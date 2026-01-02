Bajó la temperatura pero anticipan un verano más cálido de lo habitual en todo el país

El clima estival en la Argentina se caracteriza por su alta variabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de diciembre estuvo marcado por varias jornadas de calor que elevó las temperaturas a niveles inusuales en gran parte del país. Sin embargo, desde la madrugada del 1 de enero, la llegada de un frente frío trajo un cambio abrupto y muy esperado en las condiciones meteorológicas.

En la ciudad de Buenos Aires, el fin de semana se presentará con valores mucho más agradables: mínimas de 15℃ y máximas de 25℃, acompañadas de cielos despejados y viento predominante del Suroeste y Sur, con ráfagas que alcanzaron los 56 km/h el sábado.

Este respiro climático permitió que la población experimentara una marcada diferencia respecto a los días previos. Sin embargo, el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vaticinó un verano más cálido y húmedo en gran parte de Argentina.

Por qué cambió el tiempo y cómo se elabora el pronóstico estacional

El clima estival en la Argentina se caracteriza por su alta variabilidad. Las irrupciones de aire frío, la influencia de masas de aire tropical húmedo provenientes de Brasil y la alternancia de nubes y lluvias generan jornadas con perfiles térmicos muy disímiles.

Según explicó a Infobae el pronosticador de la Dirección de Meteorología Aeronáutica del SMN Gerardo Barrera, “lo que contienen las proyecciones climáticas, como las del Servicio Meteorológico Nacional, es una comparativa global entre los valores estadísticos y la proyección estacional”.

El meteorólogo precisó que cuando los informes hablan de un verano “más cálido que lo normal”, es fundamental analizar a qué se refieren: “Si hablamos de temperaturas medias de cada uno de los días, en ese valor va a influir mínimas, máximas y evolución diaria. Si ese valor da unos grados por encima de lo normal puede ser por varias cosas: que haya habido días con mínimas muy altas, días con máximas muy altas o que no haya habido muchos días con temperaturas alteradas por efecto de nubes, lluvias o viento”.

Barrera remarcó la dificultad de adaptar los informes estacionales a la experiencia cotidiana: “En el día a día es difícil de adaptar el contenido del informe ya que los patrones de comportamiento del tiempo en el verano tienen varias presentaciones”.

Además, resaltó la importancia de los pronósticos diarios frente a las tendencias generales: “Al pie de todos estos informes hay un escrito que hace alusión a la relación de los pronósticos climáticos y las situaciones de tiempo real”.

Qué se espera para el resto del verano

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional para enero, febrero y marzo de 2026 anticipan que Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral tienen una alta probabilidad de registrar temperaturas medias por encima del rango habitual. El informe señala que en el norte argentino, el oeste de Santa Fe, Córdoba y sectores de la Patagonia, los valores térmicos podrían ubicarse entre el promedio histórico y el umbral superior.

En cuanto a precipitaciones, el pronóstico oficial indica que el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia presentan mayores probabilidades de lluvias normales o superiores a lo normal, mientras que en el resto del país se esperan precipitaciones dentro de los valores medios históricos.

Al respecto, el licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón explicó: “El pronóstico trimestral que realiza el Servicio Meteorológico, más que pronóstico, es una tendencia para los próximos tres meses. Este respiro de estos días simplemente es un lapsus dentro de una etapa de noventa días, en un periodo bastante largo, donde en términos generales, las lluvias van a ser normales en gran parte del país. En el único lugar donde va a llover más de lo normal es el noroeste: La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy”.

En relación a las temperaturas, Madelón detalló: “Hay entre un 45% y un 50% de probabilidades de que las temperaturas sean superiores a la normal. Eso no significa que vamos a tener 45 grados todos los días, sino que el promedio de todas las temperaturas va a ser superior a la normal”. El especialista subrayó el carácter global del fenómeno: “Es un fenómeno que se está dando a escala mundial, incluso en los lugares donde ahora es invierno también se observa una temperatura ligeramente más alta de lo normal”.

Respecto al impacto de los fenómenos oceánicos, el meteorólogo aclaró: “Estamos saliendo de la Niña, por consiguiente, vamos a tener un poco más de aire cálido porque habrá menos tormentas que refresquen de lo normal. Estamos en un periodo neutro, es decir, vamos camino, posiblemente, a que aparezca la corriente del Niño. Cuando aparece la corriente del Niño se producen inundaciones en todo lo que es el este del país, es decir, Buenos Aires, Santa Fe, Mesopotamia, Chaco, Formosa”.

Para la costa atlántica, pese a las proyecciones de un verano más cálido, Madelón anticipó que las brisas marinas seguirán refrescando la franja costera: “Eso va a seguir ocurriendo prácticamente todos los días o día de por medio. Frente a este verano que puede tener un poco más de calor, no vamos a descartar algunos días puntuales, como ocurrió los otros días en Mar del Plata, que la máxima supere ampliamente los 38 grados”. Además, advirtió sobre el posible aumento de la temperatura del agua: “Es posible que este verano también tengamos un par de grados por encima de lo normal la temperatura del agua en esos destinos de la costa argentina”.

El Servicio Meteorológico Nacional enfatizó que las previsiones trimestrales expresan valores promedio y no reflejan variaciones breves, como frentes, olas de calor o frío. Por tal motivo, recomendó mantener el seguimiento de los pronósticos diarios y semanales, y consultar el sistema de alerta por temperaturas extremas disponible en sus canales oficiales.

De este modo, el verano 2026 se perfila como una estación con temperaturas promedio superiores a lo habitual y lluvias dentro de los valores normales en la mayor parte del país, aunque no se descartan nuevos episodios de calor intenso ni precipitaciones aisladas de fuerte intensidad. Mantenerse informado será clave para anticipar cualquier cambio significativo en el tiempo.