Un análisis avanzado de imágenes oculares detecta daños tempranos de la diabetes tipo 2 antes de afectar la visión

Investigadores de la Universidad de Coimbra demostraron que el uso de tomografía de coherencia óptica (OCT) permite identificar alteraciones microscópicas en la retina en etapas muy tempranas de la enfermedad metabólica, según un estudio publicado en Eye and Vision

La validación clínica en humanos
La validación clínica en humanos será clave para implementar el diagnóstico precoz de retinopatía diabética mediante análisis avanzado de OCT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance de la Universidad de Coimbra, publicado en Eye and Vision, revela que el análisis de imágenes por tomografía de coherencia óptica (OCT) permite identificar alteraciones microscópicas en la retina durante las etapas iniciales de la diabetes tipo 2, incluso antes de que aparezcan signos clínicos de la retinopatía diabética.

El desafío de la retinopatía diabética

La retinopatía diabética representa la principal causa de ceguera entre adultos en edad productiva. Los datos recabados por la Universidad de Coimbra indican que afecta a más de 130 millones de personas en todo el mundo, una cifra que va en aumento a medida que crece la prevalencia de la diabetes tipo 2.

Lo más preocupante es que el diagnóstico de esta complicación visual suele producirse años después de la aparición de la enfermedad, cuando los daños ya no son reversibles y las alternativas de tratamiento resultan limitadas.

Durante ese prolongado período asintomático, los métodos diagnósticos clásicos —como la fotografía retiniana, la angiografía o incluso la OCT convencional— no logran captar los primeros cambios biológicos.

El análisis avanzado de imágenes
El análisis avanzado de imágenes OCT detecta alteraciones microscópicas en la retina antes de la retinopatía diabética en diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación revela la importancia de contar con herramientas más precisas y avanzadas, capaces de descubrir las alteraciones “silenciosas” antes de que la visión se deteriore irreparablemente. Anticipar el diagnóstico no solo facilitaría intervenciones más efectivas, sino que mejoraría la calidad de vida de quienes conviven con diabetes.

Un modelo animal revela el potencial del análisis avanzado

Con el objetivo de superar esas limitaciones, el equipo dirigido por Sara Oliveira y António Francisco Ambrósio diseñó una investigación en ratas Wistar Han, inducidas a desarrollar diabetes tipo 2 mediante una dieta alta en grasas y la administración de estreptozotocina.

Este modelo experimental permitió analizar el avance de la enfermedad en plazos determinados, obteniendo imágenes de OCT y registros electroretinográficos a las cuatro, ocho y doce semanas. Así, los científicos pudieron estudiar en detalle los cambios tanto en la estructura como en la función de la retina a lo largo del proceso.

El análisis aplicado no se limitó a las técnicas hbituales. Los investigadores utilizaron la matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM), una metodología estadística que examina más de cerca la textura de las imágenes obtenidas por OCT.

La retinopatía diabética es la
La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos con diabetes tipo 2, afectando a más de 130 millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Universidad de Coimbra, esta herramienta proveyó métricas minuciosas sobre la organización microscópica de las capas retinianas, permitiendo identificar alteraciones invisibles para otros métodos diagnósticos.

Cambios invisibles en las primeras fases

Los resultados de la investigación pusieron en evidencia que la diabetes tipo 2 provoca modificaciones precoces en la estructura microscópica de la retina. Las alteraciones fueron especialmente notorias en la capa plexiforme interna y en los segmentos de los fotorreceptores, responsables de convertir la luz en señales visuales.

Al analizar las imágenes obtenidas a las 8 y 12 semanas, el equipo detectó variaciones importantes en indicadores como la autocorrelación, la prominencia de clúster y la homogeneidad, entre otros parámetros. Estos mismos indicadores ya habían sido alterados en estudios previos sobre diabetes tipo 1, lo que refuerza la consistencia de la técnica empleada.

Pero los cambios no se limitaron a la textura. El estudio también encontró un adelgazamiento generalizado en casi todas las capas retinianas y una leve reducción en la inmunorreactividad de determinadas proteínas, sin presencia de fugas vasculares ni daños graves en la barrera hematorretiniana, que protege la retina de sustancias nocivas.

El estudio revela adelgazamiento de
El estudio revela adelgazamiento de capas retinianas y disfunción funcional antes de síntomas visibles en pacientes con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel funcional, los electroretinogramas revelaron un retraso en los potenciales oscilatorios bajo condiciones escotópicas, lo que apunta a una disfunción retiniana incipiente, presente antes de la aparición de síntomas visibles.

Diagnóstico temprano y expectativas

Estos hallazgos sugieren que el análisis avanzado de las imágenes de OCT puede revelar señales estructurales mínimas en la retina durante las fases más iniciales de la diabetes tipo 2. Esta capacidad permite anticipar el diagnóstico y podría facilitar la intervención clínica antes de que se produzcan daños irreversibles.

António Francisco Ambrósio, codirector del estudio, lo sintetizó así: “Al captar señales estructurales sutiles en las imágenes de OCT, este enfoque abre una nueva ventana diagnóstica hacia los procesos más incipientes de la enfermedad”, según declaraciones recogidas por la Universidad de Coimbra.

Desde la perspectiva de Eye and Vision, la posibilidad de identificar pacientes en riesgo a tiempo permitiría implementar tratamientos antes de que la visión se vea comprometida definitivamente. A su vez, estos resultados refuerzan la idea de que los métodos de diagnóstico actuales podrían beneficiarse de incorporar análisis estadísticos más complejos y exhaustivos que exploren el lado menos visible de las imágenes retinianas.

El análisis de textura en
El análisis de textura en imágenes OCT ofrece una nueva ventana diagnóstica para anticipar riesgos visuales en diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y futuro de la técnica

A pesar del potencial, los autores y las propias fuentes como la Universidad de Coimbra y Eye and Vision advierten sobre la necesidad de cautela. Los resultados se obtuvieron en un modelo animal, por lo que no es recomendable extrapolarlos de manera directa a la población humana sin validación adicional.

Aunque las similitudes con los mecanismos observados en personas con diabetes tipo 2 resultan alentadoras, la fiabilidad del método deberá confirmarse con estudios clínicos específicos.

El equipo destaca que la robustez de la técnica, ya probada en modelos de diabetes tipo 1 y 2, proporciona una base firme, pero que la validación en ensayos con pacientes será determinante para su futura implementación en la práctica médica. Solo entonces se podrá evaluar si el diagnóstico precoz basado en el análisis de textura en OCT transforma realmente la prevención y el manejo de la retinopatía diabética.

Detectar señales microscópicas en la retina con herramientas de análisis avanzado podría llevar a una nueva era en la prevención y el tratamiento de una de las mayores amenazas visuales asociadas a la diabetes, permitiendo proteger la visión desde las fases más tempranas de la enfermedad.

