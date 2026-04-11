Misión Artemis II: las mejores fotos del amerizaje y el regreso de los astronautas a la Tierra

Los miembros de la tripulación Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover son extraídos de la cápsula Artemis II
El personal de recuperación abre la escotilla lateral de la cápsula de la tripulación del Artemis II
Una multitud observa el amerizaje de la cápsula Artemis II Orion frente a la costa de San Diego en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego, California
Después del sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II, el 10 de abril de 2026, se observan embarcaciones que se aproximan a la cápsula tripulada Artemis II mientras flota en el Océano Pacífico tras su amerizaje
La cápsula tripulada Artemis II flota en el Océano Pacífico tras su amerizaje, según se observa en esta captura de pantalla de una transmisión en directo posterior al sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II
Una multitud observa el amerizaje de la cápsula Artemis II Orion frente a la costa de San Diego en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego
Embarcaciones que se aproximan a la cápsula tripulada Artemis II
Una lancha rápida pasa junto a la cápsula tripulada Artemis II, que flota en el Océano Pacífico tras su amerizaje
Una embarcación se aproxima a la cápsula tripulada Artemis II que flota en el Océano Pacífico tras su amerizaje
La cápsula tripulada Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico
La cápsula tripulada Artemis II, con paracaídas desplegados, ameriza en el océano Pacífico
Multitudes observan el amerizaje de la cápsula Artemis II Orion frente a la costa de San Diego, en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego, California, EE. UU.
El momento del descenso de los astronautas dentro de la cápsula Orión
Amerizaje Artemis II en el Océano Pacífico
Captura de imagen de una transmisión de la NASA del centro de control de misión siguiendo el regreso de la capsula Orión, con los tripulantes de Artemis II
La cápsula tripulada Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico
La cápsula tripulada Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico, en esta captura de pantalla de una transmisión en directo tras el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II
La cápsula tripulada Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico
La cápsula tripulada Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico, en esta captura de pantalla de una transmisión en directo tras el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II
Cinco bolsas de aire se inflan en la cápsula tripulada Artemis II tras su amerizaje en el Océano Pacífico
La cápsula tripulada Artemis II ameriza en el Océano Pacífico
El despliegue de tres paracaídas principales en la cápsula tripulada Artemis II durante su descenso hacia el amerizaje tras su reentrada a la Tierra después del sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II
El despliegue del primer juego de paracaídas en la cápsula tripulada Artemis II
El despliegue de tres paracaídas principales en la cápsula tripulada Artemis II durante su descenso hacia el amerizaje tras su reentrada a la Tierra después del sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II
Visualización de la cápsula tripulada Artemis II en esta captura de pantalla de una transmisión en vivo durante el período de interrupción de las comunicaciones de su reentrada a la Tierra tras el sobrevuelo de la Luna
La Tierra se ve a través de una ventana de la cápsula tripulada Artemis II
Los miembros de la tripulación de Artemis II se reflejan en la ventana de su cápsula
La Tierra se ve desde una ventana de la cápsula tripulada Artemis II
La cápsula tripulada Artemis II se muestra en el centro de control de misiones de la NASA durante una maniobra previa a su reentrada a la Tierra
El módulo de tripulación Artemis II se separa de su módulo de servicio mientras se prepara para la reentrada a la Tierra tras el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II
La tripulación de Artemis II se prepara para la separación del módulo Integrity de la nave espacial Orion
El comandante Reid Wiseman muestra una foto de la Tierra que acaba de tomar con su teléfono inteligente previo al amerizaje