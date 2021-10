5 claves para despejar dudas en torno a la biopsia, una herramienta fundamental para el diagnóstico de cáncer de mama

Para el diagnóstico de la enfermedad es clave hacerse una mamografía

“Si tengo prótesis ¿pueden hacerme una biopsia mamaria?” “Tengo miedo”. “¿Y si me punzan se disemina la enfermedad?”. Pese a ser una técnica de uso extendido, la biopsia mamaria sigue generando dudas . “Hasta la fecha es la única técnica que permite confirmar o descartar si una persona tiene cáncer. Es fundamental asumir que biopsia no es sinónimo de malas noticias. Al contrario, aproximadamente 8 de cada 10 biopsias realizadas en un programa de screening confirmarán que el paciente no tiene cáncer. Sin embargo, aún hay temores y mitos que debemos disipar”, plantea la doctora Karina Pesce (MN 102.181), médica mastóloga, Jefa de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Según cifras elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el de mama es el tipo de cáncer más común y causó más de 2,2 millones de casos y 658 mil muertes en 2020. Se estima que 1 de cada 12 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo tanto, es fundamental detectar oportunamente la enfermedad.

“Para el diagnóstico de la enfermedad es clave hacerse una mamografía. Hasta la fecha, resultó ser el único estudio de imágenes que ha logrado disminuir el número de mujeres que mueren por cáncer de mama. Ante resultados sospechosos, el profesional indica realizar una biopsia como estudio complementario. Si bien hay distintos tipos de biopsia, en términos generales la podemos describir como una técnica a través de la cual se extrae tejido mamario para analizar. Esta muestra de tejido se estudia en un laboratorio de anatomía patológica donde el anatomopatólogo confirma si existen o no células cancerosas. El diagnóstico temprano del cáncer de mama es clave para su tratamiento y mejor pronóstico” explica Pesce.

4 de cada 10 mujeres desconoce o cuenta con información errónea sobre las biopsias mamarias

Durante el último mes de agosto, Pesce realizó una encuesta anónima de conocimiento y opinión, la cual fue difundida entre sus pacientes y seguidores en redes sociales. El objetivo de este sondeo -del que participaron 882 mujeres de nuestro país de entre 21 y 83 años - es indagar qué y cuánto saben las mujeres argentinas sobre las biopsias mamarias.

“El cáncer de mama constituye una problemática mundial. Si bien es un tema de agenda y contamos con un mes de concientización que ha permitido que muchas mujeres conozcan sobre la problemática y realicen sus controles mamarios, aún hay desconocimiento sobre determinados aspectos del diagnóstico mamario como son las biopsias . Pese a que el 82,3% de las mujeres que participaron en esta encuesta cuentan con un alto nivel educativo, la mitad de ellas desconoce o posee información errónea sobre las biopsias mamarias ,” explica Pesce.

Otro de los datos arrojados por esta encuesta realizada por Pesce indica que el 42% de las mujeres que realizaron una punción mamaria no recibieron información sobre la misma por parte del médico tratante. “Los resultados enfatizan la necesidad de una fluida comunicación entre el médico y la paciente durante las consultas y pone de relieve cuán importante es que el profesional médico brinde toda la información sobre los beneficios y los riesgos, aclare las dudas y disipe los mitos para que la paciente pueda tomar una decisión sobre el cuidado de su salud mamaria basada en la evidencia,” concluye Pesce.

Miedos y dudas frecuentes en torno a las biopsias mamarias

Realizar una biopsia mamaria es sinónimo de cáncer. Esta afirmación es falsa ya que la evidencia ha demostrado en programas de screening de cáncer de mama que aproximadamente 8 de cada 10 biopsias mamarias suelen resultar benignas.

No se puede realizar biopsia a quienes tienen implantes mamarios. Esta afirmación es falsa , ya que las mujeres que tienen implantes mamarios si presentan una imagen de sospecha o se palpan un nódulo clínicamente sospechoso sí pueden realizar una biopsia mamaria. 7 de cada 10 de las mujeres encuestadas desconocían si era factible realizar la biopsia en caso de tener un implante mamario.

La biopsia mamaria es una intervención que se realiza bajo anestesia general ya que puede causar dolor: “ Las biopsias mamarias percutáneas -es decir, aquellas biopsias que se realizan con agujas- son procedimientos médicos mínimamente invasivos, ambulatorios, que se realizan con anestesia local para que la paciente no sufra dolor. Las biopsias mamarias radioquirúrgicas se realizan en el quirófano bajo anestesia general o sedación. Hoy, este tipo de biopsias está indicada para un escaso número de casos ya que la gran mayoría de los diagnósticos se pueden arribar a partir de las biopsias con agujas. Las biopsias radioquirúrgicas, hoy en día, en su mayoría están reservadas para el abordaje de aquellos casos con diagnóstico de cáncer de mama de una lesión mamaria no palpable” describe Pesce.

En una biopsia hay riesgo de que la enfermedad se disemine. El mito de siembra de la enfermedad asociado a la biopsia es extendido y es falso. Durante la intervención y posterior a la misma, se cumplen con procedimientos y métodos para prevenir que las células cancerosas se diseminen.

Una biopsia mamaria con aguja puede evitar una cirugía: Esta afirmación es verdadera para aquellos casos en los que el resultado de la biopsia mamaria con aguja es benigno. Las biopsias mamarias con aguja han logrado disminuir el número de cirugías mamarias innecesarias. El 49% de las mujeres encuestadas desconocen esta información.

Las manifestaciones más frecuentes del cáncer de mama son:

Nódulo o engrosamiento en la mama; alteración en el tamaño, forma o aspecto de la mama.

Enrojecimiento, u otra alteración en la piel.

Cambio de aspecto del pezón o la alteración en la piel circundante (areola).

Secreción con sangre por el pezón.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud “existen diversas razones por las que se desarrollan nódulos mamarios, que en su mayoría no son cáncer. Hasta el 90% de las masas mamarias no son cancerosas. Entre las anormalidades no cancerosas del seno figuran las masas benignas como los fibroadenomas y los quistes, así como las infecciones”.

Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama

Edad avanzada.

Antecedentes personales de cáncer de mama o enfermedad benigna de significado incierto (lesiones mamarias conocidas como lesiones B3 (de la clasificación de Ellis).

Antecedentes de cáncer de mama en familiares de 1 grado (madre, hermana o hija).

Antecedente de cáncer de mama masculino.

Tejido de la mama denso.

Primera menstruación antes de los 10 años, menopausia tardía (55 años) o primer hijo después de los 30 años.

No haber tenido hijos.

No haber amamantado.

Uso de terapia hormonal para abordar los síntomas de menopausia.

Radioterapia en la zona del tórax a edades muy tempranas.

Obesidad.

Consumo de bebidas alcohólicas.

Poseer mutaciones genéticas asociadas al cáncer de mama como las mutaciones BCRA 1 y BCR2 o ser un familiar de primer grado de una paciente portadora de esta mutación.

Etnia Judía askenazi.

Sedentarismo.

Tabaquismo.

