El cerebro considera más bellas las imágenes que le resultan fáciles de procesar, confirma un estudio

El cerebro humano prefiere imágenes que puede procesar con menor esfuerzo energético, según la Universidad de Toronto (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas imágenes resultan irresistiblemente atractivas mientras otras nos pasan desapercibidas o incluso nos resultan incómodas? Más allá del gusto personal, la belleza visual tiene una base biológica sorprendente: recientes hallazgos de la Universidad de Toronto demuestran que el cerebro humano prefiere aquellas imágenes que puede procesar de manera más eficiente, consumiendo menos energía.

Los hallazgos publicados en la revista PNAS Nexus proponen una teoría que redefine el concepto de estética y plantea que la apreciación de la belleza podría estar influida por una necesidad evolutiva de optimizar el uso de energía.

El experimento: medir la energía del cerebro ante imágenes

El equipo dirigido por Yikai Tang en la Universidad de Toronto empleó métodos innovadores para descubrir cómo el cerebro responde ante cientos de imágenes diferentes. En primer lugar, utilizaron un modelo computacional avanzado conocido como VGG19, capaz de simular el funcionamiento del sistema visual. Este modelo sirvió para calcular cuántas neuronas serían necesarias para procesar nada menos que 4.914 imágenes de objetos y escenarios diversos.

Luego, solicitaron a 1.118 personas que calificaran de manera rápida y espontánea estas imágenes, puntuando su atractivo visual. Así, pudieron comparar el “esfuerzo cerebral estimado” con la reacción estética humana, captando esas primeras impresiones que suelen ser automáticas e inconscientes.

Un estudio canadiense revela que la belleza visual está relacionada con la eficiencia metabólica del procesamiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el estudio fue más allá: recurrieron a técnicas de neuroimagen funcional en cuatro voluntarios, midiendo cómo cambia la actividad cerebral, especialmente en zonas dedicadas a procesar imágenes visuales. Analizaron qué sucede en zonas del cerebro vinculadas con el reconocimiento de imágenes, como aquellas relacionadas con la percepción visual básica, la identificación de rostros y de lugares.

Eficiencia energética: el truco evolutivo detrás de lo bello

Los resultados obtenidos por el grupo de Tang revelan un patrón claro: el cerebro humano tiende a preferir imágenes que le demandan menos esfuerzo metabólico procesar. Las personas, de forma constante, otorgaron puntajes más altos a aquellas imágenes que requerían menos energía neuronal para ser entendidas. Este hallazgo apoya la idea de que, bajo la superficie de nuestros juicios estéticos, existe una poderosa tendencia evolutiva a conservar recursos.

Para entenderlo, pensemos en nuestros ojos y cerebro como una computadora: si le pedís a la máquina que abra un archivo muy simple, lo hará rápido y sin apenas gastar batería. Pero si el archivo es pesado y complejo, la computadora “se agota”. Algo similar ocurre con el cerebro.

El sistema visual humano utiliza cerca del 44% de la energía cerebral, lo que influye en la preferencia por estímulos visuales eficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imágenes extremadamente simples, como una habitación totalmente blanca, resultan muy fáciles de procesar (pero aburridas y poco estimulantes), mientras que las imágenes excesivamente complejas o extrañas pueden resultar cansadoras, pues obligan al cerebro a esforzarse y gastar energía, generando incluso molestia. El estudio sugiere que existe un “punto justo”: imágenes que equilibran novedad y simplicidad son las más placenteras porque captan nuestra atención sin exigir un alto coste biológico.

Una nueva perspectiva sobre la belleza y la evolución

Según la Universidad de Toronto, el cerebro humano gasta casi un 20% de toda la energía del cuerpo, y el sistema visual utiliza cerca del 44% de ese consumo. Por eso, elegir estímulos visuales que brinden interés pero no resulten agotadores fue, probablemente, una ventaja evolutiva.

Los hallazgos de Tang ofrecen una explicación unificadora que conecta antiguas teorías sobre la percepción visual, el confort, la familiaridad y la complejidad de las imágenes. El modelo propuesto por el equipo canadiense sostiene que la atracción estética automática surge fundamentalmente de los mecanismos internos con los que el cerebro intenta ahorrar energía mientras se mantiene estimulado.

Más de mil voluntarios calificaron el atractivo visual de imágenes, mostrando una correlación entre bajo esfuerzo cerebral y mayor atractivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, la belleza visual podría ser la señal de que una imagen está en el equilibrio justo entre lo novedoso y el bajo esfuerzo metabólico: ni demasiado simple ni excesivamente complicada. Así, lo que llamamos “bello” sería el reflejo de la tendencia natural del cerebro a buscar estímulos que resulten satisfactorios sin agotar sus recursos.

Con este descubrimiento, la ciencia aporta una perspectiva innovadora sobre por qué nos fascina lo que vemos: la preferencia estética no es solo una cuestión de cultura o experiencias previas, sino también un sofisticado mecanismo biológico que vela por nuestro bienestar y eficiencia.