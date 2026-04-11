Teleshow

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

El actor compartió su entusiasmo y adrenalina con Teleshow, revelando qué se siente formar parte de un musical que promete maravillar a todo el público

Guardar

El actor dialogó con Teleshow sobre el estreno de Charlie y la fábrica de Chocolate

En plena avenida Corrientes, en medio de la semana, un escenario ambientado como una antigua fábrica se instala frente al teatro Gran Rex. Los taxistas detienen sus autos y observan, mientras un grupo de seguidores se reúne a la espera del inicio del espectáculo. El lugar se ilumina con tonos violetas y dorados, y una gran imagen de Willy Wonka, interpretado por Agustín “Rada” Aristarán, sostiene el icónico golden ticket que da acceso al universo del personaje.

A las 18.15, el espectáculo comienza bajo el cielo porteño. Fotógrafos con sombreros, lentes oscuros y cámaras de época forman parte de la escenografía. Dos presentadores anuncian la llegada de los cinco ganadores de los boletos dorados que los llevarán al paraíso del chocolate. Los personajes de Augustus Gloop, Violet Beauregarde, Mike Teavee y Veruca Salt hacen su aparición.

Luego, un antiguo descapotable se estaciona sobre la avenida. De pie en el asiento del acompañante, Rada se destaca con galera verde, anteojos y saco púrpura. “Detrás de esta puerta, mil sorpresas van a vivir, pero hay que creer para ver. Prepárense, bienvenidos a mi fábrica”, dice Aristarán en el papel de Wonka, mientras cuenta los días para el estreno el 4 de junio.

Willy Wonka ocupa el centro de la historia como el dueño de la legendaria fábrica donde la fantasía y el chocolate se combinan. Este personaje encarna el enigma y la atracción de un universo en el que todo resulta posible. Su mirada y su humor particular lo convierten en un chocolatero que invita a públicos de todas las edades a explorar una experiencia donde la imaginación no encuentra límites.

Así es Charlie y la fábrica de chocolate: el musical que invade el Gran Rex a pura magia, dulces y canto

La llegada de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” a la Argentina figura entre los eventos destacados de la temporada teatral. La producción, a cargo de Ozono, MP y Los Rottemberg, cuenta con antecedentes de convocatoria en la cartelera nacional gracias a títulos como “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, que reunieron a más de 500 mil espectadores. La versión porteña, con licencia de Music Theatre International (MTI), busca reproducir el alcance internacional alcanzado por el musical.

Tras el final de esta primera presentación, dentro del teatro, Agustín Aristarán recibe a Teleshow para contar detalles sobre la obra y compartir el significado de formar parte del elenco. “No digas que falta poco, Dios. Porque tenemos que ensayar un montón. Y obvio que hay nervios, más vale. Los nervios son necesarios, es el motor para arrancar esta máquina. Es un infierno lo que van a ver, es maravilloso”, reacciona el actor ante la proximidad del estreno.

En ese intercambio previo, Rada también habla con Dante Barbera, su coequiper de 13 años, uno de los niños que interpreta a Charlie Bucket. Entre bromas, ambos hablan de su chocolate favorito. “Ahora estoy muy ocupado con el Dubai, pero es un insulto al chocolate. Chocolate cuanto más amargo, más me gusta”, revela Aristarán.

Por su parte, el joven agrega: “Yo no probé el Dubai”. Algo sorprendido, Rada, al igual que Wonka, busca una solución y muestra su vínculo con el joven, con quien comparte elenco por tercera vez: “Dejámelo a mí. Próximo ensayo te llevo uno”.

- Falta muy poquito para el estreno de Charlie y la fábrica de chocolates...

- Es una obra que nos cebó a todos mucho. El día de la lectura de guion sucedió algo muy mágico. Es una historia muy linda de contar y una historia muy espectacular. Y cuando digo espectacular es realmente así. Es un delirio lo que van a ver. Modificaron el escenario del Gran Rex para poder soportar el peso que tiene todo.

Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto
El elenco incluye a talentosos niños actores, como Dante Barbera, en el papel de Charlie Bucket, consolidando un vínculo especial con Aristarán (Crédito: RSFOTOS)
Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto
Agustín ‘Rada’ Aristarán encarna a Willy Wonka y destaca la emoción y los desafíos del estreno en Buenos Aires

- Vimos un poquito en la previa, ahí en calle Corrientes. ¿Cómo te sentiste al mostrarle al público este Willy Wonka?

- Hermoso. Fue Wonka, yo no fui. O sea, entro ahí en ese mundo de dar la bienvenida a la fábrica y la pasé bárbaro, está buenísimo. Tengo ganas que ya estrene, pero tampoco quiero que estrene ya, porque quiero vivir el proceso del ensayo, que está buenísimo, para después hacerlo.

- ¿Qué es lo que más te gusta de la obra?

