Misión Artemis II: la cápsula se prepara para el reingreso más peligroso a 40.000 km/h

Cada día nuevo en el espacio, la tripulación de Artemis II fue despertada para iniciar sus actividades diarias con un tema musical, elegido por la NASA desde la Tierra.
Esta situación ha dado lugar a algunos diálogos divertidos entre el centro de control de la misión en Houston y la tripulación del Orión, como cuando durante el inicio del cuarto día de la misión, el comandante Reid Wiseman no se mostró contento que la canción “Pink Pony Club” de Chappell Roan se interrumpiera antes del estribillo.
Hoy, en un día cargado de tensión por lo que implica la peligrosa maniobra de reingreso atmosférico a 40.000 km/h y el posterior amerizaje en el océano Pacífico, la tripulación fue despertada con la canción Correr al agua o “Run To The Water” del grupo Live.
La misión Artemis II de la NASA enfrenta su tramo más complejo con el retorno de la nave Orión, que debe atravesar la atmósfera a más de 40.000 km/h y soportar temperaturas cercanas a los 2.700 °C antes de amerizar cerca de San Diego.
El descenso, previsto para las 21:07 en Argentina, implica una secuencia de maniobras críticas y el despliegue de paracaídas para garantizar la seguridad de los cuatro astronautas, quienes serán rescatados por la Marina de Estados Unidos. Este operativo pone a prueba los sistemas de protección térmica y rescate, y representa un paso clave en el programa lunar de la agencia espacial.