Realidad mixta: cómo son los lentes que permiten recuperar parte de la pérdida visual tras un ACV

Unas gafas de realidad mixta desarrolladas en la Universidad de Alberta abrieron una nueva ventana de esperanza para personas que, como Glenn Calverley, perdieron parte de su visión periférica tras un accidente cerebrovascular.

Un nuevo avance médico, publicado en la Revista de Neurooftalmología, ofrece esperanza para las personas que perdieron parte de su visión debido a un daño en el cerebro. Este tratamiento puede ayudar a recuperar en parte la capacidad de ver, algo que antes era muy difícil de lograr.

El caso del paciente Calverley muestra cómo esta nueva tecnología puede mejorar la vida diaria de quienes sufren una condición llamada hemianopsia, la cual hace que las personas no puedan ver todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente a los costados.

La hemianopsia y su impacto en la vida diaria

El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de pérdida visual no ocular, y puede generar alteraciones en el campo visual como la hemianopsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glenn Calverley, de 57 años, experimentó un cambio radical en su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular hace un año y medio. El primer indicio fue un dolor de cabeza persistente, pero la verdadera alarma surgió cuando notó una alteración en su visión.

Desde entonces, convive con hemianopsia parcial, una pérdida de la mitad del campo visual en ambos ojos que no se origina en ellos, sino en las vías cerebrales responsables de procesar la información visual. Esta condición, que afecta principalmente la visión periférica, en el caso de Calverley se encuentra a la izquierda y arriba de su campo visual.

“Si estoy sentado viendo la televisión y el gato entra en la habitación, no lo veo, porque no lo veo con el rabillo del ojo (extremo donde se unen uno y otro párpado). Puedo estar caminando por la acera y chocar con una señal porque no la veo”, explicó Calverley.

Además de la pérdida de visión, también percibe puntos inexistentes y dificultades para distinguir colores.

El software desarrollado por el equipo permite que una cámara colocada en la cabeza capte el entorno en tiempo real y lo adapte para que pueda verse dentro de la parte del campo visual que la persona todavía conserva (Créditos: Edsel Ing, director del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales)

La hemianopsia es una secuela frecuente de los accidentes cerebrovasculares. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Accidentes Cerebrovasculares, aproximadamente el 30% de los sobrevivientes experimentan algún grado de pérdida visual. Esta limitación no solo afecta la independencia y la movilidad, sino que puede obligar a los pacientes a dejar de trabajar y enfrentar riesgos cotidianos, como tropezar con obstáculos que no logran detectar.

Innovación tecnológica: desarrollo y funcionamiento de las gafas de realidad mixta

Frente a la escasez de soluciones efectivas, un equipo multidisciplinario de la Universidad de Alberta, liderado por Edsel Ing, director del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales, se propuso crear una alternativa tecnológica. El resultado es un software que, integrado en unas gafas de realidad mixta, permite a los usuarios recuperar parte de su visión periférica.

Este sistema innovador utiliza una cámara colocada en la cabeza del paciente (como unas gafas) que capta lo que ocurre alrededor en tiempo real. Luego, esas imágenes se procesan y reducen, y se proyectan en la zona del campo visual que la persona sí puede ver. Así, aunque no se recupere físicamente la parte del ojo dañada, el usuario puede ver una versión comprimida del mundo completo desde su área visual funcional.

La hemianopsia, es una condición que hace que las personas no puedan ver todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente a los costados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Ing, uno de los responsables del proyecto, lo llamó “navegación de imagen en imagen”. Con esta técnica, se muestra gran parte del entorno, aunque en un lugar distinto del campo visual original, y un poco más chico. Según él, estas gafas permiten a los pacientes con hemianopsia volver a percibir el mundo completo.

A diferencia de las gafas de realidad virtual, que bloquean completamente la visión del mundo real y se usan principalmente para videojuegos, estas nuevas gafas trabajan con realidad mixta. Esto significa que el usuario puede ver tanto lo que ocurre a su alrededor como las imágenes que genera el sistema, superpuestas en su campo de visión. Es una experiencia mucho más natural y útil para la vida diaria.

El software funciona con las gafas HoloLens 2 de Microsoft y está disponible como prueba de concepto gratuita. Esto quiere decir que cualquiera puede probarlo, modificarlo o mejorarlo, especialmente programadores, investigadores y pacientes interesados. Las gafas, sin embargo, tienen un costo elevado: aproximadamente 6.000 dólares canadienses.

El desarrollo del proyecto contó con la colaboración de Ishaan Roy, estudiante de ingeniería informática, bajo la supervisión de Mahdi Tavakoli, profesor de ingeniería eléctrica e informática. Los oftalmólogos Alberto Gálvez Ruiz e Imran Jivraj también participaron en el proceso.

La hemianopsia afecta a un 30% de los sobrevivientes de accidente cerebrovascular, limitando su percepción espacial y su independencia diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de las pruebas: utilidad y experiencia de los pacientes

El prototipo de estas gafas de realidad mixta fue probado con cinco personas que habían perdido parte de su visión debido a un accidente cerebrovascular. Uno de ellos fue Glenn Calverley, cuyo caso ayudó a mostrar el impacto concreto de este avance.

Durante las pruebas, los participantes debían caminar 50 metros por un recorrido que tenía cuatro obstáculos blandos (como si simularan objetos en la calle o en casa).

Sin las gafas , tres de los cinco pacientes chocaron con los cuatro obstáculos .

Con las gafas puestas, solo uno de los cinco tocó uno de los objetos. Esto demuestra que el uso del dispositivo mejoró notablemente la capacidad de detectar lo que hay alrededor, incluso en zonas donde la visión estaba afectada.

Después de usar las gafas, los pacientes evaluaron su utilidad con una escala de 0 a 100 puntos. El resultado fue muy positivo: la mediana fue de 74,3 puntos, lo que indica que la mayoría consideró el dispositivo como “extremadamente útil”.

Las pruebas con gafas de realidad mixta demostraron una notable mejora al reducir la cantidad de obstáculos detectados por los pacientes (Europa Press)

Glenn Calverley, quien no tropezó con ningún obstáculo durante la prueba, destacó que el sistema lo ayudó a reconocer qué zonas de su campo visual estaban afectadas. Él explicó: “Las gafas podían detectar dónde me faltaba visión, y al poner cosas ahí, de alguna manera me obligó a prestarle más atención”.

Perspectivas futuras y próximos retos del equipo de investigación

El equipo de la Universidad de Alberta, liderado por Edsel Ing, planea seguir desarrollando soluciones para otros problemas visuales causados por lesiones cerebrales, como la visión doble torcida (diplopía torsional) y la visión temblorosa (nistagmo).

Al publicar el software como prueba de concepto, buscan fomentar la colaboración entre científicos y tecnólogos para mejorar y adaptar la herramienta a diferentes pacientes. Ing remarcó la importancia de seguir innovando en rehabilitación visual: “Hasta que podamos reparar el cerebro o sus circuitos visuales, debemos seguir creando nuevas soluciones para mejorar la vida de los pacientes”.