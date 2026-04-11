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La selección argentina venció 1-0 a Chile por la Liga de Naciones femenina y se afianza en zona de clasificación al Mundial

Florencia Bonsegundo convirtió el tanto de la victoria para mantenerse en los primeros lugares de la tabla

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La selección argentina femenina sumó un nuevo triunfo en la Liga de Naciones y comparte la cima de la clasificación hacia el Mundial 2027 con Colombia, que le ganó 2-1 a Venezuela. En un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el conjunto dirigido por Germán Portanova venció como visitante a Chile y consiguió una ventaja clave para mantener sus aspiraciones en la zona alta de la tabla.

El único tanto del encuentro llegó gracias a Florencia Bonsegundo, quien transformó un penal en gol con un remate certero al ángulo derecho a los 40 minutos de juego. La futbolista, que actualmente milita en el Sporting de Lisboa, volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras indiscutidas de la Albiceleste. La acción se sancionó tras una revisión del VAR: la árbitra detectó una mano en el área chilena tras ver la acción en el monitor y cobró la pena máxima.

Once jugadoras de la Selección Femenina de Argentina posan sonrientes en el campo de un estadio por la noche, vistiendo uniformes oscuros con detalles celestes y blancos
Florencia Bonsegundo estiró su racha goleadora con la selección argentina

La victoria permite que la selección argentina se suba a la cima de la tabla con 10 puntos, igualado con Colombia, y por encima de Venezuela (8) y Chile (7). Estas posiciones resultan determinantes, ya que el formato de la competencia otorga dos cupos directos al Mundial 2027 de Brasil y dos lugares adicionales para disputar el repechaje internacional, que repartirá tres plazas adicionales.

La competencia se disputa bajo un sistema de todos contra todos, en el que cada selección jugará ocho partidos, cuatro de local y cuatro de visitante, descansando una fecha por jornada. Brasil no participa porque ya está clasificado de manera automática por ser sede de la Copa del Mundo.

Once jugadoras de la Selección Femenina de Argentina posan sonrientes en el campo de un estadio por la noche, vistiendo uniformes oscuros con detalles celestes y blancos
El conjunto de Germán Portanova aseguró una victoria por la quinta jornada de la Liga de Naciones

La actuación de Bonsegundo resultó decisiva no sólo por el gol, sino también por su liderazgo dentro de un equipo que afronta un proceso de recambio. La mediocampista, que había sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el último mundial, es una de las referentes entre las figuras convocadas que deslumbraron desde las categorías inferiores como Sofía Domínguez, Milagros Martín, Margarita Giménez, Kishi Núñez, Anikka Paz y Francisca Altgelt.

El primer tiempo mostró a Argentina como el equipo más incisivo. Kishi Núñez tuvo la primera gran ocasión al rematar al arco tras una mala salida defensiva de Chile, pero la pelota dio en el palo y no ingresó. Minutos después, Bonsegundo avisó con un par de llegadas que inquietaron a la defensa local, no obstante, el penal convertido por la cordobesa marcó la diferencia antes del descanso.

Durante el complemento, el encuentro perdió intensidad y no se registraron situaciones de riesgo claras para ninguno de los dos equipos. La selección argentina controló la posesión y administró la ventaja sin sobresaltos, mientras que Chile no logró inquietar a Solana Pereyra, la encargada de resguardar el arco argentino.

Once jugadoras de la Selección Femenina de Argentina posan sonrientes en el campo de un estadio por la noche, vistiendo uniformes oscuros con detalles celestes y blancos
El próximo compromiso de Argentina será ante Venezuela en la lucha por liderar la tabla

En la historia reciente del certamen, el equipo argentino debutó con una victoria ante Paraguay, igualó con Uruguay y luego goleó a Bolivia. En la SheBelieves Cup, la Albiceleste no pudo anotar ante Estados Unidos, Colombia y Canadá, pero el rendimiento en la Liga de Naciones revitalizó sus expectativas de clasificación para la Copa del Mundo.

En el resto de los resultados de la fecha, Perú venció 2-1 a Uruguay y Paraguay superó 2-0 a Ecuador. Próximamente, Argentina enfrentará a Venezuela en Cabudare el 14 de abril y cerrará la triple jornada en condición de local ante Colombia el 18 de abril en el Estadio Ciudad de Lanús.

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