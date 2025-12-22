Instalan la primera computadora cuántica en una universidad argentina

La Universidad Nacional de Hurlingham incorporó la primera computadora cuántica universitaria de Argentina, destinada a investigación y formación científica (Foto: UNAHUR)

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) anunció la adquisición de la primera computadora cuántica del sistema universitario argentino, un equipamiento que estará disponible para instituciones de todo el país con el propósito de impulsar la investigación y la formación en tecnologías de vanguardia.

Un hito para la universidad pública

El equipo cuántico adquirido por la UNAHUR cuenta con tres qubits y representa un avance en la enseñanza tecnológica del país (Foto: UNAHUR)

La casa de estudios destacó que se trata del primer desarrollo de este tipo en universidades públicas argentinas y el segundo en Latinoamérica, después de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según la información comunicada oficialmente por esa institución, la incorporación busca democratizar el acceso a una infraestructura clave para la enseñanza y la investigación en física, matemáticas, ciencia de la computación y áreas tecnológicas de frontera.

Jaime Perczyk, rector de la UNAHUR, afirmó ante la consulta de Infobae que “incorporar este tipo de equipamiento es una inversión estratégica para fortalecer la formación de estudiantes, docentes e investigadores de todo el sistema universitario argentino”. El directivo añadió que este proyecto representa para la institución “seguir creciendo, invirtiendo en conocimiento y formando profesionales para los desafíos que vienen y que nos plantea el futuro”.

¿Qué es una computadora cuántica?

El sistema de qubits, a diferencia del de bits, permite procesar múltiples estados simultáneamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo adquirido por la Universidad Nacional de Hurlingham es un equipo físico de tres qubits, que se diferencia radicalmente de las computadoras tradicionales en su funcionamiento. Además, se contrató acceso a servicios en la nube provistos por Amazon, lo que habilita trabajar con computadoras cuánticas de mayor tamaño instaladas en otros países, ampliando el campo de experimentación para docentes, investigadores y estudiantes argentinos.

La universidad explicó que la computadora estará disponible para todas las instituciones de educación superior e investigación adheridas al convenio federal, con enfoque en la formación interuniversitaria y el desarrollo de recursos humanos especializados.

Diferencias entre la computación clásica y cuántica

La computadora cuántica permitirá experimentar con algoritmos y simulaciones imposibles de realizar con equipos tradicionales (Freepik)

A diferencia de las computadoras clásicas, que procesan información mediante bits con valores de 0 o 1, las computadoras cuánticas manipulan qubits, capaces de encontrarse en múltiples estados de forma simultánea gracias a las reglas de la mecánica cuántica. Este principio posibilita realizar numerosos cálculos en paralelo, logrando que tareas complejas, como simulaciones moleculares o algoritmos de optimización, puedan resolverse en segundos o minutos, cuando una computadora convencional demoraría años.

La UNAHUR puntualizó que el objetivo principal de esta iniciativa es fortalecer la formación de recursos humanos y desarrollar un programa integral de posgrados en tecnologías cuánticas, que contempla la puesta en marcha de una maestría específica en el área.

Objetivos: formación, investigación y articulación académica

El consorcio federal de universidades incluye instituciones como la UBA, la UNLP y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras (Europa Press)

El proyecto prioriza la investigación de base, la formación y actualización de estudiantes y docentes, y la articulación académica entre múltiples actores del sistema científico y universitario nacional. En declaraciones a este medio, fuentes institucionales subrayaron: “El objetivo de la incorporación es reforzar la formación de recursos humanos y desarrollar un programa de posgrados en tecnologías cuánticas, incluyendo una maestría”.

Según el comunicado de la universidad, otro eje es el trabajo cooperativo: “Se firmó un acuerdo con otras universidades e instituciones científicas argentinas para poner en marcha un programa que permita compartir recursos, formar investigadores y avanzar en el conocimiento de tecnologías cuánticas”.

Alianza federal: colaboración entre universidades y centros científicos

El uso conjunto de la computadora cuántica incentiva la creación de maestrías y programas de posgrado enfocados en tecnologías avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red impulsada por la UNAHUR incluye a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Quilmes, la Comisión de Investigaciones Científicas y la Asociación Física Argentina.

Este consorcio articula actividades de formación, acceso abierto y trabajo conjunto en proyectos de ciencia y tecnología de alto impacto, lo que permitirá que docentes, estudiantes e investigadores de todo el país utilicen la plataforma en condiciones colaborativas.

Junto a la instalación física de la computadora de tres qubits, la UNAHUR precisó que se contrató un servicio en la nube de Amazon. Con esta herramienta, los equipos argentinos pueden acceder a computadoras cuánticas de mayor porte en el exterior y participar en experimentos avanzados en tiempo real, conectando la enseñanza y la investigación nacional con los principales desarrollos mundiales.

El equipamiento adquirido con apoyo institucional contribuye a democratizar la ciencia, según la casa de estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad de este equipamiento y el acceso a la nube constituyen una oportunidad para robustecer la formación de investigadores jóvenes, facilitar la actualización docente y sostener vínculos con los sistemas científicos internacionales.

Aplicaciones y potencial de la computación cuántica

Entre las aplicaciones que identifica la universidad, destacan la criptografía y la seguridad digital, la optimización de sistemas complejos, y el desarrollo de nuevos materiales y medicamentos a través de simulaciones de alta precisión. Estos avances, según explican las fuentes académicas, pueden tener implicancias económicas y sociales notables.

Según expuso la UNAHUR en su comunicado y en sus respuestas a este medio, contar con una computadora cuántica abre la posibilidad de que la universidad pública argentina participe activamente en la construcción del futuro tecnológico y científico del país.