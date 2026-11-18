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LUNES, 16 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Querría dedicar 1 hora a averiguar si está perdiendo memoria a medida que va haciéndose mayor?

Si no le importa, tenemos buenas noticias: una prueba de memoria de 1 hora de duración parece superar a las pruebas de 10 minutos, que se utilizan con más frecuencia, a la hora de detectar signos de deterioro cognitivo y demencia, según informan investigadores en la revista Neurology Open Access.

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Una valoración del estado neuroconductual (VEN) de 1 hora de duración detectó deterioro cognitivo leve en el 40% de los adultos mayores que obtuvieron puntuaciones dentro del rango de normalidad de la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA), una de las herramientas de detección más utilizadas, según los investigadores.

Es más, se descubrió que casi el 9% de quienes habían obtenido resultados normales en la MoCA tenían demencia tras someterse a la prueba más larga.

«Aunque las pruebas de detección tradicionales, más cortas, siguen siendo útiles, pueden pasar por alto algunos problemas importantes», afirmó en un comunicado de prensa el investigador sénior Brandon Frank, profesor asistente de neurología en la Universidad de Boston.

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«Cuando alguien advierte cambios en la memoria o en sus capacidades para desenvolverse en la vida cotidiana, una prueba más larga y completa, de 1 hora, puede ofrecer una visión más clara y guiar los siguientes pasos», afirmó Frank.

La MoCA es una prueba escrita de 30 puntos que evalúa rápidamente aspectos como la memoria a corto plazo, la atención, la memoria de trabajo, las habilidades lingüísticas y la planificación. Se tarda unos 10 minutos en completarla, según la Asociación Estadounidense de Psicología.

Por su parte, la VEN es una valoración clínica cara a cara de las capacidades mentales de una persona.

Incluye tanto pruebas escritas como entrevistas, evalúa con mayor profundidad los aspectos que analiza la MoCA y también tiene en cuenta problemas del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, que están asociadas al envejecimiento del cerebro, señalaron los investigadores.

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Los investigadores compararon la prueba más larga con la más corta en más de 1,800 veteranos que se sometieron a estas pruebas en una clínica de memoria del Departamento de Asuntos de los Veteranos entre 2017 y 2025.

Los resultados mostraron que la VEN detectó mejor los casos de deterioro cognitivo leve y demencia que la MoCA había pasado por alto.

«Nuestro estudio reveló que una VEN de 1 hora de duración podría ayudar a los médicos a decidir si los pacientes necesitan pruebas más integrales, como estudios especializados de imagen cerebral o una evaluación neuropsicológica completa», explicó Frank.

Los investigadores señalaron que la evaluación adicional del estado de ánimo que incluye la VEN también ayudó a identificar síntomas de depresión y ansiedad que se habían pasado por alto en el 30% de los pacientes.

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Los investigadores sostuvieron que, pese a su duración, la prueba de 1 hora de duración es práctica para la atención habitual y funciona bien tanto si se realiza en persona como por vídeo o por teléfono.

«Desde el punto de vista clínico, estos hallazgos subrayan que un resultado normal en una prueba de detección cognitiva no debería poner fin a la evaluación cuando los pacientes, sus familiares o los profesionales clínicos informan de cambios cognitivos o funcionales preocupantes», concluyeron los investigadores en su artículo.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre la evaluación del deterioro cognitivo leve.

FUENTES: Universidad de Boston, comunicado de prensa, 12 de noviembre de 2026; Neurology Open Access, 11 de noviembre de 2026