto bacteriano humano”, explica la publicación.

Enigmas y desafíos para la ciencia moderna

La función y el impacto potencial de los obeliscos en el organismo todavía no se han esclarecido. Persisten interrogantes sobre su modo de transmisión, su influencia sobre el cuerpo humano y su origen evolutivo. Estos puntos constituyen el núcleo de futuras investigaciones genéticas.

El estudio no halla pruebas
El estudio no halla pruebas de que los obeliscos sean perjudiciales ni beneficiosos para la salud, pero abre nuevas líneas de investigación sobre sus funciones biológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores confían en que el análisis de nuevos microbiomas, tanto humanos como ambientales, permitirá descubrir más variantes y aclarar el papel de estos elementos en la regulación genética.

Por ahora, el descubrimiento de los obeliscos resalta la complejidad y riqueza del cuerpo humano y pone en evidencia los límites actuales del conocimiento científico.

La aparición de los obeliscos plantea la dificultad de trazar fronteras entre lo vivo y lo “no vivo”, y confirma que el interior del ser humano aún oculta misterios biológicos de naturaleza desconocida para la ciencia contemporánea.

Temas Relacionados

Obeliscos ARNMicrobioma humanoAndrew FireUniversidad de StanfordSecuenciación metagenómicaSalud humanaEnigmas biológicosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Logran que células madre aprendan a volver a conectar el cerebro tras un ACV

Un equipo de investigadores de los Estados Unidos y Singapur diseñó un método para que restablezcan funciones perdidas tras lesiones graves. Cuáles fueron los resultados del experimento en ratones

Logran que células madre aprendan

El cerebro detrás de la sonrisa y los gestos faciales: así una red oculta coordina nuestras expresiones

Por primera vez, científicos identifican una red cerebral distribuida y coordinada que interviene en la producción de señales emocionales y sociales. Por qué este avance desafía los modelos clásicos y redefine la comprensión del lenguaje no verbal

El cerebro detrás de la

Cómo funciona la innovadora terapia con células madre que podría revertir secuelas físicas tras un ACV

Investigadores internacionales descubrieron un mecanismo genético capaz de guiar nuevas neuronas para que ocupen áreas lesionadas del sistema nervioso. Las claves de un descubrimiento que impulsa avances en la medicina regenerativa y la rehabilitación neurológica avanzada

Cómo funciona la innovadora terapia

Un misterioso chorro de agujero negro puede alterar una galaxia entera, según un estudio

El hallazgo de una estructura de plasma inédita en la galaxia desafía la comprensión sobre la evolución de sistemas activos y plantea nuevas preguntas sobre su futuro. Los detalles de una investigación publicada en revista Science

Un misterioso chorro de agujero

“Trabajar hasta el fallo muscular es fundamental”: el método para ganar fuerza en la vida moderna, según Harvard

Un experto de la prestigiosa Universidad reveló qué los ajustes en la rutina logran resultados notables en la salud integral, el impacto emocional y calidad de vida de quienes buscan fortalecer su cuerpo y mente

“Trabajar hasta el fallo muscular
DEPORTES
El dardo de Vinícius a

El dardo de Vinícius a Simeone tras el tenso ida y vuelta en el triunfo del Real Madrid ante el Atlético

Las duras críticas de Ralf Schumacher a Lewis Hamilton por su temporada en Ferrari: por qué Leclerc lo superó

Arde la polémica por la discusión entre Simeone y Vinícius: de la llamativa frase del Cholo a la fuerte crítica de Xabi Alonso

Úbeda pateó el tablero en la primera práctica de fútbol de Boca: cambio de esquema y dos sorpresas en el once titular

Michael Phelps, de campeón olímpico a referente mundial en salud mental: “Quiero que la gente sepa que está bien no estar bien”

TELESHOW
Las románticas coincidencias de Rusherking

Las románticas coincidencias de Rusherking y Stef Jegier, de viaje en Nueva York

El video de Sofía “La Reini” Gonet al quitarse su pelada postiza: “Estoy llorando del dolor”

Sabrina Rojas recordó el escándalo del video íntimo de Luciano Castro que se filtró en 2019: “Estábamos almorzando”

Así disfruta Luisana Lopilato sus vacaciones: playa, arco iris y look de verano

Rochi Igarzábal reveló cómo superó su momento más oscuro: “Había luz dentro de ese hueco”

INFOBAE AMÉRICA

Logran que células madre aprendan

Logran que células madre aprendan a volver a conectar el cerebro tras un ACV

Geoingeniería solar: un reto ético y político para la justicia climática internacional

Bloqueos y protestas paralizan Bolivia en medio del rechazo a las reformas económicas

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

Un misterioso chorro de agujero negro puede alterar una galaxia entera, según un estudio