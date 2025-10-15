Como en Terminator, científicos utilizan el metal líquido para fabricar prótesis óseas

Inspirados en Terminator 2, investigadores desarrollaron una plataforma biocerámica con nanopartículas líquidas de plata y galio que combina defensa antimicrobiana y regeneración ósea

Hace 34 años la película Terminator 2, del director James Cameron introdujo en el cine un concepto revolucionario que hoy la ciencia lo hizo realidad: el metal líquido para prótesis óseas.

Se sabe que los implantes ortopédicos transformaron la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Procedimientos como los reemplazos de rodilla o cadera permiten recuperar la movilidad, aliviar dolores crónicos y retomar actividades cotidianas.

Sin embargo, detrás de estas intervenciones exitosas se esconde un riesgo que preocupa a médicos y pacientes: las infecciones asociadas a implantes, un problema complejo que puede aparecer meses o incluso años después de la cirugía.

Estas infecciones, conocidas como infecciones articulares periprotésicas, afectan aproximadamente al 2 % de los pacientes que se someten a reemplazos articulares. La cifra puede parecer baja, pero se traduce en miles de casos cada año solo en Estados Unidos, donde se realizan cerca de un millón de cirugías de este tipo.

Cuando una infección se instala en el sitio de un implante, suele ser difícil de erradicar y puede comprometer seriamente la movilidad, generar dolor intenso y requerir nuevas intervenciones quirúrgicas.

Frente a este escenario, un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad Flinders, en Australia, presentó una innovación que promete cambiar las reglas del juego.

Se trata de un nuevo material basado en una combinación pionera de metal líquido y biocerámica, diseñado para que los implantes duren más tiempo, resistan infecciones y se integren mejor con el hueso.

Un material que combina defensa y regeneración

El nuevo material ofrece protección localizada y sostenida a diferencia de los antibióticos convencionales que pierden efectividad con rapidez

En el Laboratorio de Nanoingeniería Biomédica de la Universidad Flinders desarrollaron una plataforma biocerámica tridimensional incrustada con nanopartículas líquidas de plata y galio (Ag-Ga). Esta estructura funciona como un “andamiaje” sobre el que el hueso puede crecer, al tiempo que crea un entorno hostil para las bacterias.

“Este nuevo andamio biocerámico 3D incrustado con nanopartículas metálicas líquidas de plata y galio ofrece un biomaterial de doble función que combate simultáneamente la infección persistente y promueve la regeneración ósea”, explicó el profesor asociado Vi-Khanh Truong, autor principal de la investigación publicada en Advanced Functional Materials.

El uso de metales líquidos en medicina no es habitual. Este es el primer caso documentado en el que un nanomaterial metálico líquido se integra en un andamio cerámico bioactivo capaz de soportar cargas. La hidroxiapatita, un componente mineral que también está presente en los huesos humanos, sirve como base del material, mientras que las nanopartículas de plata y galio proporcionan las propiedades antimicrobianas y regenerativas.

El galio plata actúa como agente antibacteriano natural interrumpe las paredes celulares y elimina bacterias comunes y resistentes sin fármacos (UNIVERSIDAD DE INNSBRUCK)

La clave está en cómo se comporta el galio-plata dentro del cuerpo. Este compuesto actúa como un antibacteriano natural. Al entrar en contacto con bacterias, interrumpe sus paredes celulares y provoca que pierdan su contenido, lo que conduce a su muerte. A diferencia de los antibióticos tradicionales, que liberan su contenido de forma rápida y luego pierden efectividad, este material ofrece protección localizada y sostenida, adaptada a las necesidades del entorno del implante.

“Nuestro enfoque difiere fundamentalmente de los materiales convencionales con antibióticos. En lugar de una liberación súbita, el andamio proporciona una protección antimicrobiana localizada y sostenida, a la vez que favorece activamente la consolidación ósea”, sostuvo el doctor Ngoc Huu Nguyen, investigador postdoctoral de Flinders.

En cirugía ortopédica, las infecciones posoperatorias suelen tratarse con antibióticos sistémicos o con cementos óseos impregnados con medicamentos. Estos métodos ofrecen una defensa limitada: su duración es corta, su espectro de acción reducido y, lo más preocupante, su efectividad disminuye frente a bacterias resistentes. La aparición de patógenos como Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) o Pseudomonas aeruginosa complicó aún más el panorama.

El profesor asociado Vi-Khanh Truong y el Dr. Ngoc Huu Nguyen en el Laboratorio de Nanoingeniería Biomédica de la Universidad de Flinders. (Crédito: Universidad de Flinders)

Los investigadores de Flinders señalan que su material no depende de antibióticos y, aun así, es capaz de atacar microorganismos difíciles de eliminar con tratamientos convencionales. “Esta innovación ayuda a crear una nueva generación de materiales de reparación ósea que pueden prevenir infecciones sin depender de antibióticos, al tiempo que mejoran la integración y la curación de los tejidos”, afirma Krasimir Vasilev, profesor de Nanoingeniería Biomédica y coautor principal del estudio.

