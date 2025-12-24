Ciencia

Cinco claves del planeta con forma de limón que desafía las teorías astronómicas

El gigante gaseoso con composición química nunca vista y silueta inusual obliga a los astrofísicos a reconsiderar las hipótesis existentes sobre la formación y la evolución de los cuerpos celestes fuera del sistema solar

Guardar
El planeta PSR J2322-2650b exhibe
El planeta PSR J2322-2650b exhibe una composición química única dominada por helio y carbono molecular según datos del James Webb Space Telescope (NYT)

El universo sigue sorprendiendo a la humanidad con escenarios que parecen salidos de la ciencia ficción.

El hallazgo reciente de un planeta gigante con la forma de un limón y una composición química nunca vista ha causado asombro entre astrónomos y entusiastas del espacio. Gracias a la tecnología del James Webb Space Telescope, se han desvelado detalles de este exoplaneta —bautizado como PSR J2322-2650b— que desafían todo lo que creíamos posible sobre la formación de mundos fuera del sistema solar.

Ubicado a más de 2.000 años luz de la Tierra, este coloso gaseoso no sólo se distingue por su silueta y atmósfera inusual, sino que está siendo literalmente estirado y moldeado por la fuerza brutal de una estrella muerta. ¿Por qué es tan especial?

Aquí cinco claves que lo convierten en uno de los descubrimientos astronómicos más intrigantes de los últimos tiempos.

1. Composición química insólita

El planeta PSR J2322-2650b ha sorprendido a la comunidad científica por su atmósfera dominada casi exclusivamente por helio y carbono molecular, una combinación inédita en el catálogo de exoplanetas conocidos. El equipo del James Webb Space Telescope reveló que “la atmósfera está dominada por helio y carbono molecular; no vemos nada como esto en los más de 150 exoplanetas que ha examinado el telescopio Webb”, según comunicó la NASA.

La tecnología de última generación
La tecnología de última generación del telescopio James Webb permitió observar detalles que ahora ponen a prueba todo lo aprendido sobre el nacimiento de exoplanetas (NASA)

La carencia evidente de oxígeno y nitrógeno refuerza la idea de que se trata de un objeto formado bajo condiciones radicalmente diferentes a las de los gigantes gaseosos tradicionales, como Júpiter o Saturno. Los científicos sostienen que la abundancia de carbono molecular, posiblemente en forma de grafito y con nubes de hollín, obliga a replantear los modelos actuales sobre la formación y evolución de los planetas.

2. Forma de limón y deformación extrema

PSR J2322-2650b presenta una forma elipsoidal y achatada, con un diámetro ecuatorial un 38% mayor que el polar, lo que le ha valido el apodo de “planeta limón”. Esta deformación se origina por la cercanía extrema a su estrella anfitriona, un pulsar que lo somete a intensas fuerzas de marea.

El planeta completa una órbita en tan solo 7,8 horas y se sitúa a apenas un millón de kilómetros de su estrella, condiciones que generan una transferencia de material desde el planeta hacia el pulsar, fenómeno inédito en otros mundos de características similares.

El descubrimiento de PSR J2322-2650b
El descubrimiento de PSR J2322-2650b fue posible gracias al radiotelescopio Parkes y los análisis espectroscópicos avanzados del telescopio James Webb (REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

3. Origen y evolución bajo debate

El origen de PSR J2322-2650b es motivo de controversia en la comunidad científica. Algunos astrofísicos sostienen que podría ser el remanente de una estrella parcialmente devorada por el pulsar, lo que lo convertiría en un ejemplo extremo de sistema “viuda negra”. Otros no descartan que se trate de un tipo de planeta completamente desconocido, cuya existencia desafía la taxonomía astronómica vigente. “Podríamos estar ante el núcleo de una estrella devorada por su compañera, o frente a un tipo de planeta que jamás habíamos imaginado”, declaró el astrofísico Michael Zhang a Space.com. Esta incertidumbre se ve alimentada por la posibilidad de que el planeta esté siendo consumido progresivamente, aunque algunos modelos sugieren que podría estabilizarse y sobrevivir durante miles de millones de años.

