A los 51 años, Maravilla Martínez protagoniza su “último combate”: cómo ver la pelea y su peculiar adversario

La pelea contra Richard Williams que catapultó a Maravilla Martínez en el boxeo

La mirada de Sergio Martínez se cruza con la de su padre en las gradas del M.E.N. Arena de Manchester. Acaba de caer a la lona, derribado en el primer asalto. Tiene solo nueve días de preparación, ningún pasaporte y demasiado por perder. La escena, que para muchos sería el fin, se transforma en el motor. Maravilla se levanta, ajusta su estrategia y, durante los siguientes once asaltos, desarma a Richard Williams. No es solo una victoria: es la consagración de un inmigrante sin papeles que, apenas un año antes, dependía de Cáritas para comer.

Este sábado 11 de abril de 2026, en el Microestadio Malvinas Argentinas, Sergio Maravilla Martínez anunció que subirá al ring por última vez. Tendrá 51 años y un rival con nombre propio en las artes de combate: Nicolás El Picante Ryske, múltiple campeón mundial en Muay Thai, Kickboxing y K1. El evento, titulado “Noche de Leyendas”, reúne a figuras del boxeo, las artes marciales mixtas y el kickboxing, y contará con la transmisión en vivo del canal de streaming AZZ. La velada incluirá la presentación oficial del “boxeo sucio”, a cargo de Nicolás Jara y Tomás de Luca, y combates internacionales de kickboxing, como Tomás Aguirre contra Christopher Walter y la disputa femenina entre Florencia Greco y Maqui Orellana por la corona intercontinental WKN.

Para Martínez, esta noche tendrá un tono definitivo. Lo dijo él mismo (en diálogo con Deportes en Quilmes), con la franqueza de quien ha recorrido todo el camino posible: “Creo decir con un 99 por ciento de seguridad, nunca digo al cien porque nunca se sabe, que es mi última presentación, mi último combate. No estoy cansado del boxeo, para nada, al contrario: si fuera por mí, seguiría peleando hasta los 90 años, pero me cansan las lesiones. Tengo muchos dolores crónicos, convivir con eso diariamente… Cuando uno busca un campeonato del mundo o una salida o salvación, los dolores se matizan. Últimamente no tengo el hambre de gloria. Ahora me cansaron mucho los dolores… Me encanta el boxeo y boxear, es la razón de mi vida, pero me cansaron las lesiones”.

Boxeo por accidente, disciplina por destino: de la pobreza en España al ring mundial

Sergio 'Maravilla' Martínez colgó los guantes de box a los 41 años (EFE/Imagen cedida por Teatro Luchana)

Antes de ser reconocido como campeón mundial y figura central del boxeo argentino, Sergio Martínez sobrevivió en la periferia de Madrid con trabajos eventuales y hambre real. Durante ocho años, su vida se repartió entre clases de boxeo a ejecutivos, portero de discoteca y bailarín de go-go. Todo para financiar su único objetivo: entrenar. Ocultaba la precariedad a su madre en Argentina, enviando remesas para que no sospechara.

En 2003, su oportunidad llegó por teléfono: una pelea en Manchester para reemplazar a un rival ausente. Sin papeles y con apenas recursos, consiguió llegar al Reino Unido. El derribo inicial frente a Williams fue el último obstáculo. Martínez ganó, repitió el triunfo en la revancha y conquistó su primer título internacional: el campeonato mundial superwelter de la IBO.

La historia no comienza en Europa, sino en Quilmes, cuando Martínez sueña con ser futbolista. El boxeo era solo una influencia de sus tíos, pero una prueba fallida en el club Los Andes y el paso por el gimnasio “La Patriada” cambian todo. “Supe en dos días que sería boxeador y sería campeón del mundo”, recordaría años después.

Maravilla Martínez tiene una escuela de boxeo en Argentina y España (EFE/ Sebastian Meresman/Archivo)

Debutó como amateur cinco semanas más tarde y acumuló 39 victorias en 56 combates, con títulos nacionales y un récord que llamó la atención de periodistas y entrenadores. El apodo Maravilla surgió entonces, bautizado por el periodista Luis Blanco.

En 1997, representó a Argentina en el Mundial Amateur de Budapest. La derrota ante Adrian Diaconu, futuro campeón mundial, precipitó su salto al profesionalismo.

El debut profesional llegó el 27 de diciembre de 1997, con victoria en Ituzaingó. Pero el quiebre fue la derrota ante Antonio Margarito en Las Vegas en 1999: un nocaut que lo obligó a reinventarse. El boxeo argentino, limitado por la crisis económica, empujó a Martínez a buscar futuro en Europa.

El salto a la élite: títulos, reconocimiento global y peleas legendarias

El recordado "salí de ahí Maravilla" en la pelea frente a Chávez Jr

En España, Martínez encontró adversidad y crecimiento. Con el apoyo de Gabriel Sarmiento y Ricardo Sánchez Atocha, perfeccionó su físico y técnica, hasta que la victoria sobre Williams lo catapultó a las grandes ligas europeas.

