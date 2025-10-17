Ciencia

Cómo un implante cerebral ayudó a un paciente con parálisis a mover y sentir a través de la mano de otra persona

El experimento, realizado en Nueva York, conectó señales cerebrales del afectado con sensores instalados en otro individuo. Las claves de un avance que promete abrir nuevas perspectivas en rehabilitación y ya despierta controversia

Por Constanza Almirón

Guardar
Implante cerebral permite a un
Implante cerebral permite a un hombre paralizado sentir y mover objetos a través de la mano de otra persona (Foto: Feinstein Institutes for Medical Research)

Un hombre que perdió sensibilidad y movimiento en sus manos por un accidente logró, por primera vez, mover y sentir objetos a través de la mano de otra persona gracias a un implante cerebral.

Este avance, desarrollado en el Instituto Feinstein de Investigación Médica en Nueva York, constituye un hito en la neurotecnología y abre posibilidades inéditas para la rehabilitación de personas con parálisis, según informó New Scientist.

El protagonista del experimento es Keith Thomas, quien quedó paralizado del pecho hacia abajo en 2020 a causa de un accidente de buceo. El equipo dirigido por Chad Bouton implantó cinco conjuntos de diminutos electrodos en las áreas cerebrales encargadas del movimiento y la percepción de la mano derecha de Thomas. Los resultados fueron publicados en la revista medRxiv.

Estos electrodos conectados a un dispositivo fijado a su cráneo permitieron a los investigadores registrar la actividad neuronal de Thomas y, mediante un modelo de inteligencia artificial, decodificar esas señales para controlar músculos o dispositivos externos.

Keith Thomas recuperó movilidad y
Keith Thomas recuperó movilidad y sensibilidad en sus manos con la ayuda de un chip con inteligencia artificial luego de haber quedado tetrapléjico en el año 2020 (Foto: Feinstein Institutes for Medical Research)

El procedimiento consistió en enviar las señales del cerebro de Thomas a una computadora, que transmitía instrucciones inalámbricas a electrodos colocados en el antebrazo.

De este modo, los músculos de Thomas obedecieron sus pensamientos y pudo abrir y cerrar su mano. Además, sensores de fuerza en la mano retornaban información táctil a su cerebro, permitiéndole volver a sentir objetos después de años de parálisis.

Sentir y moverse a través de otra persona

En la parte más reciente del experimento, los científicos conectaron el cerebro de Keith Thomas a la mano de otra persona, una mujer sin discapacidad. A ella le pusieron electrodos y sensores en el antebrazo y en los dedos.

Así, cuando Keith pensaba en mover su propia mano, se activaba el sistema y lograba que la mano de la mujer se abriera o cerrara. Es importante aclarar que ella no hacía ningún movimiento por sí misma, solo actuaba como “puente”.

Keith Thomas junto a su
Keith Thomas junto a su hermana. El avance, desarrollado en Nueva York, abre nuevas posibilidades para la rehabilitación de personas con parálisis

Pero el avance va más allá: al ponerle sensores en los dedos de la mujer, la información sobre lo que esa mano tocaba (por ejemplo, si un objeto era blando o duro) se enviaba directamente al cerebro de Keith. De este modo, él podía sentir a través de la mano de la otra persona, aunque tenía los ojos vendados. Gracias a esto, pudo distinguir correctamente el tipo de objeto en un 64% de las pruebas.

Sobre este punto, Bouton explicó en un comunicado de prensa: “Este porcentaje podría mejorar con la distribución de más sensores y electrodos cerebrales, lo que permitiría distinguir formas y texturas más complejas”.

Después, el experimento incluyó la participación de Kathy Denapoli, otra paciente con parálisis. Keith la ayudó solo con el pensamiento a levantar y beber de una lata, algo que ella sola no podía hacer porque le faltaba fuerza en los dedos.

Para Keith, fue algo “realmente asombroso”, porque pudo colaborar usando solo su mente. Tras varios meses trabajando juntos de esta manera, la fuerza de la mano de Kathy casi se duplicó, es decir, mejoró mucho.

El trabajo colaborativo con implantes
El trabajo colaborativo con implantes cerebrales demostró ser más efectivo que las terapias tradicionales

Por último, los científicos señalan que este tipo de cirugía tan avanzada podría no ser necesaria para personas que tengan una parálisis menos grave. Sin embargo, tanto Keith como Kathy encontraron que el trabajo en equipo usando esta tecnología resultaba mucho más animador y efectivo que las terapias tradicionales.

