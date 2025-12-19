El truco geométrico que convirtió a Dustin en héroe en Stranger Things

STRANGER THINGS. (L to R) Priah Ferguson as Erica Sinclair, Gaten Matarazzo as Dustin Henderson and Finn Wolfhard as Mike Wheeler in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

¿Cómo se da cuenta Dustin de que el misterioso muro carnoso tiene forma de círculo? No lo logra con tecnología futurista ni con los poderes sobrenaturales psicoquinéticas y telepáticas de Once, sino usando una herramienta mucho más antigua y poderosa: la geometría.

En una escena clave de Stranger Things, varios protagonistas se encuentran en El Otro Lado con una especie de muro hecho de un material un tanto extraño. Dos grupos quedan separados en distintos puntos de esa estructura, y es entonces cuando Dustin tiene una idea tan simple como brillante.

Marca tres puntos en un mapa:

El proceso de construcción de la bisectriz de un ángulo. Una bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales partiendo desde un vértice

• su propia ubicación,

• la de Hopper,

• y un tercer lugar donde se había registrado interferencia.

Con solo esos tres puntos ya alcanza para construir un triángulo. Y como todos aprendimos alguna vez en la escuela, un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Pero lo interesante recién empieza ahí.

La geometría permite “jugar” con los triángulos. Por ejemplo, se pueden trazar:

las bisectrices , semirrectas que dividen cada ángulo en dos partes iguales;

o las mediatrices, rectas perpendiculares a cada lado del triángulo que lo cortan exactamente por la mitad.

Las mediatrices de un triángulo se encuentran en un punto llamado circuncentro

En la serie, Dustin menciona que traza bisectrices. Sin embargo, si uno observa con atención el dibujo que aparece en pantalla, se da cuenta de que lo que realmente traza son mediatrices. Y ese detalle no es menor.

Lo que mucha gente no sabe es que las mediatrices tienen una propiedad extraordinaria: las tres se cortan en un único punto, llamado circuncentro.

¿Y por qué es tan importante ese punto?

Porque el circuncentro es el centro de una circunferencia que pasa exactamente por los tres vértices del triángulo original. Es decir, por los tres puntos que Dustin había marcado en el mapa.

El circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices de los lados del triángulo

Cuando trazamos una circunferencia no estamos solo dibujando un “circulito”: estamos marcando todos los puntos que están a la misma distancia de un centro.

En este caso, los tres puntos se encuentran a la misma distancia del centro de la circunferencia. Eso es exactamente lo que descubre Dustin. El muro no está en cualquier lado: está distribuido de forma circular, con un centro bien definido.

Pero como no me gusta spoilear, no te voy a decir qué hay en el centro.