Bajo la promoción de Lou DiBella, Martínez encadenó victorias que lo llevaron al título interino superwelter del CMB en 2008, tras derrotar a Alex Bunema. El empate polémico contra Kermit Cintrón en 2009 no frenó su ascenso. En 2010, el Consejo Mundial de Boxeo lo reconoció como campeón regular.

El gran salto llegó el 17 de abril de 2010: frente a Kelly Pavlik en Atlantic City, Martínez dominó con técnica y velocidad, llevándose los cinturones del CMB y la OMB, y un lugar entre los mejores del planeta. A partir de ese momento, Maravilla Martínez es ubicado como el tercer mejor boxeador libra por libra del mundo, solo por detrás de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr.

En 2010, Martínez enfrentó a Paul Williams en una revancha que quedó en la historia: un izquierdazo en el segundo asalto lo consagró con el “Nocaut del Año” para The Ring. Ese mismo año, fue elegido Boxeador del Año por la revista y la BWAA, y subió al segundo lugar en el ranking libra por libra cuando Mayweather fue retirado temporalmente por inactividad.

Ese izquierdazo en el segundo asalto lo consagró al argentino con el “Nocaut del Año” para The Ring

De dominar en la cima, con defensas y hazañas, a las lesiones y el adiós contra Cotto

Durante su reinado entre 2010 y 2014, Martínez defendió el título mediano del CMB en combates épicos: superó a Serhiy Dzinziruk, Darren Barker y, sobre todo, a Julio César Chávez Jr. en Las Vegas en septiembre de 2012. Peleó con la mano fracturada desde el cuarto asalto y aun así dominó a Chávez Jr. durante once rounds. El combate terminó con victoria unánime: 117-110, 118-109 y 118-109.

La defensa siguiente, ante Martin Murray, lo vio regresar a Buenos Aires tras más de una década en el exterior. Retuvo el título, pero ya asomaban signos de desgaste físico.

Las lesiones acumuladas, especialmente en la rodilla izquierda, limitaron su movilidad. El 7 de junio de 2014, frente a Miguel Cotto en el Madison Square Garden, Martínez fue superado desde el primer asalto. Tres caídas, un nocaut técnico y el final de una era. Se retiró oficialmente en 2015, con un récord de 51 victorias, tres derrotas y dos empates.

Sergio Maravilla Martínez (Foto: Guille Llamos)

Reinventarse fuera del ring: stand up, docencia y negocios

El retiro no significó desaparición. Martínez debutó en el stand up en televisión argentina en 2012, y luego multiplicó sus apariciones en programas como “Duro de Domar”, “Susana Giménez” y ShowMatch. Su historia, convertida en monólogo, conectó con un público que reconocía el contraste entre el campeón y el inmigrante que fue.

Fundó gimnasios en Quilmes y Madrid, entrenó a nuevos talentos y desarrolló el “Método Maravilla”, un sistema integral de boxeo enfocado en estrategia y psicología. Desde 2013, maneja boxeadores y es referente para jóvenes púgiles en Argentina y España.

El regreso con exhibiciones y la vigencia de la leyenda: su fortuna y legado

Migliore vs Maravilla Martínez, en el Párense de Manos II

Contra todo pronóstico, Martínez volvió al ring en agosto de 2020, a los cuarenta y cinco años, noqueando a José Miguel Fandiño en Cantabria. Desde entonces, ha sumado seis victorias en combates de menor rango.

En diciembre de 2024, enfrentó en exhibición al ex futbolista Pablo Migliore ante 45 mil personas en el estadio José Amalfitani, triunfando por puntos. Para abril de 2026, se confirma su presencia en la “Noche de Leyendas III” en Tortuguitas, enfrentando a Nicolás El Picante Ryske, multicampeón argentino en disciplinas de combate.

Su canal de YouTube suma 566 mil suscriptores, y mantiene presencia constante en redes y medios digitales.

A lo largo de su carrera, Martínez ha ganado 50 millones de dólares. Las bolsas más grandes fueron las peleas contra Miguel Cotto (7 millones) y Chávez Jr. (3 millones). Invierte en bienes raíces en España y Argentina, y diversifica ingresos con exhibiciones, televisión y charlas motivacionales.

Maestro y símbolo: la herencia de Maravilla

Maravilla Martínez celebra el triunfo ante Pablo Migliore (@ParenseDeManos)

El impacto de Martínez va más allá de sus títulos. Su estilo, basado en el control del tiempo y la anticipación, influyó en una generación de boxeadores zurdos. Desde su canal digital y seminarios, enseña a nuevos talentos a pensar el boxeo más allá de la fuerza.

Todo indica que en 2026, con 51 años, Sergio Maravilla Martínez se despide del ring. No por falta de pasión, sino por el peso de las lesiones. Su vida, marcada por la pobreza, el exilio, la gloria y la reinvención, convierte al ex campeón en un símbolo de la resiliencia argentina.