Ciencia

Por qué no deberías tomar el agua de una botella olvidada en el auto

Un simple descuido puede derivar en la alteración de la salud humana

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar una botella de agua en el auto durante un día caluroso puede parecer una costumbre inofensiva, pero esta práctica implica riesgos para la salud y la seguridad que muchas personas desconocen.

Beber agua de una botella de plástico que ha permanecido en el interior de un vehículo expuesto al sol puede exponer a las personas a sustancias químicas nocivas, bacterias peligrosas e incluso al peligro de incendio.

El principal motivo de preocupación es la migración de compuestos químicos del plástico al agua. Las botellas de agua suelen fabricarse con tereftalato de polietileno (PET), un material que, bajo altas temperaturas como las que se alcanzan dentro de un automóvil estacionado al sol, puede liberar sustancias como el antimonio.

Aunque el bisfenol A (BPA) es menos común en los envases actuales, el PET sigue representando un riesgo, ya que estudios han detectado concentraciones elevadas de antimonio en el agua contenida en botellas expuestas al calor durante periodos prolongados. El antimonio, un metal pesado, puede provocar síntomas como náuseas, vómitos o diarrea en bajas concentraciones, y efectos tóxicos más graves si la exposición es crónica y en niveles altos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor no solo acelera la liberación de estos compuestos, sino que también convierte la botella en un entorno propicio para el desarrollo de bacterias. Si la botella ha sido abierta previamente, los restos de saliva y las partículas ambientales presentes en el interior favorecen la proliferación de microorganismos como Escherichia coli y Pseudomonas. Estas bacterias pueden causar infecciones gastrointestinales o urinarias, especialmente si el agua se consume después de que la botella ha permanecido horas o días en el auto. Durante el verano, la temperatura dentro de un vehículo cerrado puede alcanzar hasta 50 grados. Lo que intensifica tanto la migración de microcompuestos plásticos como el crecimiento bacteriano.

A estos riesgos para la salud se suma un peligro menos conocido: el potencial de incendio. Una botella de plástico medio llena de agua puede actuar como una lupa.

Al refractar la luz solar, la botella concentra los rayos en un punto específico del interior del vehículo, como el asiento, y puede generar suficiente calor para iniciar una chispa y provocar un fuego. Este fenómeno, similar al que ocurre cuando una lupa quema un papel bajo el sol, representa una amenaza real para la seguridad del automóvil y sus ocupantes.

Para evitar estos riesgos, lo más seguro es no dejar botellas de plástico con agua dentro del auto. Si es necesario transportar agua, se recomienda optar por un envase reutilizable que pueda lavarse con frecuencia, lo que ayuda a proteger tanto la salud como la seguridad de quienes viajan en el vehículo.

Temas Relacionados

Botellas de agua en el automexico-noticias

Últimas Noticias

El síntoma que las personas menores de 50 años no deben ignorar porque podría indicar cáncer colorrectal

Un estudio presentado en Estados Unidos generó interrogantes sobre la salud intestinal en adultos jóvenes

El síntoma que las personas

Un hallazgo bajo la superficie de Chile podría cambiar la forma de entender los terremotos

Un estudio reciente reveló que un inesperado proceso, detectado a 125 kilómetros de profundidad, fue clave en la magnitud de un potente sismo, mucho más allá de lo que se creía posible en la región

Un hallazgo bajo la superficie

La técnica que promete tratar el cáncer de próstata sin afectar la función sexual ni causar incontinencia

Según informó Bloomberg, este método busca reducir al mínimo los efectos adversos de los tratamientos tradicionales y abre la puerta a una nueva era en la detección y cuidado de dicha enfermedad

La técnica que promete tratar

Descubren cómo el estrés altera moléculas en el cerebro: el posible vínculo con la depresión

Así lo planteó una investigación publicada en la revista Science Advance. Los detalles

Descubren cómo el estrés altera

Cómo la ciencia explica el fenómeno del déjà vu y cuándo preocuparse

Aunque esta vivencia es común en la población, los especialistas recomiendan consultar a profesionales de la salud si se presenta con mucha frecuencia, dura más de lo habitual o incluye síntomas neurológicos adicionales

Cómo la ciencia explica el
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Estamos trabajando con el Tesoro

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

La renuncia de Espert: qué dice la ley sobre su reemplazo como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires

Un planeta que absorbe cantidades récord de gas y polvo sorprende a los científicos

Milei habló luego de la renuncia de Espert: “No tengo dudas de la honorabilidad del Profe, yo no lo eché”

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció que la primera

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

Casi mil escaladores quedaron varados en el Everest tras una tormenta de nieve

Bajas temperaturas, lluvias y nevadas: cómo el clima extremo redefine la dinámica militar en Ucrania

TELESHOW
Crecen los rumores de Zaira

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

Daniela Celis relató el emotivo momento en el que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas: “Ellas le decían ‘papá, papá’”

La Joaqui le dedicó un mensaje a puro amor a Luck Ra tras su multitudinario show en Vélez: “Te lo merecés tanto”

Lucía Galán sorprendió a Ángel de Brito con un saludo especial de Gloria Estefan: “Gracias por lo que haces”