Ciencia

La integración de la musicoterapia en cirugía puede reducir el uso de anestésicos y transformar la recuperación de los pacientes

Un estudio en hospitales de Nueva Delhi mostró cómo la implementación de música personalizada durante procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general logra minimizar medicamentos y mejora marcadores de estrés en el entorno clínico del quirófano

Por Constanza Almirón

Guardar
La musicoterapia en cirugía reduce
La musicoterapia en cirugía reduce el uso de anestésicos y disminuye el estrés en pacientes bajo anestesia general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sonido del quirófano está cambiando. Más allá del habitual zumbido de los equipos médicos y el ritmo de los monitores cardíacos, una intervención personalizada se abre paso para transformar la experiencia quirúrgica: la musicoterapia.

Una investigación reciente publicada por la International Association for Music and Medicine mostró que la integración de música seleccionada por el paciente durante procedimientos bajo anestesia general no solo acompaña, sino que reduce la necesidad de anestésicos y minimiza el estrés fisiológico. La investigación se publicó en la revista Music and Medicine.

Según el ensayo, realizado en el Lok Nayak Hospital y el Maulana Azad Medical College de Nueva Delhi, la musicoterapia aplicada en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica permitió disminuir considerablemente el uso de propofol y fentanilo, dos fármacos de referencia.

Un estudio en Nueva Delhi
Un estudio en Nueva Delhi demuestra que la música personalizada durante la operación mejora la recuperación y el bienestar del paciente

Además, estos pacientes experimentaron despertares más suaves y niveles de cortisol inferiores, un marcador clave del estrés perioperatorio.

Evidencia científica y voces expertas

La doctora Tanvi Goel, anestesióloga principal del estudio, afirmó: “Estos hallazgos muestran que esto es más que simple música de fondo, es la integración de una intervención novedosa en la práctica anestésica”.

Por su parte, la doctora Farah Husain, musicoterapeuta certificada y coinvestigadora, explicó que la música intraoperatoria involucra el sistema nervioso del paciente incluso bajo anestesia, ayudando así a mitigar la respuesta neuroendocrina en momentos de particular vulnerabilidad.

Pacientes expuestos a musicoterapia presentan
Pacientes expuestos a musicoterapia presentan niveles más bajos de cortisol y despertares más suaves tras la cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Sonia Wadhawan, directora de Anestesiología y Cuidados Intensivos en el Maulana Azad Medical College, señaló que el entorno auditivo suele ser un aspecto desatendido de la anestesia, pero el sonido utilizado con intención terapéutica puede acelerar la recuperación y reducir el estrés. Desde Estados Unidos, la profesora Wendy L. Magee de la Temple University enfatizó que la música con significado personal incrementa los efectos neuronales y favorece la recuperación del paciente.

A su vez, el profesor Joseph J. Schlesinger del Vanderbilt University Medical Center consideró que el estudio confirma el potencial real de la música para mejorar la atención anestésica, aunque sostuvo que es imprescindible profundizar en los mecanismos involucrados.

Diseño del estudio y proyecciones clínicas

El estudio, diseñado como un ensayo controlado aleatorizado, incluyó pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general total intravenosa. Los participantes se dividieron en dos grupos: uno recibió musicoterapia intraoperatoria con auriculares de cancelación de ruido y música elegida por el propio paciente, mientras que el otro no tuvo intervención musical.

Se evaluó el consumo de propofol (mg/kg/hora) como objetivo principal, junto a otros parámetros como estabilidad hemodinámica, cantidad adicional de fentanilo requerida, calidad del despertar, satisfacción del paciente y niveles de cortisol en sangre.

Expertos destacan que la música
Expertos destacan que la música con significado personal potencia los efectos neuronales y acelera la recuperación postoperatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados reflejaron que el grupo expuesto a la musicoterapia necesitó menos anestésicos, registró mayor estabilidad hemodinámica y evidenció menores niveles de cortisol posoperatorio. Además, experimentó una mejor calidad de despertar, fortaleciendo el rol de la musicoterapia como herramienta sencilla y eficaz para disminuir el uso de fármacos y el estrés perioperatorio.

En la actualidad, la International Association for Music and Medicine destaca que la anestesia equilibrada ha sido tradicionalmente el resultado de la combinación de medicamentos y técnicas de bloqueo, aunque estas presentan limitaciones. La implementación de la musicoterapia, respaldada por evidencia creciente, surge como una alternativa prometedora para la recuperación y el bienestar del paciente.

La musicoterapia intraoperatoria mejora la
La musicoterapia intraoperatoria mejora la estabilidad hemodinámica y la satisfacción del paciente durante la anestesia general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos insisten en la necesidad de futuras investigaciones con tecnologías avanzadas, como el electroencefalograma multimodal y un análisis profundo del entorno sonoro perioperatorio, para optimizar los resultados en pacientes y garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios.

Comprender en profundidad el impacto de la música en el cerebro durante la cirugía requerirá herramientas de análisis avanzadas y una mirada integral sobre el ambiente acústico del quirófano. Este enfoque podría abrir nuevas posibilidades en la innovación del cuidado anestésico y redefinir, con melodías elegidas por cada paciente, la experiencia quirúrgica moderna.

Temas Relacionados

Musicoterapia en cirugíaAnestesia generalEstrés perioperatorioPropofolFentaniloInternational Association for Music and MedicineColecistectomía laparoscópicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los astrónomos ya saben cuál es la estrella que al explotar será visible incluso de día

Se trata del sistema estelar binario V Sagittae que desafía a la física conocida. El brillo extremo se debe a que la enana blanca absorbe la vida de su estrella compañera

Los astrónomos ya saben cuál

Día Mundial de la Psoriasis: solo la mitad de los pacientes argentinos accede a tratamientos adecuados

Las diferencias en la cobertura médica y el acceso a terapias contribuyen a una mayor proporción de casos severos. La urgencia de optimizar el diagnóstico y garantizar abordajes efectivos e integrales

Día Mundial de la Psoriasis:

ACV en Argentina: qué halló un relevamiento sobre mortalidad y discapacidad a largo plazo

Un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires analizó los casos de accidente cerebrovascular durante un período de cinco años y aportó datos actualizados sobre la proporción de pacientes que fallecen o enfrentan dificultades para retomar su vida cotidiana después del episodio

ACV en Argentina: qué halló

Investigaciones revelan que el afecto corporal condicionado refuerza la dependencia emocional en la pareja

El uso estratégico de caricias y abrazos como recompensa o castigo puede generar ansiedad, baja autoestima y una búsqueda constante de aprobación en personas vulnerables, según publicaciones en psicología de las relaciones

Investigaciones revelan que el afecto

La prevención y la higiene reducen el riesgo de contagio de gastroenteritis viral

Recomendaciones de Mayo Clinic destacan la importancia de la alimentación suave, el consumo de líquidos claros y la vigilancia de síntomas intensos para una recuperación segura y sin riesgos adicionales

La prevención y la higiene
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron y profanaron una capilla

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

INFOBAE AMÉRICA
¿Se pueden cultivar dientes humanos?

¿Se pueden cultivar dientes humanos? Qué es la biomimética y por qué puede ser el futuro de la odontología

Velocidad asombrosa y tácticas ocultas: así es el impresionante ataque de las víboras más venenosas del mundo

Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas

Un impactante descubrimiento arqueológico en Egipto ofrece nuevas pruebas sobre Moisés y el éxodo bíblico

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”