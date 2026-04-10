La deficiencia de una vitamina clave podría elevar el riesgo de Alzheimer, advierte un estudio

El estudio muestra que niveles altos de vitamina D en la mediana edad se asocian con menor acumulación de proteína tau, biomarcador clave del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del deterioro cognitivo es uno de los mayores desafíos de la medicina actual. En ese contexto, la identificación de factores modificables —aquellos que pueden ajustarse mediante hábitos o intervenciones— se volvió una prioridad para la investigación científica.

Un nuevo estudio coordinado por la American Academy of Neurology aporta evidencia en esa dirección. Los resultados indican que las personas con niveles más altos de vitamina D en la mediana edad presentan, más de una década después, menor acumulación de proteína tau en el cerebro, uno de los marcadores clave del Alzheimer.

Aunque los datos no prueban que la vitamina D prevenga la enfermedad, sí refuerzan la hipótesis de que ciertos factores biológicos podrían influir en el riesgo a largo plazo. Los hallazgos fueron publicados en la revista Neurology.

Detectar el riesgo antes de los síntomas: el valor de los biomarcadores

El Alzheimer y otras demencias se desarrollan durante años antes de manifestar síntomas visibles. En ese período silencioso, el cerebro comienza a acumular proteínas anómalas, como la tau y la beta amiloide.

Científicos de la Universidad de Galway analizaron a 793 adultos y concluyeron que la vitamina D elevada podría influir en el riesgo de enfermedades neurológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína tau cumple funciones estructurales en las neuronas, pero en el Alzheimer se agrupa de forma desordenada, lo que interfiere en la comunicación entre células. Estas alteraciones se asocian con la pérdida progresiva de memoria y otras funciones cognitivas.

Identificar qué factores influyen en este proceso antes de que aparezcan los síntomas es clave para diseñar estrategias de prevención.

El impacto global de una enfermedad en crecimiento

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con demencia en todo el mundo, con cerca de 10 millones de nuevos diagnósticos cada año. El Alzheimer es la forma más frecuente y representa entre el 60% y el 70% de los casos.

Debido al envejecimiento de la población, se proyecta que para 2050 el número de personas afectadas podría triplicarse. Esta condición es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en adultos mayores, con un impacto significativo en los sistemas de salud, las economías y las familias.

Cómo se realizó el estudio

La investigación fue llevada adelante por un equipo de la Universidad de Galway, en Irlanda. Incluyó a 793 personas sin diagnóstico de demencia, con una edad promedio de 39 años al inicio.

Los niveles de vitamina D en sangre —un nutriente esencial que el organismo produce principalmente a partir de la exposición al sol y que cumple funciones clave en la salud ósea y el sistema inmunitario— se midieron al comienzo del estudio. Se consideró un valor alto cuando superaba los 30 nanogramos por mililitro (ng/mL), un umbral utilizado habitualmente en investigación clínica.

Las imágenes cerebrales permitieron detectar cambios invisibles en el Alzheimer mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

16 años más tarde, los participantes fueron evaluados mediante estudios de neuroimagen para medir la presencia de proteína tau y beta amiloide en el cerebro. Estos métodos permiten detectar cambios biológicos incluso antes de que aparezcan síntomas.

El análisis tuvo en cuenta variables como edad, sexo y síntomas depresivos, con el objetivo de aislar la posible influencia de la vitamina D.

Principales hallazgos y contexto de los resultados

Los datos revelaron una asociación clara: quienes tenían niveles más elevados de vitamina D en la mediana edad presentaban menor acumulación de proteína tau años después. En cambio, no se observó una relación significativa con la beta amiloide, otro de los marcadores vinculados al Alzheimer.

Además, solo el 5% de los participantes tomaba suplementos de vitamina D, mientras que aproximadamente un tercio presentaba niveles bajos del nutriente. Este contexto sugiere que las diferencias observadas no se explican principalmente por la suplementación.

El hallazgo fortalece la hipótesis sobre la importancia de factores biológicos modificables para diseñar estrategias de prevención de la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Martin David Mulligan destacó que los resultados son prometedores, aunque deben interpretarse con cautela.

Uno de los puntos centrales del estudio es su carácter observacional. Esto implica que permite identificar relaciones entre variables, pero no demostrar causalidad.

En términos simples, quienes tenían más vitamina D tendieron a presentar menos acumulación de tau. Sin embargo, el estudio no permite establecer una relación directa de causa y efecto.

Aun así, este tipo de hallazgos resulta relevante porque permite identificar posibles factores de riesgo modificables. Si futuras investigaciones confirman esta relación, podría abrirse una vía para intervenir de forma temprana.

Limitaciones y próximos pasos

El estudio presenta algunas limitaciones importantes. La vitamina D se midió solo al inicio, sin seguimiento de posibles cambios a lo largo del tiempo. Además, la baja proporción de personas que utilizaban suplementos limita la posibilidad de evaluar el impacto de este tipo de intervenciones en distintas poblaciones.

El Alzheimer afecta al 60-70% de los casos de demencia, que suman 57 millones de personas en el mundo y podrían triplicarse para 2050, según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estas razones, los investigadores subrayan la necesidad de nuevos estudios que permitan confirmar los resultados y comprender mejor los mecanismos involucrados.

Los hallazgos se suman a un creciente cuerpo de evidencia que busca identificar factores que puedan influir en el riesgo de demencia. En un contexto de envejecimiento poblacional, este tipo de información adquiere especial relevancia.

Aunque todavía no hay bases para recomendaciones clínicas específicas, el enfoque en factores modificables refuerza una idea central en la prevención: intervenir de manera temprana podría ser clave para reducir el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en las próximas décadas.