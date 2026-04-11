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Pakistán calificó como un momento “decisivo” las negociaciones por el fin de la guerra en Medio Oriente

La reunión promovida por Islamabad abrió una nueva etapa en el esfuerzo por alcanzar una tregua definitiva en la región, con la asistencia de delegaciones de alto nivel y el respaldo del primer ministro Shehbaz Sharif

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El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif (REUTERS)
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif (REUTERS)

Las conversaciones que se iniciarían este sábado en Islamabad representan un “momento decisivo” para alcanzar una tregua duradera entre Estados Unidos e Irán, bajo la mediación de Pakistán, según destacó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

“Esta es la etapa que en inglés se llama el equivalente a un ‘make or break’ (momento decisivo) para buscar un alto el fuego permanente”, afirmó Sharif en un discurso a la nación el viernes por la noche.

El jefe del Gobierno subrayó la importancia de la cita para avanzar hacia el fin de las hostilidades y concretar acuerdos que permitan la paz en Medio Oriente. “Se anunció un alto el fuego temporal, pero ahora queda por delante una etapa aún más difícil: la de lograr un cese al fuego duradero y resolver asuntos complicados mediante la negociación”, añadió.

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abas Araqchi, aterrizó en la capital el viernes por la noche. Por parte de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, junto a una delegación de alto nivel que incluye al enviado especial Steve Witkoff, al asesor Jared Kushner y altos cargos del Pentágono, llegó este sábado por la madrugada.

Sharif agradeció a los liderazgos de Washington y Teherán por aceptar la invitación al diálogo tras más de 40 días de guerra abierta iniciada el pasado 28 de febrero. Durante su discurso, el primer ministro anunció una reducción del 26% en el precio del diésel, de 520 a 385 rupias por litro, como medida para aliviar el impacto de los altos precios energéticos en la economía nacional.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es presentado a un funcionario pakistaní por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar (Jacquelyn Martin/REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es presentado a un funcionario pakistaní por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar (Jacquelyn Martin/REUTERS)

Sharif lanzó un pedido a la población: rezar por el éxito de las conversaciones. Por último, aseguró que Pakistán hará todo lo posible para que el proceso no fracase. “Les pido a todos ustedes, respetables mayores, madres, hermanas y hermanos, que oren ante Alá para que, en su infinita misericordia, conceda el éxito a estas negociaciones. De esta manera, se salvarán incontables vidas inocentes y se establecerá la paz en el mundo”, concluyó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán pidió el sábado a Estados Unidos e Irán que “participen de forma constructiva” en las conversaciones que se celebrarán en Islamabad.

En un principio considerado como mediador inesperado, Pakistán se consolidó esta semana como un actor clave para sentar a Irán y Estados Unidos en la mesa de negociaciones. El país espera la reunión de representantes de ambas naciones, mientras la comunidad internacional observa con atención el posible avance hacia la apertura del estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

Desde que Washington y Teherán acordaron un alto el fuego inicial de 14 días el martes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif; el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar; y el jefe del ejército, Asim Munir, difundieron mensajes sobre sus gestiones diplomáticas con líderes mundiales, subrayando el papel de Pakistán como mediador.

El presidente Donald Trump se refirió en varias ocasiones a Munir como “mi mariscal de campo favorito”, aludiendo a su participación previa en la mediación de un alto el fuego entre Pakistán e India.

El presidente estadounidense Donald Trump observa al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El presidente estadounidense Donald Trump observa al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El papel de Pakistán en las negociaciones entre el régimen persa y Estados Unidos se hizo visible en las últimas semanas tras informes de prensa. Más tarde, funcionarios en Islamabad reconocieron que se había transmitido una propuesta estadounidense a Irán.

Las negociaciones previas entre los países en conflicto habían sido facilitadas principalmente por países de Medio Oriente, como Omán y Qatar. Sin embargo, cuando estos Estados se convirtieron en blanco de ataques por parte de Irán, Pakistán asumió el papel de mediador.

El conflicto representa algunos de los “mayores desafíos para la seguridad económica y energética” en la historia de Pakistán, señaló Syed Mohammad Ali, analista de seguridad radicado en Islamabad.

Pakistán obtiene la mayor parte de su petróleo y gas de Medio Oriente y cuenta con una comunidad de cinco millones de ciudadanos que trabajan en el mundo árabe. Según estimaciones, las remesas enviadas anualmente por estos trabajadores equivalen aproximadamente al total de los ingresos por exportaciones del país.

(Con información de EFE y Associated Press)

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