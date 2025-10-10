Ciencia

Descubren cómo un metal de contrastes médicos se convierte en nanopartículas acumulables con el tejido humano tras una resonancia magnética

El estudio destaca cómo ciertos alimentos y procesos metabólicos influyen en la retención de sustancias empleadas en imágenes de diagnóstico

Por Constanza Almirón

Descubren que el ácido oxálico
Descubren que el ácido oxálico de la dieta favorece la formación de nanopartículas de gadolinio tras una resonancia magnética (Freepik)

El descubrimiento de un mecanismo metabólico que vincula la dieta y la seguridad de los procedimientos diagnósticos ha abierto nuevas preguntas en la comunidad médica internacional.

Investigadores de la Universidad de Nuevo México identificaron que el ácido oxálico, una molécula presente en diversos alimentos y creada por el metabolismo de la vitamina C, puede inducir la formación de nanopartículas de gadolinio en los tejidos humanos después de una resonancia magnética, lo que encendió la preocupación sobre posibles riesgos para la salud.

El equipo, encabezado por Brent Wagner, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México, compartió sus hallazgos en la revista Magnetic Resonance Imaging.

Su trabajo se enfocó en cómo el ácido oxálico, abundante en verduras como espinaca y ruibarbo, frutos secos, frutilla, arándano, frambuesa y chocolate, o generado por el propio cuerpo tras consumir vitamina C, puede favorecer la formación de pequeñas partículas de gadolinio a partir de los agentes de contraste (sustancias administradas antes del estudio para mejorar la visibilidad de los órganos y tejidos en las imágenes) usados en las resonancias.

Un registro internacional analizará la
Un registro internacional analizará la acumulación de gadolinio en pacientes para identificar factores de riesgo y mejorarel diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al convertirse en nanopartículas, estas pueden infiltrarse en las células de distintos órganos, lo que agrega una dimensión inesperada al debate sobre la seguridad de estos estudios y sobre la influencia de la alimentación y suplementos en los riesgos asociados.

Gadolino y riesgos asociados

El gadolinio, un metal raro y tóxico, se emplea en agentes de contraste para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas. Normalmente, el metal permanece unido a otras moléculas y se elimina del cuerpo sin radares, ni comunicación por radio.

Sin embargo, la Universidad de Nuevo México advirtió que investigaciones previas ya habían detectado la presencia de partículas de gadolinio en riñones y cerebro, además de en sangre y orina, incluso años después de la exposición, aunque los pacientes no presentaran síntomas.

El riesgo más grave asociado a la exposición al gadolinio es la fibrosis sistémica nefrogénica, una enfermedad que puede provocar el engrosamiento y endurecimiento de la piel, el corazón y los pulmones, además de contracturas dolorosas en las articulaciones.

El gadolinio, metal usado en
El gadolinio, metal usado en contrastes médicos, puede acumularse en órganos humanos y generar riesgos de salud, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wagner subrayó: “La peor enfermedad causada por los agentes de contraste para resonancia magnética es la fibrosis sistémica nefrogénica. Han fallecido personas tras una sola dosis”, según recogió la Universidad de Nuevo México. Esta afección, aunque poco frecuente, puede desarrollarse incluso después de una única exposición al metal.

Factores individuales: dieta, metabolismo y vitamina C

El estudio también abordó la cuestión de por qué solo ciertas personas desarrollan síntomas graves después de una resonancia magnética con contraste, mientras que la mayoría no experimenta problemas. Wagner explicó: “Casi la mitad de los pacientes solo habían estado expuestos una vez, lo que significa que hay algo que amplifica la señal de la enfermedad”.

El equipo de la Universidad de Nuevo México apunta a que la formación de nanopartículas podría ser el factor que desencadena una respuesta patológica intensa en algunos individuos, dependiendo de su entorno metabólico y de la propensión de sus moléculas a unirse al gadolinio.

La Universidad de Nuevo México
La Universidad de Nuevo México recomienda precaución con la vitamina C antes de resonancias magnéticas con gadolinio, aunque la investigación es preliminar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores individuales de riesgo identificados, la dieta y el metabolismo ocupan un lugar destacado. El ácido oxálico, además de encontrarse en alimentos vegetales, se produce en el organismo tras el consumo de vitamina C, tanto a través de alimentos como de suplementos.

Wagner señaló: “Algunas personas pueden formar estas sustancias, mientras que otras no, y podría deberse a su entorno metabólico. Podría ser si estuvieran en un estado oxálico alto o en un estado donde las moléculas son más propensas a unirse al gadolinio, lo que lleva a la formación de nanopartículas. Esa podría ser la razón por la que algunas personas presentan síntomas tan terribles y esta respuesta patológica masiva, mientras que otras personas no presentan ningún problema”.

La investigación abre nuevas líneas
La investigación abre nuevas líneas para definir estrategias que minimicen los riesgos de los agentes de contraste en resonancias magnéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de estos hallazgos, la Universidad de Nuevo México emitió recomendaciones preliminares sobre el consumo de vitamina C antes de someterse a una resonancia magnética con contraste. Wagner advirtió: “No tomaría vitamina C si necesitara una resonancia magnética con contraste debido a la reactividad del metal”. No obstante, la institución enfatizó que estas observaciones deben considerarse provisionales, ya que la investigación se encuentra en una fase inicial y no constituyen directrices médicas oficiales.

Nuevos registros y líneas de investigación

Con el objetivo de profundizar en la identificación de factores de riesgo, el equipo de la Universidad de Nuevo México puso en marcha un registro internacional de pacientes expuestos a agentes de contraste con gadolinio.

El ácido oxálico, presente en
El ácido oxálico, presente en alimentos y generado por el metabolismo, puede inducir la formación de nanopartículas tóxicas tras estudios de imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este registro recopilará muestras de sangre, orina, uñas y cabello, lo que permitirá analizar la acumulación de gadolinio en el organismo y correlacionarla con variables como condiciones médicas preexistentes, medicación y consumo de suplementos dietéticos. Wagner expresó: “Queremos obtener mucha más información para identificar los factores de riesgo relacionados con quienes presentan síntomas”, según recogió la Universidad de Nuevo México.

La investigación continúa con la expectativa de que próximamente se puedan definir estrategias más precisas para proteger a quienes requieren resonancias magnéticas con contraste y minimizar los riesgos asociados a factores individuales como la dieta y el metabolismo.