- Es una obra muy fácil de ver, porque son actos cortos, es muy graciosa. Lo que hace Seba es hermosísimo, Mery, la dulzura que tiene Mery, el elenco de los padres de los niños son unos personajes dementes, todos, el ensemble. La verdad que está todo muy bien. Es hermoso. Y una historia que encima ganan los buenos, ¿qué más querés?

- En la historia gana Charlie, que no comete ninguno de estos pecados capitales. ¿Qué te parece transmitir este mensaje?

- Me parece espectacular por la acidez que maneja la obra también y la oscuridad que maneja. No nos olvidemos que hay chicos que no están más después, porque se mandan macanas. Está tan bien escrita la obra, y tan buena la historia que termina transmitiendo en realidad el valor principal que es, loco, los buenos siempre ganan y el bien le gana al mal, punto.

Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto
El espectáculo de 'Charlie y la fábrica de chocolates' llega al Gran Rex con una impactante escenografía en la avenida Corrientes
Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto
Agustín Aristarán resalta el valor de trabajar con referentes como Mario Pergolini y destaca el aprendizaje obtenido en televisión y teatro

- ¿Alguna vez te sentiste identificado con alguno de los chicos, con alguna actitud?

- Con él, con Charlie. Soñador, de verdad, muy soñador de que está siempre, que sigue su pasión, porque él es apasionado de los chocolates. Yo no soy apasionado de los chocolates, pero, pero sí apasionado de un montón de cosas. Entonces yo creo que sí.

- En lo personal también sos como Wonka, tenés un tobogán en tu casa...

- Tengo un tobogán de este color (violeta). O sea, sí, sí, hay una cosa mucho de juego en el personaje, sí.

- ¿A quién le darías un golden ticket para la fábrica?

- A Fernanda (Metilli), porque es muy fanática de los chocolates, a mi pareja.

- ¿Cómo va todo entre ustedes?

- Bien, superbién, bárbaro. Estuvo un ratito acá viendo la presentación en la calle, así que sí, muy bien.

- ¿Cómo estás con este presente?, empezaste nueva temporada con Mario Pergolini. ¿Cuánto le debés a Mario de lo actual?

- Un montonazo, como le debo a todos los proyectos que encaro o me convocan. Laburar con Mario, realmente le debo también aprender mucho a un tipo que sabe mucho y la tiene muy clara. Laburar con Guebel, con Ale Bronstein, son gente que sabe de televisión, y es ir a una master class todos los días, eso es espectacular.

Crédito: RSFOTOS

Temas Relacionados

Agustin Rada AristaranAgustin RadaCharlie Y La Fabrica De Chocolate

Últimas Noticias

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Acompañada por Diego Peretti y Elena Romero, la cantante de trap se animó a salir de su zona de confort y protagonizó “Risa y la cabina del viento”. En una entrevista exclusiva con Teleshow, los tres protagonistas contaron cómo es este proyecto que llega a las salas el 16 de abril

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Carina Zampini y Diego Lueco, al frente del ciclo en esta temporada, revelaron secretos, anécdotas y emociones en una nota exclusiva para Teleshow. Además, quiénes serán las seis figuras invitadas al primer programa

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Todo un referente del cumbietón, Román repasa su extensa historia en una nueva entrega de “Nunca me faltes”: los años de crianza con una madre soltera, la afición natural por el baile y cómo manejarse con todas chicas que llegan con la fama a los 20 años: “El que te dice que no se mareó, te miente”

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre por tercera vez: ternura, sensualidad y elegancia

La pareja de José Sosa apostó por una producción minimalista donde la maternidad y la sofisticación se fusionan

Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre por tercera vez: ternura, sensualidad y elegancia

Anna del Boca habló de su visita a la casa de Gran Hermano y le respondió a los haters: “Fue hacer historia”

La hija de Andrea del Boca sorprendió a los participantes durante el último congelados y compartió en redes sociales cómo vivió el especial momento, agradeciendo el cariño recibido por parte de los fanáticos del reality

Anna del Boca habló de su visita a la casa de Gran Hermano y le respondió a los haters: “Fue hacer historia”
DEPORTES
Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Esteban Ribovics y Francisco Prado se presentan en una jornada clave para los argentinos en UFC: hora, TV y todo lo que hay que saber

A los 51 años, Maravilla Martínez protagoniza su “último combate”: cómo ver la pelea y su peculiar adversario

La selección argentina venció 1-0 a Chile por la Liga de Naciones femenina y se afianza en zona de clasificación al Mundial

Belgrano le ganó 1-0 a Aldosivi con 10 jugadores en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura

TELESHOW
Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre por tercera vez: ternura, sensualidad y elegancia

Anna del Boca habló de su visita a la casa de Gran Hermano y le respondió a los haters: “Fue hacer historia”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

Lucas Chancerelle, emprendedor francés: “Hay una vuelta a la tradición católica en muchos jóvenes por motivos identitarios”

Santiago Segura convierte a su repulsiva criatura Torrente en presidente de España: “Es una comedia de terror”

En ‘Los testamentos’, dos adolescentes ven el mundo distópico de Gilead de otra manera