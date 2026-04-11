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Rusia y Ucrania se preparan para iniciar una tregua por la Pascua ortodoxa

Las autoridades rusas indicaron que la suspensión de hostilidades se extenderá durante 32 horas. Los últimos intentos diplomáticos mediados por Estados Unidos no lograron avances concretos hacia el fin de la invasión de Moscú

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El capellán ortodoxo Stepan rocía agua bendita sobre un miembro del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de la región de Zaporizhzhia, Ucrania (REUTERS)
El capellán ortodoxo Stepan rocía agua bendita sobre un miembro del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de la región de Zaporizhzhia, Ucrania (REUTERS)

Un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa comenzará este sábado por la tarde, ante los esfuerzos diplomáticos mediados por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa. El Kremlin anunció una tregua desde el sábado a las 16:00 (13:00 GMT) hasta el final del domingo, con una duración de 32 horas.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del ejército, Valery Gerasimov, recibieron instrucciones de “cesar las hostilidades en todas las direcciones durante este período”, según informó el Kremlin. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que Kiev “declaró repetidamente” estar dispuesta a un alto el fuego durante la Semana Santa y que estaba preparada para corresponder.

La tregua llega después de que las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin al conflicto de cuatro años se vieran afectadas por la guerra en Medio Oriente. Ambas partes también pactaron un alto el fuego por la Pascua ortodoxa el año pasado.

El capellán ortodoxo Stepan rocía agua bendita sobre un dron de combate Gara durante una visita a una posición de miembros del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de la región de Zaporizhzhia, Ucrania (REUTERS)
El capellán ortodoxo Stepan rocía agua bendita sobre un dron de combate Gara durante una visita a una posición de miembros del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de la región de Zaporizhzhia, Ucrania (REUTERS)

No obstante, un ataque ruso en la madrugada de este sábado dejó dos muertos en Odesa antes de la tregua. A su vez, las autoridades de Poltava y Sumy informaron el viernes de una persona muerta y 15 heridas en dos bombardeos separados. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia

lanzó 128 drones contra el país durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos no lograron acercar a las partes a un acuerdo definitorio, y Washington dirigió su atención hacia el régimen iraní. Las negociaciones permanecen estancadas, ya que Moscú exige concesiones territoriales y políticas que Zelensky rechazó por considerarlas equivalentes a una capitulación.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que Rusia hubiera discutido el alto el fuego con Ucrania o con Estados Unidos y aseguró que la medida no está vinculada a las negociaciones para poner fin a la guerra. El conflicto causó cientos de miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas, convirtiéndose en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Un médico atiende a un militar ucraniano herido cerca del frente (REUTERS/Serhii Korovainyi)
Un médico atiende a un militar ucraniano herido cerca del frente (REUTERS/Serhii Korovainyi)

Los combates en el frente permanecen prácticamente estancados en los últimos años. Rusia logró pqueñas ganancias territoriales a un alto costo, aunque Kiev consiguió recientemente hacer retroceder a las fuerzas rusas en el sureste. El avance ruso se ha ralentizado desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Analistas atribuyen la desaceleración, entre otros factores, a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

El ISW adviertió que la situación es desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, en torno a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. Moscú controla algo más del 19% del territorio ucraniano, la mayor parte tomada en las primeras semanas del conflicto.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En materia económica y relacionado al financiamiento bélico cabe recordar que Washington otorgó una exención de 30 días para que países puedan comprar petróleo y productos derivados rusos sancionados que permanecen varados en el mar, medida que vence este sábado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la iniciativa buscó estabilizar los mercados energéticos globales afectados por la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En este contexto, Zelensky, manifestó su deseo de que se restablezcan las sanciones energéticas contra Rusia. “Ahora está comenzando un alto el fuego en Medio Oriente y el Golfo. Y estoy esperando que se vuelvan a imponer plenamente las sanciones al petróleo ruso, como antes”, declaró Zelensky en comentarios difundidos para la prensa este viernes.

(Con información de AFP)

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