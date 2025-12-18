Consejos respaldados por expertos para retrasar la aparición de canas y mitos frecuentes sobre su cuidado

La ciencia identificó la pérdida de células madre de melanocitos como la causa principal del cabello gris en el envejecimiento (Pexels)

El cabello gris es una de las señales más claras del envejecimiento, resultado de complejos procesos biológicos. Si bien la genética y la edad son determinantes claves, el estilo de vida y ciertos hábitos pueden influir en cuándo y cómo desaparece el color natural.

Aunque existen investigaciones sobre la posibilidad de retrasar o revertir el encanecimiento del pelo, los expertos advirtieron que los resultados no son concluyentes, según compartió The Washington Post.

¿Por qué el cabello se vuelve gris?

El cambio del tono capilar ocurre cuando las células madre de melanocitos —responsables del pigmento en el cabello— disminuyen o pierden funcionalidad en los folículos. Helen He, profesora asistente en el Departamento de Dermatología en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, señaló: “Así como la piel envejece, el cabello también lo hace”.

La senescencia celular es el proceso tras la pérdida de color, que normalmente aparece entre los 30 y 40 años, aunque la rapidez y el inicio difieren considerablemente.

La genética y los hábitos cotidianos influyen en el momento y la forma en que aparece el cabello canoso (Imagen ilustrativa Infobae)

Para George Cotsarelis, director del Departamento de Dermatología de la Universidad de Pensilvania, no se conoce con exactitud por qué mueren estas células madre. Se sospecha que factores como el estrés o el daño en el ADN podrían estar implicados. Como consecuencia, el cabello pierde pigmento y, en ocasiones, también cambia de textura.

Factores que influyen en la aparición de canas

La genética es el principal factor que determina cuándo aparecerán las canas. “Al final, eso es lo que define el momento en que te vuelves canoso”, explicó Cotsarelis. Diversos genes se asocian tanto al encanecimiento como a otras características del cabello, como la calvicie o la forma de las cejas.

Además, se observaron diferencias étnicas: las personas de ascendencia europea suelen encanecer antes que quienes tienen origen africano o asiático. Los rubios naturales, por su parte, pueden notar más canas más temprano.

El encanecimiento prematuro se define, en líneas generales, como la aparición de canas antes de los 20 años en personas blancas, antes de los 25 en asiáticas y antes de los 30 en personas negras.

Existe un gen, IRF4, vinculado especialmente con la canicie precoz, según la dermatóloga Natasha Mesinkovska. Trastornos hereditarios excepcionales, como el síndrome de Griscelli, pueden causar cabellos grises desde el nacimiento.

También incide el sexo biológico: los hombres suelen notar primero canas en las patillas y sienes, mientras que las mujeres las detectan en la zona frontal de la cabeza.

El encanecimiento prematuro del cabello se asocia a factores hereditarios, deficiencias nutricionales y diferencias étnicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede prevenir o retrasar el cabello gris?

Aunque la genética dirige el proceso, ciertos hábitos pueden influir. Algunos estudios asocian deficiencias de vitamina B12 y hierro con el encanecimiento prematuro, aunque estas carencias son poco frecuentes en países desarrollados. Para la mayoría, basta con una dieta equilibrada para evitar déficits.

El estrés puede acelerar la aparición de canas. Sarah Millar, profesora en Mount Sinai, destacó una investigación en ratones que demuestra que el estrés activa el sistema nervioso simpático y reduce las células madre de melanocitos. “Ese estudio fue el primero en mostrar un vínculo mecanicista entre el estrés y el encanecimiento”, afirmó Millar.

En humanos, se pudo observar una asociación entre periodos de estrés y el aumento de canas, aunque no se logró demostrado que reducir el estrés revierta el proceso.

Adoptar hábitos saludables —no fumar, dormir bien, alimentación equilibrada y ejercicio físico— impulsa la salud general y podría retrasar la aparición de canas. Tal como señala Helen He, “mantener estos hábitos beneficia el envejecimiento y probablemente contribuye a ralentizar el encanecimiento”.

Los hombres suelen notar canas primero en las sienes y patillas, mientras que las mujeres las detectan en la zona frontal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances científicos y mitos sobre el cabello gris

La investigación busca tratamientos contra el cabello gris. Mayumi Ito Suzuki, profesora en la NYU Grossman School of Medicine, detalló que actualmente exploran cómo revertir los cambios en las células madre de melanocitos. Su laboratorio observó en ratones que, durante el envejecimiento, estas células pueden quedar inactivas en posiciones erróneas y no producir pigmento. El desafío es descubrir si pueden reubicarlas correctamente en humanos para prevenir la canicie.

Muchos productos tópicos prometen revertir las canas, pero “ninguno demostró evidencia”, advirtió He. Uno de los mayores obstáculos es la profundidad de las células pigmentarias en el folículo, que dificulta el acceso de estos tratamientos. Incluso medicamentos como Latisse, que logran oscurecer y alargar pestañas, son ineficaces sobre el cabello debido al espesor de la piel.

Algunas investigaciones, como la de la Universidad de Miami en 2023, probaron la rapamicina tópica para estimular la producción de melanina. Sin embargo, este fármaco no cuenta con aprobación para ese uso y presenta riesgos. Mesinkovska recomendó consultar a un médico ante canicie temprana para descartar deficiencias nutricionales, trastornos tiroideos o inflamaciones, aunque en ocasiones no existe una causa modificable.

Entre los mitos frecuentes destaca la creencia que arrancar una cana provoca la aparición de más. La especialista He descartó dicho mito y aclaró que el cabello volverá a crecer, pero será igualmente gris.

La textura del cabello también cambia con la edad, volviéndose más áspera junto con la aparición de canas (Pexels)

Textura capilar y consejos prácticos

El encanecimiento no solo afecta el color, sino también la textura del cabello, que puede volverse más áspera con los años. Además, el patrón y la frecuencia de las canas varían según género y etnia.

Para el cuidado capilar, la Academia Estadounidense de Dermatología recomendó evitar tratamientos agresivos —como permanentes— y peinados que ejerzan tensión sobre el cuero cabelludo, factores que pueden favorecer la caída y acelerar el proceso de encanecimiento.

A pesar de los progresos científicos, todavía no existen tratamientos efectivos para revertir las canas. Esto se debe, en buena parte, a que las células responsables del pigmento se sitúan en zonas profundas del folículo piloso, inaccesibles para la mayoría de los productos tópicos. Por el momento, el enfoque más efectivo consiste en mantener una buena salud general y aceptar el cabello gris como parte natural del envejecimiento.