Implicaciones éticas y desafíos futuros

El valor de este enfoque colaborativo fue respaldado por Rob Tylor, miembro de la Fundación Inspire, quien también tiene parálisis y según New Scientist, aseguró que trabajar con otros pacientes mejora notablemente la calidad de vida. El hombre destacó que emparejar personas con motivaciones y perspectivas similares maximiza los beneficios de la rehabilitación compartida.

Más allá de los logros técnicos, la tecnología plantea preguntas éticas difíciles. Bouton reconoció la necesidad de resolver quién podrá beneficiarse de estos procedimientos y cómo asegurar su uso seguro antes de su adopción sanitaria generalizada, objetivo estimado para la próxima década.

Además, sugirió que en el futuro “esta tecnología podría permitir a personas sin discapacidad controlar y sentir a través de otros a distancia”, lo que abriría nuevas formas de interacción humana.

Expertos advierten sobre los riesgos
Expertos advierten sobre los riesgos sociales y éticos de la neurotecnología en la interacción humana (Foto: Feinstein Institutes for Medical Research)

Este potencial también suscita preocupaciones. Harith Akram, de los Hospitales University College de Londres, alertó sobre los riesgos sociales y éticos de permitir que alguien controle y experimente a través del cuerpo ajeno.

Akram señaló posibles daños o delitos cometidos usando un cuerpo distinto, y subrayó la obligación de reflexionar sobre los límites y responsabilidades de innovaciones como esta.

El logro del equipo del Instituto Feinstein redefine las posibilidades de la rehabilitación neurológica y plantea desafíos sobre el impacto de compartir sensaciones y control entre personas, un debate cada vez más relevante a medida que la tecnología médica avanza.

La rehabilitación compartida, la transmisión de sensaciones entre individuos y el control a distancia de cuerpos ajenos abren una frontera llena de oportunidades y dilemas para la sociedad.

Temas Relacionados

Implante cerebralKeith ThomasInstituto Feinstein de Investigación MédicaParálisisNeurotecnologíaRehabilitación neurológicaÉtica en tecnología médicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los sorprendentes hallazgos sobre el buceo a profundidades extremas de las rayas manta

Científicos colocaron etiquetas satelitales en ejemplares de Indonesia, Perú y Nueva Zelanda para registrar miles de movimientos verticales. Cuáles fueron los resultados

Los sorprendentes hallazgos sobre el

Por qué el consumo de bebidas energéticas preocupa a los expertos: riesgos, advertencias y alternativas naturales

La popularidad de estos productos se basa en promesas de rendimiento rápido. Sin embargo, existe alarma entre los especialistas por sus efectos sobre el corazón, la mente y el metabolismo, según Mayo Clinic

Por qué el consumo de

El multimillonario Bryan Johnson reveló cuál es su comida favorita para alcanzar la longevidad

El empresario que invierte más de 2 millones de dólares al año en su rutina antienvejecimiento, elige un ingrediente común en su búsqueda de una vida más larga. Qué estudios respaldan la decisión

El multimillonario Bryan Johnson reveló

Científicos explican cómo el llamado “gen Jolie” también influye en el cáncer de próstata

Un estudio británico mostró que mutaciones en BRCA1 y BRCA2 disparan el riesgo de tumores agresivos en hombres y podrían transformar las estrategias de detección temprana personalizadas

Científicos explican cómo el llamado

Entrenar la masa muscular protege de los riesgos ocultos de la obesidad

Un estudio analizó datos de 90.000 personas y encontró que quienes tienen músculos fuertes presentan menor probabilidad de daño orgánico asociado al exceso de grasa corporal

Entrenar la masa muscular protege
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó “La madama de la

Cayó “La madama de la droga” durante un operativo en Isidro Casanova

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

Molinos Agro y la francesa Louis Dreyfus presentaron una propuesta conjunta para quedarse con Vicentin

Realizaron pintadas antisemitas frente a una escuela judía de la Ciudad de Buenos Aires

Los sorprendentes hallazgos sobre el buceo a profundidades extremas de las rayas manta

INFOBAE AMÉRICA
Descubrieron en Rusia una fortaleza

Descubrieron en Rusia una fortaleza prehistórica de más de 6.000 años de antigüedad

Broadway en estado de alerta por negociaciones laborales que hacen peligrar una exitosa temporada

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

El desafío de la cumbre Trump-Putin: ¿cómo hará el “Kremlin volador” para evitar las sanciones aéreas y llegar a Hungría?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prepara un encuentro clave con China en medio de las tensiones comerciales

TELESHOW
Daniela Celis confirmó que Thiago

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos