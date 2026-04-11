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La ONU pidió a Irán y EEUU entablar un diálogo “de buena fe” para alcanzar un acuerdo “duradero” de paz en Medio Oriente

El titular del organismo internacional instó a ambos países a acercar posiciones en Pakistán “con miras a la desescalada y la prevención del retorno a las hostilidades”. La reunión entre ambas delegaciones se llevará adelante este sábado

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El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en la que expone sus prioridades para 2026 en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla durante una conferencia de prensa en la que expone sus prioridades para 2026 en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de enero de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el viernes a Estados Unidos e Irán a aprovechar las negociaciones previstas este fin de semana en Islamabad para entablar un diálogo “de buena fe” que permita alcanzar un acuerdo “duradero” y ponga fin definitivo a las hostilidades.

“(Guterres) hace un llamamiento a las partes para que aprovechen (EEUU e Irán) esta oportunidad diplomática para entablar un diálogo de buena fe en pos de un acuerdo duradero e integral, con miras a la desescalada y la prevención del retorno a las hostilidades”, indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Guterres reiteró que “no existe ninguna alternativa viable a la solución pacífica de controversias internacionales de conformidad plena con el Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas”.

El enviado especial de la ONU para el conflicto en Medio Oriente, Jean Arnault, se encuentra en la región y mantuvo un encuentro el jueves con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en Teherán. Arnault también se reunió con representantes de la Media Luna Roja Iraní y visitó lugares afectados por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos un centro universitario y un bloque de viviendas destruido.

Arnault, quien inició su gira regional el miércoles para apoyar “todos los esfuerzos para lograr una resolución duradera y exhaustiva” al conflicto, estaría presente en Pakistán para las conversaciones de este sábado entre Teherán y Washington.

Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (REUTERS/Denis Balibouse)
Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (REUTERS/Denis Balibouse)

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también solicitó el pasado miércoles un “acuerdo integral” tras el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán, advirtiendo que los civiles “siguen en gran peligro” en toda la región.

“Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen en gran riesgo”, expresó Türk en un mensaje difundido por su oficina en redes sociales.

El diplomático instó a todas las partes a “actuar de buena fe y a asegurar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral”. Señaló que “también es crucial poner fin al dolor y al sufrimiento causados por la guerra en Líbano” y subrayó la importancia de alcanzar “una paz regional duradera, que proteja los Derechos Humanos y respete el Derecho Internacional”.

Guterres celebró el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes pasado y pidió a todas las partes cumplir con el compromiso asumido. Guterres calificó como “urgente” el “fin a las hostilidades” y remarcó: “Todas las partes en el conflicto actual en Medio Oriente debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región”. El secretario general agradeció a Pakistán y a “otros países” por facilitar el alto el fuego.

El ministro de Ciencia de Irán, Hossein Simaee Sarraf, inspecciona los daños en el edificio de investigación de la Universidad Shahid Beheshti, dañado por un ataque, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS)
El ministro de Ciencia de Irán, Hossein Simaee Sarraf, inspecciona los daños en el edificio de investigación de la Universidad Shahid Beheshti, dañado por un ataque, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán (REUTERS)

A su vez, el titular de Naciones Unidas pidió aprovechar “la oportunidad” del acuerdo temporal de tregua alcanzado entre Washington y teherán para “evitar más muertes en el Líbano e Israel”.

La ONU condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles. Seguimos instando a todas las partes a que recurran a los canales diplomáticos, cesen las hostilidades y renueven su compromiso con la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad; el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofrece una oportunidad para evitar más pérdidas de vidas entre el Líbano e Israel”, declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

(Con información de Europa Press)

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