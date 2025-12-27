Ciencia

Cuál es el efecto de los alimentos azucarados en los dientes y cómo prevenir los daños

La prevención y el control diario resultan esenciales para evitar lesiones en el esmalte y la aparición de caries

El consumo de azúcar incrementa
El consumo de azúcar incrementa el riesgo de caries y problemas en el esmalte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el consumo de golosinas, postres y bebidas azucaradas aumenta de forma notable en muchos hogares. Este incremento, característico de las celebraciones, no solo dificulta mantener una alimentación equilibrada, sino que también representa un riesgo inmediato para la salud bucal.

Los especialistas advierten que la exposición frecuente al azúcar durante estas fechas favorece la aparición de caries y otros problemas, por lo que insisten en la necesidad de reforzar la higiene dental, incluso más de una vez al día.

El azúcar tiene efectos adversos sobre los dientes que pueden manifestarse en poco tiempo. La prevención y el cuidado adquieren especial relevancia en este periodo, ya que la rutina habitual puede resultar insuficiente frente al aumento de la ingesta de productos azucarados.

Cómo el azúcar impacta en la dentadura

El proceso por el cual se dañan los dientes es rápido y persistente. Tras consumir alimentos azucarados, las bacterias presentes en la boca metabolizan y generan ácidos como subproducto. En apenas uno o dos minutos, la acidez bucal se eleva a niveles capaces de disolver el esmalte dental, la capa protectora de los dientes, según datos recogidos por la BBC.

Aunque la saliva actúa como defensa natural al neutralizar los ácidos y eliminar restos de azúcar, su capacidad puede verse superada si la exposición al azúcar es constante.

La exposición frecuente a golosinas
La exposición frecuente a golosinas y bebidas azucaradas favorece los problemas dentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de golosinas y bebidas alimenta de manera sostenida a las bacterias responsables de la caries, lo que favorece la formación de una biopelícula o placa bacteriana. Esta capa pegajosa se adhiere a la superficie y dificulta la acción protectora de la saliva. En este entorno, las bacterias dañinas prosperan y mantienen un nivel elevado de acidez, incrementando la pérdida de minerales del esmalte y facilitando la aparición de caries.

Las bacterias beneficiosas, que normalmente compiten por espacio y recursos, no logran sobrevivir en estas condiciones ácidas, lo que agrava el desequilibrio microbiano en la boca, destaca un estudio científico.

Las caries suele comenzar como una pequeña lesión en el esmalte, pero puede avanzar hacia capas más profundas del diente si no se interviene a tiempo. Una vez que se ha formado una cavidad, solo la intervención profesional puede detener el daño, ya que el tratamiento requiere la realización de un empaste para evitar complicaciones mayores.

El riesgo aumenta en personas con boca seca o en quienes toman medicamentos que reducen la producción de saliva, pues la defensa natural se ve comprometida.

El azúcar alimenta bacterias dañinas
El azúcar alimenta bacterias dañinas que disuelven el esmalte dental y facilitan la aparición de caries (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar los dientes y la dentadura

La prevención, tanto en el día a día como durante las fiestas, se basa en una combinación de hábitos de higiene y control dietético. Especialistas del National Instute of Health recomiendan cepillar los dientes al menos dos veces al día con una pasta dental que contenga flúor, utilizar hilo dental de manera regular y acudir a revisiones periódicas con el dentista. Este mineral, presente en pastas, geles o enjuagues, fortalece el esmalte y reduce el riesgo de caries, especialmente en personas con mayor susceptibilidad.

Limitar la ingesta de alimentos y bebidas azucaradas y concentrar su consumo durante las comidas principales ayuda a aprovechar el aumento natural de la producción de saliva, lo que facilita la eliminación de azúcares y la neutralización de ácidos. Se desaconseja el consumo frecuente de golosinas entre comidas, ya que la exposición continua al azúcar mantiene elevados los niveles de acidez en la boca.

El cepillado con pasta dental
El cepillado con pasta dental con flúor y el uso de hilo dental son claves para proteger la salud bucal en fiestas (Imagen ilustrativa Infobae)

El cepillado debe realizarse con movimientos suaves y circulares, prestando atención a la línea de las encías y a todas las superficies dentales. El uso de hilo dental permite eliminar la placa y los restos de comida en zonas de difícil acceso para el cepillo. Para quienes tienen limitaciones físicas, los cepillos eléctricos o con mangos adaptados pueden facilitar la higiene.

Ante la presencia de sangrado o dolor durante el cepillado, se recomienda consultar con un profesional para recibir orientación personalizada.

El control de la dieta, una higiene bucal constante y la consulta regular con el odontólogo son fundamentales para proteger la salud dental frente al aumento de azúcar durante las fiestas. Cuando las caries ya se han desarrollado, solo la atención profesional puede frenar su avance y evitar daños mayores.

