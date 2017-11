― Yo hace 10 años que me dedico a estudiar las enfermedades musculares, en particular cuáles son los mecanismos que llevan a que un músculo sea más chico y más débil. Al principio de la investigación, que duró cinco años, comenzamos a analizar músculos de personas jóvenes y ancianas, diferenciando en este último caso entre ancianos sedentarios y ancianos que habían hecho actividad física durante los últimos 30 años al menos tres veces por semana. Lo que vimos fue que los ancianos que habían hecho ejercicio tenían la masa muscular casi en las mismas condiciones que la de los jóvenes, tanto como masa y como fuerza. Descubrimos que las personas ancianas que hicieron ejercicio mantenían casi altos niveles de una proteína -la proteína "opa 1"- que es clave para mantener la calidad de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de cada célula y están ligadas al proceso de envejecer. Por otro lado, observamos que el cuerpo de quienes no hicieron actividad física generaba la hormona llamada "fgf 21", responsable del envejecimiento precoz. Esa fue la primera observación.