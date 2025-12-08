Qué le pasa al cuerpo cuando se borra un tatuaje y cuáles son los riesgos para la salud

El láser fragmenta la tinta del tatuaje en partículas nanométricas que pueden migrar por el sistema linfático humano (Freepik)

¿Alguna vez te preguntaste qué ocurre realmente con la tinta cuando decidís eliminar un tatuaje? Aunque pueda parecer que simplemente desaparece con la ayuda del láser, la realidad es mucho más compleja y sorprendente.

Detrás de ese cambio visible en la piel se esconde un proceso biológico en el que los pigmentos viajan por el cuerpo, interactúan con el sistema inmune y, en algunos casos, pueden quedarse contigo para siempre. Comprender el destino de la tinta va más allá de la estética: también implica conocer los riesgos, limitaciones y posibles impactos en la salud que acompañan a la eliminación de tatuajes.

Según investigaciones publicadas en Scientific Reports y la información de la Mayo Clinic, los pigmentos de los tatuajes experimentan un recorrido complejo dentro del organismo, con posibles implicancias para la salud que la mayoría de los pacientes desconoce.

Métodos principales de eliminación de tatuajes: láser, escisión y dermoabrasión

Los pigmentos de tatuajes eliminados pueden acumularse en los ganglios linfáticos y permanecer en el cuerpo durante años (Freepik)

Los procedimientos más frecuentes para borrar tatuajes incluyen la cirugía láser, la escisión quirúrgica y la dermoabrasión. El láser, especialmente los dispositivos Q-switched, es el más utilizado actualmente. Su principio consiste en enviar pulsos de energía que fragmentan la tinta en partículas diminutas.

Estos fragmentos, ahora mucho más pequeños, pueden ser absorbidos y transportados por el sistema linfático. Los tatuajes de varios colores suelen necesitar diferentes tipos de láser y múltiples sesiones, ya que cada pigmento responde de forma distinta a la luz.

La escisión quirúrgica implica cortar la piel que contiene el tatuaje y unir los bordes restantes con puntos, un método recomendado solo para tatuajes pequeños porque inevitablemente deja cicatriz.

La dermoabrasión, por su parte, utiliza un dispositivo para lijar la piel hasta capas donde reside la tinta, permitiendo que parte del pigmento se elimine a través de la superficie. Sin embargo, esta técnica es menos predecible y puede resultar más dolorosa y menos eficaz, además de aportar un mayor riesgo de irritación durante la recuperación.

El destino de la tinta: fragmentación y migración de pigmentos en el cuerpo

La eliminación de tatuajes con láser, escisión o dermoabrasión presenta riesgos de cicatrices, infecciones y reacciones alérgicas (Freepik)

Una vez eliminado el tatuaje, la tinta no desaparece sin dejar rastro. Parte del pigmento se fragmenta y otra parte puede migrar a través del sistema linfático hacia distintas zonas del cuerpo, especialmente los ganglios linfáticos, donde puede quedar depositada durante años o incluso de por vida.

Estudios dirigidos por el German Federal Institute for Risk Assessment y el European Synchrotron Radiation Facility detectaron pigmentos de tatuaje tanto en la piel como en los ganglios linfáticos de personas examinadas postmortem.

El proceso depende en gran medida del tamaño de las partículas: las más diminutas, de tamaño nanométrico, tienen mayor probabilidad de ser transportadas y acumularse lejos del lugar original del tatuaje. Tras el procedimiento láser, la tinta no se distribuye de manera uniforme y puede terminar almacenada en diferentes partes del cuerpo.

Tipos de pigmentos y metales presentes tras la eliminación

Los pigmentos usados en tatuajes pueden ser compuestos orgánicos —como las ftalocianinas de cobre— o inorgánicos, incluidos óxidos metálicos. Análisis recientes han identificado la presencia de metales como aluminio, cromo, hierro, níquel, cobre, cadmio y mercurio tanto en la piel como en los ganglios linfáticos de personas tatuadas.

La acumulación de pigmentos y metales en el organismo puede desencadenar respuestas inmunológicas y formación de granulomas (Freepik)

Además, el dióxido de titanio, empleado para pigmentos blancos y mezclas de colores, se detectó en todas las muestras analizadas.

Algunos de estos metales —en particular el níquel y el cromo— son conocidos por ser potencialmente alergénicos o incluso carcinogénicos. La acumulación de estos elementos en los ganglios linfáticos puede provocar reacciones adversas, inflamación o formación de granulomas.

El depósito de pigmentos y metales puede desencadenar respuestas inmunológicas. Investigaciones demostraron que, cerca de estos pigmentos, pueden observarse cambios en las proteínas y un aumento de lípidos, lo que refleja la reacción del organismo ante cuerpos extraños. Aunque la mayoría de las personas tatuadas no desarrolla inflamación crónica, sí existen riesgos de reacciones alérgicas, infecciones o formación de cicatrices posteriores a la remoción.

La Mayo Clinic advierte que ningún método garantiza la desaparición absoluta de la tinta. Es probable que queden secuelas como cicatrices o cambios de color en la piel. Cualquier técnica casera, así como productos de venta libre, se consideran ineficaces e incluso peligrosos, por lo que pueden provocar más daños que beneficios.

Limitaciones y consideraciones antes de eliminar un tatuaje

Los especialistas recomiendan consultar a un dermatólogo antes de eliminar un tatuaje para minimizar riesgos y complicaciones (Freepik)

Los tatuajes están diseñados para ser permanentes, lo que significa que su eliminación total es difícil. El número de sesiones necesarias depende del tamaño, los colores y la localización del tatuaje. La escisión quirúrgica solo debe considerarse para diseños muy pequeños; la dermoabrasión ofrece resultados impredecibles; y el láser, aunque es la opción preferida, no garantiza eliminar la tinta completamente.

Los especialistas insisten en la importancia de consultar con un dermatólogo antes de iniciar cualquier procedimiento. La evaluación profesional permite seleccionar el método más adecuado y reducir al mínimo el riesgo de complicaciones.

La ciencia ha demostrado que, tras eliminar un tatuaje, parte de la tinta permanece en el cuerpo, sobre todo en los ganglios linfáticos. Por eso, antes de tomar la decisión de eliminar un tatuaje, es fundamental informarse, pedir asesoría médica especializada y comprender tanto las limitaciones de los métodos actuales como las posibles consecuencias a largo plazo para la salud.