4. Descubrimiento y avances tecnológicos

El planeta fue identificado por primera vez en 2011 gracias al radiotelescopio Parkes de Australia, pero los detalles más fascinantes sobre su atmósfera y estructura interna solo pudieron ser revelados con la llegada del James Webb Space Telescope.

Gracias al análisis espectroscópico de la luz que atraviesa la atmósfera durante el tránsito frente a su estrella, fue posible detectar la firma espectral del carbono y el helio. Este avance ha permitido a los astrónomos formular nuevas preguntas sobre la capacidad de los planetas para formarse y sobrevivir en ambientes extremadamente hostiles, bajo la influencia de radiación y fuerzas gravitatorias extremas.

La órbita del planeta ‘limón’
La órbita del planeta ‘limón’ dura solo 7,8 horas y se sitúa a poco más de un millón de kilómetros de su estrella anfitriona, un pulsar activo (Créditos: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory)

5. Un desafío a la teoría planetaria

La existencia de PSR J2322-2650b representa un reto directo a los modelos tradicionales de formación planetaria. La comunidad científica internacional coincide en que este planeta es un ejemplo de la creatividad de la naturaleza, capaz de superar las expectativas más audaces de los expertos. “Lo que estamos viendo es la naturaleza manifestando una creatividad que supera nuestras expectativas”, concluyó el grupo de investigadores en un comunicado de la NASA. Este hallazgo no sólo amplía el abanico de posibilidades en la búsqueda de exoplanetas, sino que también obliga a revisar las bases mismas de la astrofísica moderna.

Temas Relacionados

PSR J2322-2650bExoplanetasNASAAustraliaAstrofísicaPulsarSistema solarJames Webbúltimas noticias

Últimas Noticias

Un modelo innovador explica cómo el cerebro utiliza energía y adapta estructuras para pensar, aprender y adaptarse

Investigadores europeos proponen un enfoque científico que describe el papel de la organización física y la gestión de recursos en los procesos mentales complejos en la conciencia humana. Los detalles de un estudio que promete revolucionar la comprensión del funcionamiento cerebral

Un modelo innovador explica cómo

Mash y salud hepática: el diagnóstico temprano es clave ante el aumento global de casos

Esta enfermedad, detectada muchas veces en fases avanzadas, se asocia al exceso de peso y la diabetes; expertos recomiendan exámenes específicos para identificar daños en el hígado y orientar el tratamiento adecuado

Mash y salud hepática: el

Cómo un modelo uterino en 3D creado en laboratorio puede ser clave en la fertilidad asistida

Se trata de una estructura tridimensional que permite analizar en detalle la interacción entre embrión y el endometrio. Cómo este avance brinda nuevas herramientas para diagnosticar posibles complicaciones tempranas en el embarazo

Cómo un modelo uterino en

Descubren cuáles fueron las enfermedades que minaron la salud de los soldados romanos en el Muro de Adriano

El análisis científico realizado por científicos de las universidades de Cambridge y Oxford en el fuerte de Vindolanda, en Inglaterra, develó retos ocultos de higiene y sanidad en la vida cotidiana de la frontera imperial

Descubren cuáles fueron las enfermedades

Descifran cómo el embrión se comunica con el útero en el inicio del embarazo

Un grupo de científicos de los Estados Unidos consiguió una recreación avanzada del tejido uterino humano que imita las condiciones naturales. Por qué ayuda a la comprensión del éxito del embarazo y la detección temprana de trastornos

Descifran cómo el embrión se
DEPORTES
River Plate continúa con la

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Punta

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno uruguayo sale a

El gobierno uruguayo sale a fiscalizar la costa durante el verano para evitar la competencia desleal

La Navidad según Los Simpson: 5 capítulos para revivir durante las fiestas

Un nuevo atentado en Moscú dejó tres muertos cerca del sitio del ataque que mató a un alto general ruso

Uno por uno: los 20 puntos del nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para la paz

Cómo Christopher Lee revolucionó la Navidad con un disco de heavy metal