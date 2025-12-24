Cinco claves del planeta con forma de limón que desafía las teorías astronómicas

El planeta PSR J2322-2650b exhibe una composición química única dominada por helio y carbono molecular según datos del James Webb Space Telescope (NYT)

El universo sigue sorprendiendo a la humanidad con escenarios que parecen salidos de la ciencia ficción.

El hallazgo reciente de un planeta gigante con la forma de un limón y una composición química nunca vista ha causado asombro entre astrónomos y entusiastas del espacio. Gracias a la tecnología del James Webb Space Telescope, se han desvelado detalles de este exoplaneta —bautizado como PSR J2322-2650b— que desafían todo lo que creíamos posible sobre la formación de mundos fuera del sistema solar.

Ubicado a más de 2.000 años luz de la Tierra, este coloso gaseoso no sólo se distingue por su silueta y atmósfera inusual, sino que está siendo literalmente estirado y moldeado por la fuerza brutal de una estrella muerta. ¿Por qué es tan especial?

Aquí cinco claves que lo convierten en uno de los descubrimientos astronómicos más intrigantes de los últimos tiempos.

1. Composición química insólita

El planeta PSR J2322-2650b ha sorprendido a la comunidad científica por su atmósfera dominada casi exclusivamente por helio y carbono molecular, una combinación inédita en el catálogo de exoplanetas conocidos. El equipo del James Webb Space Telescope reveló que “la atmósfera está dominada por helio y carbono molecular; no vemos nada como esto en los más de 150 exoplanetas que ha examinado el telescopio Webb”, según comunicó la NASA.

La tecnología de última generación del telescopio James Webb permitió observar detalles que ahora ponen a prueba todo lo aprendido sobre el nacimiento de exoplanetas (NASA)

La carencia evidente de oxígeno y nitrógeno refuerza la idea de que se trata de un objeto formado bajo condiciones radicalmente diferentes a las de los gigantes gaseosos tradicionales, como Júpiter o Saturno. Los científicos sostienen que la abundancia de carbono molecular, posiblemente en forma de grafito y con nubes de hollín, obliga a replantear los modelos actuales sobre la formación y evolución de los planetas.

2. Forma de limón y deformación extrema

PSR J2322-2650b presenta una forma elipsoidal y achatada, con un diámetro ecuatorial un 38% mayor que el polar, lo que le ha valido el apodo de “planeta limón”. Esta deformación se origina por la cercanía extrema a su estrella anfitriona, un pulsar que lo somete a intensas fuerzas de marea.

El planeta completa una órbita en tan solo 7,8 horas y se sitúa a apenas un millón de kilómetros de su estrella, condiciones que generan una transferencia de material desde el planeta hacia el pulsar, fenómeno inédito en otros mundos de características similares.

El descubrimiento de PSR J2322-2650b fue posible gracias al radiotelescopio Parkes y los análisis espectroscópicos avanzados del telescopio James Webb (REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

3. Origen y evolución bajo debate

El origen de PSR J2322-2650b es motivo de controversia en la comunidad científica. Algunos astrofísicos sostienen que podría ser el remanente de una estrella parcialmente devorada por el pulsar, lo que lo convertiría en un ejemplo extremo de sistema “viuda negra”. Otros no descartan que se trate de un tipo de planeta completamente desconocido, cuya existencia desafía la taxonomía astronómica vigente. “Podríamos estar ante el núcleo de una estrella devorada por su compañera, o frente a un tipo de planeta que jamás habíamos imaginado”, declaró el astrofísico Michael Zhang a Space.com. Esta incertidumbre se ve alimentada por la posibilidad de que el planeta esté siendo consumido progresivamente, aunque algunos modelos sugieren que podría estabilizarse y sobrevivir durante miles de millones de años.

4. Descubrimiento y avances tecnológicos

El planeta fue identificado por primera vez en 2011 gracias al radiotelescopio Parkes de Australia, pero los detalles más fascinantes sobre su atmósfera y estructura interna solo pudieron ser revelados con la llegada del James Webb Space Telescope.

Gracias al análisis espectroscópico de la luz que atraviesa la atmósfera durante el tránsito frente a su estrella, fue posible detectar la firma espectral del carbono y el helio. Este avance ha permitido a los astrónomos formular nuevas preguntas sobre la capacidad de los planetas para formarse y sobrevivir en ambientes extremadamente hostiles, bajo la influencia de radiación y fuerzas gravitatorias extremas.

La órbita del planeta ‘limón’ dura solo 7,8 horas y se sitúa a poco más de un millón de kilómetros de su estrella anfitriona, un pulsar activo (Créditos: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory)

5. Un desafío a la teoría planetaria

La existencia de PSR J2322-2650b representa un reto directo a los modelos tradicionales de formación planetaria. La comunidad científica internacional coincide en que este planeta es un ejemplo de la creatividad de la naturaleza, capaz de superar las expectativas más audaces de los expertos. “Lo que estamos viendo es la naturaleza manifestando una creatividad que supera nuestras expectativas”, concluyó el grupo de investigadores en un comunicado de la NASA. Este hallazgo no sólo amplía el abanico de posibilidades en la búsqueda de exoplanetas, sino que también obliga a revisar las bases mismas de la astrofísica moderna.