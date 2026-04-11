Esteban Ribovics y Francisco Prado se presentan en una jornada clave para los argentinos en UFC: hora, TV y todo lo que hay que saber

Ribovics y Prado se presentarán en Miami

El evento UFC 327 en el Kaseya Center de Miami presenta este sábado 11 de abril un escenario inédito para los fanáticos argentinos de las artes marciales mixtas: Esteban El Gringo Ribovics y Francisco Prado subirán al octágono en una jornada clave para sus carreras internacionales. Ambos buscarán consolidar su proyección dentro de la organización más importante de MMA del mundo, enfrentando a rivales de trayectoria y en una cartelera encabezada por la pelea estelar entre Procházka y Ulberg.

La atención principal de la jornada albiceleste recaerá en la figura de Esteban Ribovics, oriundo de Tartagal, Salta, quien enfrentará al polaco Mateusz Gamrot, ubicado en el octavo puesto del ranking de peso ligero. Para el argentino, este combate representa una oportunidad concreta de ingreso al Top 15 de la división de las 155 libras. Su oponente, con un récord de 25 victorias y 4 derrotas, es considerado favorito en las casas de apuestas, aunque la diferencia es estrecha.

La pelea entre Ribovics y Gamrot está programada como el tercer combate de la cartelera preliminar, con inicio estimado a las 19:40 (hora local de Miami) y 20:40 en Argentina. La confrontación propone un choque de estilos notorio: la potencia de nocaut del salteño contra la lucha técnica y presión incesante ofrecidas por el polaco.

Ribovics va en búsqueda del Top 15

En declaraciones brindadas a Infobae, Ribovics rememoró el apoyo clave de su familia durante los primeros años de su carrera profesional. “Todo ese trayecto desde Salta a Estados Unidos fue a pulmón y gracias a ella. Siempre me ayudó, nunca me dejó a pata y me ayudaba en lo que podía. Siempre se lo repito, le voy a devolver cada gota de sudor que derramó por mí”, afirmó en referencia a su madre, Daniela, quien sostuvo económicamente sus primeros viajes de formación y competencias.

El historial reciente del argentino muestra un crecimiento sostenido. Su victoria ante Daniel Zellhuber en el evento UFC 306, celebrado en La Esfera de Las Vegas durante septiembre de 2024, fue catalogada como una de las mejores peleas del año y le valió un bono por desempeño. En ese combate, Ribovics se impuso por decisión dividida luego de tres asaltos de alto ritmo. A partir de ese resultado, sumó un triunfo por decisión unánime ante Elves Brener en febrero de 2025 y un nocaut relámpago frente a Terrance McKinney en mayo de 2024, cuando resolvió el combate con una patada a la cabeza en solo 37 segundos. La única derrota en ese periodo ocurrió ante Nasrat Haqparast en marzo de 2025, en una contienda ajustada que muchos especialistas vieron como favorable al argentino.

Por su parte, Mateusz Gamrot arriba al evento tras alternar victorias y derrotas frente a rivales de alto calibre. En octubre de 2025 sufrió un revés por sumisión ante Charles Oliveira en una eliminatoria por el título, mientras que en mayo del mismo año superó a Ludovit Klein por decisión unánime. El polaco también registra una victoria ante Rafael dos Anjos en marzo de 2024, en la misma ciudad que recibirá el duelo frente a Ribovics.

Prado esta obligado a ganar para cortar una racha de tres derrotas en la compañía

El otro representante argentino en UFC 327 es Francisco Prado, conocido como El Gaucho, quien enfrentará a Charles Radtke en la división de peso wélter. Prado, nacido en San Lorenzo, Santa Fe, fue inicialmente emparejado con Christopher Alvidrez, pero una lesión de este último obligó a modificar el emparejamiento. Radtke, con 11 victorias y 5 derrotas, se caracteriza por su experiencia y su cinturón negro en Jiu-Jitsu.

Prado, una de las apuestas jóvenes del MMA nacional, cuenta con un récord de 12 victorias y 4 derrotas, mientras que dentro de UFC registra un triunfo frente a Ottman Azaittar y cuatro caídas. El argentino sobresale por su agresividad en el octágono y su capacidad de definición antes del límite, elementos que han despertado interés tanto en los especialistas como en la afición. El santafesino está obligado a salir victorioso para cortar con una racha de tres derrotas consecutivas en la compañía.

Hora:

Francisco Prado vs Charles Radtke

15.30 Ciudad de México / 16.30 Perú, Colombia y Ecuador / 17.30 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 18.30 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

Esteban Ribovics vs Mateusz Gamrot

17.00 Ciudad de México / 18.00 Perú, Colombia y Ecuador / 19.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 20.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Paramount +

Estadio: Kaseya Center de Miami