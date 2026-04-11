Crimen y Justicia

Condenaron a un abogado por fraude, falsificación de documentos, estafa, robo y ejercicio ilegal en Concordia

El letrado reconoció su culpabilidad en la serie de delitos y se pactó la condena en un juicio abreviado que contempla el traslado del abogado a una unidad penal. La etapa final del juicio depende ahora de la resolución de un juez

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El abogado Pedro De La Madrid admitir responsabilidad por múltiples delitos ante la justicia en Concordia (Fuente: El Entre Ríos)
El abogado Pedro De La Madrid admitir responsabilidad por múltiples delitos ante la justicia en Concordia (Fuente: El Entre Ríos)

El abogado entrerriano Pedro De La Madrid reconoció este jueves 9 de abril ante la justicia su responsabilidad en una serie de delitos. El caso, que involucra maniobras fraudulentas y hechos de violencia, tuvo su resolución en una audiencia de juicio abreviado realizada en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Según el expediente, el hombre “reconoció los hechos que se le atribuían y admitió su responsabilidad penal”.

El proceso, dirigido por la fiscal Daniela Montangie, concluyó con un acuerdo entre las partes para la imposición de una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva. Este acuerdo implica el traslado del letrado a una unidad penal en cuanto la condena quede firme. La resolución definitiva del caso quedó a cargo del vocal Germán Dri, quien evaluará la homologación del acuerdo y deberá dictar sentencia en los próximos días.

Según consta en la investigación, De La Madrid reconoció su responsabilidad en varias conductas delictivas. Fue sentenciado por: tres hechos de ejercicio ilegal de la profesión y quebrantamiento de inhabilitación judicial, lesiones leves, falsificación de instrumento público, uso de documento público falsificado y dos episodios de estafa procesal. Además, la causa suma hurto, sustracción y ocultamiento de documentos, y administración fraudulenta en concurso ideal con falsificación de documentos.

La declaración de responsabilidad del abogado se produjo durante una audiencia de juicio abreviado en los tribunales de Concordia
La declaración de responsabilidad del abogado se produjo durante una audiencia de juicio abreviado en los tribunales de Concordia

Detienen a un abogado en Quilmes por falsificar identidades

La Justicia detuvo este jueves a Fernando Ochoa, un abogado de 40 años, acusado de liderar una trama de estafas digitales en Quilmes y Berazategui, con un monto de USD 500 mil involucrados y el uso de identidades falsas de sus propios clientes. El operativo judicial principal se realizó pasado el mediodía en un estudio jurídico ubicado en avenida San Martín, a metros de la calle Garibaldi en Quilmes Centro, mientras de manera simultánea se allanaba su domicilio particular en un barrio cerrado de Hudson.

Durante las requisas efectuadas en el estudio jurídico de Ochoa y en su residencia de Hudson, las fuerzas policiales secuestraron cerca de 20 tarjetas de crédito a nombre de terceros, además de dispositivos informáticos y teléfonos celulares que constituyen pruebas clave para profundizar la investigación. Estos elementos permitirán reconstruir el flujo de fondos y la infraestructura tecnológica utilizada para ejecutar las estafas, siguiendo un patrón detectado en casos recientes de fraude digital en la región, según el informe de El Día.

Un abogado fue arrestado luego de operativos policiales en Quilmes y Berazategui
Un abogado fue arrestado luego de operativos policiales en Quilmes y Berazategui

De acuerdo con la investigación impulsada por la Fiscalía Nº1 de Quilmes, la operatoria ilícita de Ochoa consistía en engañar a sus clientes bajo el pretexto de que debían registrar selfies y datos biométricos, supuestamente para actualizar sus expedientes judiciales debido a la digitalización del sistema. Una vez con estos datos, el abogado procedía a abrir cuentas bancarias, tramitar tarjetas y solicitar préstamos a nombre de los damnificados, sin su consentimiento previo.

El expediente judicial, iniciado hace cuatro meses, tiene como punto de partida la denuncia de uno de los afectados, quien descubrió en su informe del Banco Central de la República Argentina movimientos bancarios, tarjetas y créditos registrados de los que no tenía conocimiento. Este hallazgo permitió a las autoridades poner en marcha las tareas de inteligencia que derivaron en la detención de Ochoa.

A cargo de la instrucción está el fiscal Ariel Rivas, titular de la Fiscalía especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas digitales, con colaboración del ayudante fiscal Leandro Montejo y la secretaria Gisela Gorosito, quienes coordinaron el despliegue técnico y legal. Ochoa permanece actualmente a disposición del Juzgado de Garantías Nº2 de Quilmes, cuyo titular es el juez Martín Nolfi. Las autoridades no descartan que en los próximos días se presenten más víctimas, lo que podría ampliar sustancialmente la acusación en su contra.

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