Misión Artemis II: las mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

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Descubren un mecanismo natural en los océanos que podría acelerar el cambio climático Un grupo de científicos identificó un proceso biológico en aguas superficiales marinas que favorece la liberación de metano, un gas con alto potencial de calentamiento atmosférico