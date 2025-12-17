Tendones y salud diaria: factores poco conocidos que pueden poner en riesgo la movilidad sin previo aviso

Las lesiones de tendón avanzan sin síntomas y pueden comprometer la movilidad y la independencia en la vida diaria (Freepik)

Las lesiones de tendón representan una amenaza oculta para la movilidad y la independencia, ya que pueden desarrollarse sin síntomas evidentes durante un largo periodo. Este carácter silencioso dificulta la detección temprana y puede llevar a consecuencias severas si no se actúa a tiempo.

Importancia vital de los tendones en el cuerpo

Los tendones desempeñan un papel indispensable al conectar los músculos con los huesos y permitir el movimiento coordinado del cuerpo. Cuando estos tejidos sufren inflamación, rotura o degeneración, la movilidad cotidiana se ve afectada de forma significativa. De acuerdo con Nelly Andarawis-Puri, experta en bioingeniería de la Universidad de Cornell, incluso los músculos más fuertes no pueden aportar funcionalidad ni estabilidad si el tendón se encuentra dañado, ya que es este tejido el que garantiza la mecánica correcta de cada movimiento. Esta situación se traduce en una incapacidad para realizar tareas simples, lo que incrementa la dependencia y reduce la calidad de vida.

El sobreuso y las actividades cotidianas representan factores de riesgo clave para el desarrollo de lesiones tendinosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones tendinosas pueden manifestarse a través de síntomas —dolor, rigidez, hinchazón y debilidad—, pero muchas veces pasan desapercibidas. Este retraso en la detección permite que el daño continúe avanzando y dificulte la regeneración del tejido.

Factores de riesgo y causas frecuentes

Las actividades cotidianas, lejos de ser inocuas, tienen el potencial de lesionar los tendones debido a movimientos repetitivos y posiciones mantenidas durante horas. El sobreuso es la causa más habitual, según detecta la evidencia científica. No es necesario un movimiento brusco o accidente para que aparezca una lesión: tareas simples como teclear constantemente, cargar bolsas o practicar deportes de impacto pueden desencadenar daños que a menudo resultan sin dolor al inicio.

Los tendones conectan músculos y huesos, y su daño afecta la mecánica corporal y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante largos periodos, estas microlesiones acumuladas pueden evolucionar hacia una degeneración tendinosa. En este sentido, Andarawis-Puri indica que muchas personas desconocen el origen de su malestar hasta que la patología se manifiesta de forma aguda.

Clave: atención temprana y prevención

Ante la sospecha de lesiones tendinosas, la recomendación médica es clara: buscar atención profesional de inmediato para evitar complicaciones futuras. El abordaje suele incluir medicación analgésica, aplicación de hielo y reposo. En ocasiones, la fisioterapia permite recuperar movilidad y fuerza. Las principales instituciones, como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, sugieren estrategias preventivas: realizar siempre calentamiento previo a la actividad física, mantener hábitos de ejercicio moderado y progresivo, y programar pausas regulares ante actividades repetitivas.

La detección temprana de lesiones tendinosas es fundamental para evitar complicaciones y facilitar la recuperación (Freepik)

Los expertos coinciden en subrayar la importancia del autocuidado diario y la gradualidad en la intensidad de los ejercicios. La investigación más reciente explora cómo ciertos movimientos, ejecutados correctamente y tras un periodo de descanso suficiente, pueden beneficiar la recuperación del tendón. Así lo afirma Andarawis-Puri: “Nuestra investigación muestra que, con el tiempo y las condiciones apropiadas, el movimiento puede desencadenar la reparación del tendón”. Ensayos en animales sugieren que esperar al menos dos semanas antes de retomar la actividad física favorece la recuperación, lo cual representa una esperanza para mejorar el abordaje en humanos.

Avances en la investigación: diferencias entre especies

El campo científico ha descubierto diferencias profundas en la capacidad regenerativa de los tendones de distintas especies. Animales como el pez cebra mantienen una capacidad completa para regenerar este tejido toda la vida, mientras que en las personas predomina la formación de cicatrices tras una lesión, lo que limita seriamente la recuperación funcional.

Diferencias en la capacidad regenerativa de los tendones entre especies abren nuevas vías para terapias innovadoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jenna Galloway, experta en medicina regenerativa del Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard, investiga estas respuestas diferenciadas para entender por qué la regeneración es tan limitada en los humanos. Su objetivo es descubrir vías que permitan mejorar la restauración natural del tejido y reducir la formación de cicatrices.

Innovación biomédica: modelos tridimensionales y terapias emergentes

En la Universidad de Michigan, el grupo de investigación dirigido por Adam Abraham estudia el efecto de las lesiones crónicas sobre las fibras tendinosas. Los tendones están formados por tenocitos y haces de colágeno en espiral, lo que les otorga gran capacidad de absorción del esfuerzo. El equipo ha desarrollado modelos tridimensionales a partir de células de tendones humanos, recreando ambientes complejos para analizar la respuesta del tejido ante distintas condiciones.

La investigación biomédica desarrolla modelos tridimensionales y geles restaurativos para mejorar la recuperación tendinosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance más reciente consiste en un gel restaurativo, diseñado para inyectarse en tendones lesionados y facilitar su recuperación. “Esperamos sintetizar cientos de ambientes diferentes al mismo tiempo”, explica Abraham, lo que podría revolucionar el modo en que se prueban tratamientos y se identifican nuevas terapias.

El cuidado tendinoso: clave para la calidad de vida

La fisioterapia, el reposo y la atención profesional inmediata son claves en el tratamiento de lesiones de tendón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la investigación avanza y se buscan soluciones cada vez más efectivas, el mensaje de los especialistas es contundente: cuidar los tendones debe convertirse en una prioridad diaria. Prestar atención a cualquier señal, consultar ante el más mínimo síntoma y adoptar rutinas de prevención son pasos insustituibles para garantizar la movilidad y la independencia. La protección de estos tejidos esenciales determina, en buena medida, la capacidad de llevar una vida activa y saludable a cualquier edad.