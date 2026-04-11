Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

El actor dialogó con Teleshow sobre el estreno de Charlie y la fábrica de Chocolate

En plena avenida Corrientes, en medio de la semana, un escenario ambientado como una antigua fábrica se instala frente al teatro Gran Rex. Los taxistas detienen sus autos y observan, mientras un grupo de seguidores se reúne a la espera del inicio del espectáculo. El lugar se ilumina con tonos violetas y dorados, y una gran imagen de Willy Wonka, interpretado por Agustín “Rada” Aristarán, sostiene el icónico golden ticket que da acceso al universo del personaje.

A las 18.15, el espectáculo comienza bajo el cielo porteño. Fotógrafos con sombreros, lentes oscuros y cámaras de época forman parte de la escenografía. Dos presentadores anuncian la llegada de los cinco ganadores de los boletos dorados que los llevarán al paraíso del chocolate. Los personajes de Augustus Gloop, Violet Beauregarde, Mike Teavee y Veruca Salt hacen su aparición.

Luego, un antiguo descapotable se estaciona sobre la avenida. De pie en el asiento del acompañante, Rada se destaca con galera verde, anteojos y saco púrpura. “Detrás de esta puerta, mil sorpresas van a vivir, pero hay que creer para ver. Prepárense, bienvenidos a mi fábrica”, dice Aristarán en el papel de Wonka, mientras cuenta los días para el estreno el 4 de junio.

Willy Wonka ocupa el centro de la historia como el dueño de la legendaria fábrica donde la fantasía y el chocolate se combinan. Este personaje encarna el enigma y la atracción de un universo en el que todo resulta posible. Su mirada y su humor particular lo convierten en un chocolatero que invita a públicos de todas las edades a explorar una experiencia donde la imaginación no encuentra límites.

Así es Charlie y la fábrica de chocolate: el musical que invade el Gran Rex a pura magia, dulces y canto

La llegada de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” a la Argentina figura entre los eventos destacados de la temporada teatral. La producción, a cargo de Ozono, MP y Los Rottemberg, cuenta con antecedentes de convocatoria en la cartelera nacional gracias a títulos como “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, que reunieron a más de 500 mil espectadores. La versión porteña, con licencia de Music Theatre International (MTI), busca reproducir el alcance internacional alcanzado por el musical.

Tras el final de esta primera presentación, dentro del teatro, Agustín Aristarán recibe a Teleshow para contar detalles sobre la obra y compartir el significado de formar parte del elenco. “No digas que falta poco, Dios. Porque tenemos que ensayar un montón. Y obvio que hay nervios, más vale. Los nervios son necesarios, es el motor para arrancar esta máquina. Es un infierno lo que van a ver, es maravilloso”, reacciona el actor ante la proximidad del estreno.

En ese intercambio previo, Rada también habla con Dante Barbera, su coequiper de 13 años, uno de los niños que interpreta a Charlie Bucket. Entre bromas, ambos hablan de su chocolate favorito. “Ahora estoy muy ocupado con el Dubai, pero es un insulto al chocolate. Chocolate cuanto más amargo, más me gusta”, revela Aristarán.

Por su parte, el joven agrega: “Yo no probé el Dubai”. Algo sorprendido, Rada, al igual que Wonka, busca una solución y muestra su vínculo con el joven, con quien comparte elenco por tercera vez: “Dejámelo a mí. Próximo ensayo te llevo uno”.

- Falta muy poquito para el estreno de Charlie y la fábrica de chocolates...

- Es una obra que nos cebó a todos mucho. El día de la lectura de guion sucedió algo muy mágico. Es una historia muy linda de contar y una historia muy espectacular. Y cuando digo espectacular es realmente así. Es un delirio lo que van a ver. Modificaron el escenario del Gran Rex para poder soportar el peso que tiene todo.

El elenco incluye a talentosos niños actores, como Dante Barbera, en el papel de Charlie Bucket, consolidando un vínculo especial con Aristarán (Crédito: RSFOTOS)

Agustín ‘Rada’ Aristarán encarna a Willy Wonka y destaca la emoción y los desafíos del estreno en Buenos Aires

- Vimos un poquito en la previa, ahí en calle Corrientes. ¿Cómo te sentiste al mostrarle al público este Willy Wonka?

- Hermoso. Fue Wonka, yo no fui. O sea, entro ahí en ese mundo de dar la bienvenida a la fábrica y la pasé bárbaro, está buenísimo. Tengo ganas que ya estrene, pero tampoco quiero que estrene ya, porque quiero vivir el proceso del ensayo, que está buenísimo, para después hacerlo.

- ¿Qué es lo que más te gusta de la obra?

- Es una obra muy fácil de ver, porque son actos cortos, es muy graciosa. Lo que hace Seba es hermosísimo, Mery, la dulzura que tiene Mery, el elenco de los padres de los niños son unos personajes dementes, todos, el ensemble. La verdad que está todo muy bien. Es hermoso. Y una historia que encima ganan los buenos, ¿qué más querés?

- En la historia gana Charlie, que no comete ninguno de estos pecados capitales. ¿Qué te parece transmitir este mensaje?

- Me parece espectacular por la acidez que maneja la obra también y la oscuridad que maneja. No nos olvidemos que hay chicos que no están más después, porque se mandan macanas. Está tan bien escrita la obra, y tan buena la historia que termina transmitiendo en realidad el valor principal que es, loco, los buenos siempre ganan y el bien le gana al mal, punto.

El espectáculo de 'Charlie y la fábrica de chocolates' llega al Gran Rex con una impactante escenografía en la avenida Corrientes

Agustín Aristarán resalta el valor de trabajar con referentes como Mario Pergolini y destaca el aprendizaje obtenido en televisión y teatro

- ¿Alguna vez te sentiste identificado con alguno de los chicos, con alguna actitud?

- Con él, con Charlie. Soñador, de verdad, muy soñador de que está siempre, que sigue su pasión, porque él es apasionado de los chocolates. Yo no soy apasionado de los chocolates, pero, pero sí apasionado de un montón de cosas. Entonces yo creo que sí.

- En lo personal también sos como Wonka, tenés un tobogán en tu casa...

- Tengo un tobogán de este color (violeta). O sea, sí, sí, hay una cosa mucho de juego en el personaje, sí.

- ¿A quién le darías un golden ticket para la fábrica?

- A Fernanda (Metilli), porque es muy fanática de los chocolates, a mi pareja.

- ¿Cómo va todo entre ustedes?

- Bien, superbién, bárbaro. Estuvo un ratito acá viendo la presentación en la calle, así que sí, muy bien.

- ¿Cómo estás con este presente?, empezaste nueva temporada con Mario Pergolini. ¿Cuánto le debés a Mario de lo actual?

- Un montonazo, como le debo a todos los proyectos que encaro o me convocan. Laburar con Mario, realmente le debo también aprender mucho a un tipo que sabe mucho y la tiene muy clara. Laburar con Guebel, con Ale Bronstein, son gente que sabe de televisión, y es ir a una master class todos los días, eso es espectacular.

Crédito: RSFOTOS