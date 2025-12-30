La presencia de números alteraría la percepción espacial en figuras visuales

Un estudio japonés revela que la presencia de números modifica la percepción espacial de imágenes en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertos números parecen llamar tu atención hacia un lado de la pantalla o la hoja? Un experimento realizado en Tokio revela que la presencia de cifras modifica la percepción visual, alterando la manera en que interpretamos, localizamos y comprendemos figuras y patrones en nuestro entorno, incluso cuando los números solo forman parte del diseño de una imagen.

Este hallazgo, publicado en la revista Scientific Reports plantea nuevas preguntas sobre la manera en que nuestro cerebro procesa el espacio y la cantidad al mismo tiempo.

¿Cómo afectan los números a lo que vemos?

El estudio realizado por la Universidad Metropolitana de Tokio demuestra que tanto la presencia como el valor de los números dentro de figuras visuales pueden modificar la percepción de su centro y orientación.

Por ejemplo, si observas una línea horizontal con un número pequeño al lado izquierdo, es probable que tu atención se desvíe hacia ese lado. Si el número es grande y está a la derecha, la percepción del centro cambia. Este fenómeno, conocido como “asociación espacial-numérica”, muestra que el cerebro asocia cantidades con posiciones en el espacio.

La Universidad Metropolitana de Tokio demuestra que tanto el valor como la ubicación de cifras en figuras visuales alteran la interpretación del centro y la orientación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En culturas donde se escribe de izquierda a derecha, las personas suelen reaccionar más rápido ante un número pequeño en la izquierda que en la derecha. Es como si existiera una línea numérica mental que va de menor a mayor, de izquierda a derecha.

No solo los números provocan este efecto: otras magnitudes, como la luz o el sonido, pueden generar respuestas similares. Incluso animales e insectos muestran tendencias parecidas, lo que indica que este mapeo espacial es un mecanismo común y muy antiguo en el cerebro.

El experimento: líneas, barras y cuadrados con números

El equipo dirigido por Masami Ishihara y Ryo Hishiya pidió a voluntarios japoneses sanos que señalaran el centro de tres tipos de figuras: líneas horizontales, barras verticales y cuadrados.

En algunas pruebas, las figuras contenían cadenas de números pequeños (uno o dos) o grandes (ocho o nueve), mientras que en otras no había cifras. Los investigadores observaron cómo cambiaban las respuestas de las personas:

El fenómeno de asociación espacial-numérica indica que el cerebro vincula automáticamente cantidades con posiciones dentro de una figura (Imagen ilustrativa Infobae)

En líneas horizontales , los participantes ubicaban el centro más hacia la izquierda si había números pequeños. Si los números eran grandes, el centro se acercaba a la derecha.

En barras verticales , la presencia de números grandes hacía que los voluntarios marcaran el centro más abajo, desafiando la idea de que asociamos números grandes con posiciones más altas.

En cuadrados, los números en el interior generaron un sesgo marcado hacia arriba y, en menor medida, hacia la izquierda. Cuando no había cifras, el sesgo principal era solo hacia la izquierda, un fenómeno llamado pseudoneglect: el cerebro tiende a favorecer ese lado al estimar el centro de una figura.

¿Por qué sucede este efecto?

Según los autores, los sesgos horizontales pueden explicarse por la línea numérica mental. Sin embargo, los sesgos verticales, especialmente en los cuadrados con números, responden a un mecanismo distinto.

Al observar figuras con números, el cerebro activa un procesamiento basado en objetos, utilizando la ruta visual ventral que impulsa la atención hacia arriba en busca de patrones o secuencias. De esta manera, la forma y el contenido de la figura se combinan para influir en la percepción espacial, más allá del simple valor numérico.

Participantes del experimento situaron el centro de líneas y formas geométricas de modo distinto según si contenían números pequeños o grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Universidad Metropolitana de Tokio subrayan la importancia de continuar investigando estos sesgos para comprender mejor cómo funciona el cerebro y optimizar el diseño de información visual en la vida cotidiana.

Este estudio demuestra que la interacción entre números y formas visuales introduce matices sutiles en la experiencia del mundo, haciendo que cada cifra cuente más de lo que imaginamos en la manera en que percibimos el espacio.