Avance alentador en tratamientos contra el cáncer: el uso de inmunoterapia en etapas iniciales de la enfermedad

La inmunoterapia en etapas iniciales del cáncer mejora el control de la enfermedad y la supervivencia (Canva)

Gracias a las últimos avances de la investigación científica en oncología, los tratamientos contra el cáncer atraviesan una etapa de innovación impulsada por el uso de inmunoterapia en estadios iniciales, el seguimiento molecular y las terapias combinadas, que están cambiando la manera en que se trata y controlan los tumores.

La Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) reunió a más de 900 expertos de todo el país en su reciente congreso en Mar del Plata, allí expusieron y debatieron las novedades de la especialidad tras la reunión anual de la ASCO (American Society of Clinical Oncology) realizada en Chicago.

Claudio Martín, presidente de AAOC y jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, destacó a Infobae algunos de los avances que marcan hoy los nuevos horizontes del tratamiento contra el cáncer.

Los últimos avances en inmunoterapia contra el cáncer

Las terapias combinadas y los biomarcadores en sangre abren nuevas posibilidades en el tratamiento del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las novedades más relevantes del congreso americano que se presentaron en el congreso argentino de Oncología son los avances en inmunoterapia”, señaló el doctor Martín en diálogo con Infobae.

“Se presentaron varios estudios. Si bien la inmunoterapia hasta ahora constituye un tratamiento muy utilizado cuando los distintos tumores están en estadios avanzados, o sea, ya han dado metástasis, en este caso se mostraron estudios que analizaron su uso en etapas más iniciales”.

El presidente de AAOC citó ejemplos de resultados alentadores en el uso de inmunoterapia: en diagnósticos de cáncer de colon, después de que el paciente es operado y recibe quimioterapia; o en cáncer de estómago, también asociado a cirugía; o en tumores de cabeza y cuello, en combinación con radioterapia.

“El uso de inmunoterapia mostró que se mejora claramente el control de la enfermedad y, eventualmente, la supervivencia de los pacientes. Creo que ese ha sido el avance más destacado”, remarcó Martín.

colon, cáncer de colon, oncología , salud, ciencia - VisualesIA

Ejercicio físico y tratamiento del cáncer

En el caso del cáncer de colon, se discutieron tanto tratamientos farmacológicos como intervenciones no farmacológicas con impacto clínico.

Como publicó Infobae, una investigación de un consorcio internacional científicos publicada en The New England Journal of Medicine, mostró cómo un programa estructurado de actividad física bajó la mortalidad en pacientes con cáncer de colon.

El doctor Martín mencionó ese análisis como uno de los puntos destacados del la reunión de oncólogos en Mar del Plata: “El estudio mostró que aquellos pacientes que eran operados, hacían quimioterapia y después se ejercitaban en forma estructurada —es decir, en forma controlada, con entrenadores, con búsqueda de objetivos y un entrenamiento más estricto— mejoraban significativamente los resultados en el control de enfermedad, en términos de evitar que la enfermedad regrese, comparado con aquellos pacientes a quienes solo se les indicaba hacer ejercicio sin seguimiento”, detalló.

Más de 900 expertos debatieron en Mar del Plata los avances en oncología tras el congreso de la ASCO (gentileza AAOC)

“Esto significa que una medida simple y económica demostró una eficacia casi similar a lo que vemos con drogas muchísimo más modernas: que más pacientes eviten que el tumor recaiga solamente con hacer ejercicio”.

Cáncer de mama

En el caso del cáncer de mama, Martín subrayó la importancia del seguimiento molecular en tiempo real. “Habitualmente, en la práctica clínica se espera que el tumor crezca en las imágenes y ahí se cambia el tratamiento. Se presentó un estudio donde se observó que el agregado de un nuevo inhibidor hormonal cuando se detecta una mutación en sangre que confiere resistencia a los tumores —en lugar de esperar a que el tumor crezca— mejora la posibilidad de controlar la enfermedad”, explicó.

“Si bien la evidencia es fuerte, todavía no es una práctica evaluar cambiar el tratamiento cuando aparecen mecanismos de resistencia en sangre, pero fue el dato más importante en cáncer de mama que se presentó en la sesión plenaria”.

El control personalizado y temprano de la enfermedad redefine el paradigma del tratamiento oncológico (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)

El horario en que se realiza el tratamiento puede influir

Martín también mencionó otro estudio que, aunque aún no modifica la práctica clínica, aporta una línea de investigación novedosa en torno a los ritmos biológicos: “Se mostró que aquellos pacientes que recibían inmunoterapia antes de las 15:00 les iba mejor que a los que la recibían después de esa hora”.

El estudio, realizado en Asia, plantea que la variación podría estar relacionada con el ritmo circadiano. “Tal vez tenga que ver con la mayor producción de linfocitos y respuesta inflamatoria en horas de la mañana, que hace que el mecanismo de acción de la inmunoterapia sea superior. Es un dato muy interesante”, agregó.

“No lo recomendamos aún -aclaró-, pero es un dato para explorar en el futuro”.

Más allá de cada subtipo tumoral, la incorporación de inmunoterapia, la expansión de terapias dirigidas, la evaluación de biomarcadores en sangre y las estrategias no farmacológicas como el ejercicio estructurado delinean un nuevo paradigma en el abordaje del cáncer.