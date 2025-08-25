Ciencia

Ceres: el planeta enano que habría sido habitable hace miles de millones de años, según la NASA

Modelos científicos recientes sugieren que, en su pasado remoto, el subsuelo de este cuerpo celeste albergó agua caliente y gases, creando un entorno químicamente activo que amplía el horizonte de la astrobiología

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Ceres, el planeta enano más
Ceres, el planeta enano más grande del cinturón de asteroides, revela nuevas claves sobre la posible existencia de ambientes aptos para la vida fuera de la Tierra (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

Un reciente estudio de la NASA reveló que Ceres, el mayor planeta enano del cinturón de asteroides, habría contado en su pasado con una fuente de energía química duradera, capaz de generar condiciones favorables para la vida.

Aunque no existen pruebas de organismos en este remoto mundo, el hallazgo, divulgado por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, respalda la hipótesis de que Ceres reunió los ingredientes esenciales para la habitabilidad, reforzando la búsqueda de vida fuera de la Tierra.

Energía química en el subsuelo de Ceres

El análisis, liderado por Sam Courville y publicado el 20 de agosto en la revista Science Advances, se apoyó en modelos térmicos y químicos que simulan la evolución interna de Ceres a lo largo de miles de millones de años.

Los resultados indican que, entre 2.500 y 4.000 millones de años atrás, el subsuelo de Ceres albergó un suministro constante de agua caliente y gases disueltos —como dióxido de carbono y metano—, expulsados desde un núcleo rocoso metamorfoseado.

Modelos científicos apuntan a que,
Modelos científicos apuntan a que, durante miles de millones de años, las reacciones entre agua caliente y minerales pudieron crear zonas ricas en compuestos químicos esenciales bajo la superficie de Ceres (NASA/JPL-Caltech)

Esta energía interna, generada por la desintegración radiactiva de elementos, habría mantenido un entorno subterráneo propicio para la vida microbiana, siempre que esta hubiera surgido, explicó el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

La relevancia de este hallazgo se fortalece porque la presencia de agua y compuestos orgánicos en Ceres ya había sido confirmada por la misión Dawn de la NASA, finalizada en 2018. Los datos de la operación revelaron que las zonas más brillantes de la superficie del cuerpo celeste están formadas principalmente por sales, que son residuos de líquidos provenientes del subsuelo, mientras que investigaciones en 2020 identificaron un gran reservorio de salmuera bajo la corteza. Estudios adicionales detectaron moléculas orgánicas esenciales para la vida, aunque aisladas resultan insuficientes para sostener organismos.

La importancia de una fuente de energía prolongada

El nuevo estudio del JPL de la NASA incorpora el tercer elemento clave para la habitabilidad: una fuente de energía química prolongada.

“En la Tierra, cuando el agua caliente de las profundidades se mezcla con el océano, suele convertirse en un banquete para los microbios, una auténtica fuente de energía química. Por eso, sería muy relevante determinar si el océano de Ceres recibió un flujo de fluidos hidrotermales en el pasado”, afirmó Courville, actualmente en la Universidad Estatal de Arizona y quien lideró la investigación durante su estancia en el JPL, responsable también de la misión Dawn.

A diferencia de Ceres, Encélado
A diferencia de Ceres, Encélado y Europa mantienen sus océanos internos gracias al calor generado por las fuerzas de marea de sus planetas, lo que favorece la persistencia de ambientes líquidos y dinámicos bajo sus capas de hielo (NASA/JPL)

Actualmente, Ceres muestra un entorno mucho más frío y seco que en su pasado. El calor derivado de la desintegración radiactiva ya no mantiene el agua en estado líquido: la mayoría de los líquidos remanentes se convirtieron en salmuera concentrada.

Además, a diferencia de lunas como Encélado o Europa, que obtienen calor adicional por las fuerzas de marea de sus planetas anfitriones, Ceres carece de este mecanismo, lo que restringe su potencial de habitabilidad.

Implicaciones para la astrobiología

El periodo con mayor potencial para la vida en Ceres se situó entre 500 millones y 2.000 millones de años tras su formación, cuando el núcleo rocoso alcanzó su máxima temperatura y los fluidos cálidos se mezclaron con el agua subterránea.

Este proceso, según los modelos del JPL de la NASA, creó un entorno químicamente activo durante un tiempo prolongado, aunque en la actualidad el planeta enano se encuentra en un estado mucho más inerte.

El descubrimiento redefine la historia de Ceres y amplía el campo de la astrobiología en el sistema solar. Objetos ricos en agua y de tamaño similar a Ceres —como otros planetas enanos y lunas heladas sin fuentes de calor internas generadas por fuerzas de marea— podrían también haber pasado por periodos de habitabilidad en el pasado, concluyó el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Temas Relacionados

CeresNASAJet Propulsion LaboratoryPlanetaPlaneta EnanoHabitalidad PlanetariaVidaSistema SolarAguaGasesAstrobiologíaEnergíaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo varía el impacto de la diabetes en mujeres y hombres, según científicos

Un estudio en Suecia sugiere que la edad y el perfil de cada paciente deben guiar la prevención y el tratamiento para prevenir complicaciones

Cómo varía el impacto de

A partir de qué edad las mujeres son más vulnerables a la enfermedad cardiovascular y cómo prevenirla

Los expertos sugieren incluir chequeos cardíacos en los controles ginecológicos anuales, ya que las afecciones vinculadas al corazón son la primera causa de muerte femenina y el riesgo aumenta tras la menopausia

A partir de qué edad

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Científicos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos analizaron 5.705 casos para evaluar cómo los hábitos alimentarios y la predisposición genética influyen en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Qué encontraron

La dieta mediterránea reduce el

Por primera vez, realizaron un trasplante de pulmón de cerdo en un paciente de 39 años

Los científicos en China utilizaron la técnica de edición genética CRISPR y los resultados fueron publicados en la revista Nature Medicine. En qué consistió la experimentación y cuáles son los desafíos según experto consultado por Infobae

Por primera vez, realizaron un

El ejercicio físico puede reducir hasta 30% el crecimiento de las células cancerosas

El hallazgo de investigadores australianos, en pacientes con cáncer de mama, abre nuevas perspectivas para el tratamiento oncológico en sobrevivientes de la enfermedad

El ejercicio físico puede reducir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un auto eléctrico recorrió la

Un auto eléctrico recorrió la distancia equivalente a una vuelta al mundo en 7 días y medio a 300 km/h de velocidad

Ofrecen una recompensa de $5 millones para atrapar al hombre que mató a su yerno en Florencio Varela

Coimas en Discapacidad: declaró el jefe de Seguridad de Nordelta y se desligó de la huida de Jonathan Kovalivker

Horror y misterio en San Antonio de Areco: aún no encuentran la escena del crimen de la mujer asesinada

Descubren las señales químicas que ayudan a las plantas a evitar la deshidratación

INFOBAE AMÉRICA
Cáritas exigió un alto el

Cáritas exigió un alto el fuego inmediato y el fin del apoyo internacional a la ofensiva israelí en Gaza

Vacaciones por tierra y mar: cómo combinar ambos para un emocionante viaje familiar

Alemania reafirmó su respaldo a Ucrania con la visita del vicecanciller Lars Klingbeil a Kiev

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

TELESHOW
Una actriz de “En el

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”