La investigación demostró que el andamio con metal líquido es eficaz contra una variedad de patógenos clínicamente relevantes, incluidos aquellos que muestran altos niveles de resistencia. Al mismo tiempo, favorece la integración con el hueso circundante, lo que podría reducir el tiempo de recuperación y mejorar los resultados quirúrgicos en pacientes de alto riesgo.

“Nuestra tecnología ofrece una solución de doble función y sin antibióticos que puede mejorar drásticamente los resultados quirúrgicos, especialmente en pacientes de alto riesgo y comprometidos”, destacó Truong.

Aplicaciones que van más allá de los reemplazos articulares

Las infecciones en reemplazos articulares afectan hasta el 2 por ciento de los pacientes y pueden aparecer incluso dos años después de la cirugía

El potencial de este material no se limita a los reemplazos de rodilla o cadera. Los investigadores proyectan que podría aplicarse a una amplia gama de intervenciones ortopédicas y traumatológicas. Entre las posibilidades se incluyen rellenos óseos antimicrobianos para fracturas infectadas, fusiones espinales, cirugías de revisión y cementos óseos de próxima generación con acción antimicrobiana mediada por iones, pero sin fármacos.

Además, la naturaleza adaptable del material permitiría crear andamios impresos en 3D personalizados para pacientes con defectos óseos específicos, como resecciones craneofaciales, resecciones de tumores o lesiones complejas de huesos largos.

Otra aplicación destacada serían los dispositivos implantables autónomos en entornos propensos a infecciones crónicas, como el pie diabético o la pérdida ósea relacionada con enfermedades oncológicas. En todos estos escenarios, el uso de un material que combine resistencia estructural, propiedades regenerativas y defensa antimicrobiana podría representar un salto cualitativo frente a las soluciones actuales.

Más durabilidad y menos complicaciones

El avance permite diseñar andamios personalizados impresos en 3D que se adaptan a defectos óseos complejos como resecciones craneofaciales y tumorales (Waldo Swiegers/Bloomberg)

Una de las ventajas centrales de esta innovación es su potencial para extender la vida útil de los implantes. En la actualidad, incluso con materiales avanzados, los reemplazos articulares tienen una duración limitada y, en muchos casos, requieren cirugías de revisión pasados unos 15 o 20 años. Estas intervenciones adicionales son más complejas que la operación inicial, implican mayores riesgos y tiempos de recuperación más largos.

Al mejorar la integración con el hueso y reducir el riesgo de infecciones, los investigadores esperan que el uso de andamios con metal líquido contribuya a disminuir la necesidad de revisiones quirúrgicas. Esto no solo beneficiaría directamente a los pacientes, sino que también aliviaría la presión sobre los sistemas de salud, que enfrentan un número creciente de cirugías ortopédicas en poblaciones envejecidas.

Las pruebas preclínicas realizadas en animales mostraron resultados prometedores. El compuesto demostró ser eficaz para eliminar bacterias comunes y resistentes, al mismo tiempo que promovió una fusión sólida entre el implante y el hueso. Esta doble acción es particularmente valiosa en cirugías donde el riesgo de infección es alto o en pacientes con sistemas inmunes comprometidos.

Hacia implantes más inteligentes

Esta tecnología podría prolongar la vida útil de los implantes reducir complicaciones y mejorar la recuperación de pacientes sometidos a cirugías mayores (NIH)

El uso de metales líquidos en combinación con biocerámicas podría sentar las bases de una nueva generación de implantes ortopédicos inteligentes, capaces no solo de reemplazar estructuras dañadas, sino también de interactuar activamente con el entorno biológico para prevenir complicaciones y favorecer la regeneración.

Los investigadores imaginan un futuro en el que estos implantes puedan adaptarse a distintos escenarios clínicos, desde el tratamiento de fracturas complejas hasta la reconstrucción de zonas afectadas por tumores. Gracias a sus propiedades únicas, el material podría también mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas que requieren intervenciones repetidas y prolongadas.

El metal líquido, que alguna vez parecía pertenecer más a la ciencia ficción como en Terminator, que a la medicina, se perfila ahora como un aliado inesperado en la lucha contra uno de los desafíos más persistentes de la cirugía moderna: las infecciones asociadas a implantes.

Si los ensayos clínicos confirman estos resultados, podríamos estar ante una transformación profunda en la forma en que se diseñan y utilizan los dispositivos ortopédicos.